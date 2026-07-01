Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 01.07.2026

Η Taylor Swift ετοιμάζει τον πιο iconic celebrity γάμο; Το venue που ακούγεται για τον γάμο της με τον Travis Kelce

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Taylor Swift και ο Travis Kelce ετοιμάζουν γαμήλια γιορτή στο Madison Square Garden
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Taylor Swift και ο Travis Kelce φέρεται να παντρεύονται στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.
  • Προγραμματίζονται δύο εκδηλώσεις: μια "πρόβα" την Πέμπτη και η κύρια γιορτή την Παρασκευή.
  • Η κύρια γιορτή αναμένεται να φιλοξενήσει περίπου 1.000 καλεσμένους και να διαρκέσει έως το Σάββατο.
  • Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο προσωρινού κλεισίματος δρόμων γύρω από το venue.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Taylor Swift και ο Travis Kelce φαίνεται πως βρίσκονται ένα βήμα πριν από μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της showbiz. Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, το ζευγάρι αναμένεται να πραγματοποιήσει τη γαμήλια γιορτή του μέσα στην εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, επιλέγοντας ένα venue που σίγουρα κανείς δεν περίμενε: το θρυλικό Madison Square Garden.

Η Taylor Swift στη σκηνή των iHeartRadio Music Awards 2026 μιλώντας για τον Travis Kelce.
www.instagram.com/iheartradio/

Δύο πηγές με γνώση του σχεδιασμού των εκδηλώσεων ανέφεραν πως έχουν προγραμματιστεί δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις στον εμβληματικό χώρο του Μανχάταν. Η πρώτη, που περιγράφεται ως «πρόβα», αναμένεται να πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Πέμπτης στις 18:00 και υπολογίζεται ότι θα φιλοξενήσει περίπου 100 καλεσμένους.

Lizzo: Πώς η Taylor Swift την βοήθησε να επαναπροσδιορίσει την τακτική marketing που ακολουθεί

Η μεγάλη γαμήλια γιορτή φέρεται να είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή, με ένα «cocktail party» που θα ξεκινήσει αργά το απόγευμα και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα διαρκέσει μέχρι τις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Οι καλεσμένοι εκτιμάται ότι θα φτάσουν περίπου τους 1.000, μετατρέποντας την εκδήλωση σε ένα από τα μεγαλύτερα celebrity events της χρονιάς.

Η Taylor Swift τιμά την Elizabeth Taylor με ένα βίντεο γεμάτο λάμψη και νοσταλγία, κατά τη διάρκεια μιας εντυπωσιακής συναυλίας.
www.instagram.com/taylorswift

Η σχέση της Taylor Swift με τον αστέρα των Kansas City Chiefs, Travis Kelce, ξεκίνησε το 2023 και από τότε βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο των διεθνών media. Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του τον περασμένο Αύγουστο μέσα από κοινές αναρτήσεις στο Instagram, με τους fans να περιμένουν έκτοτε τις επόμενες εξελίξεις.

Τη φημολογία ενίσχυσε και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Zohran Mamdani, ο οποίος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ενόψει του έντονου κύματος καύσωνα που αναμένεται να πλήξει την πόλη, δήλωσε με νόημα: «Αν τυχαίνει να παντρεύεστε στο MSG, θα παραμείνετε μέσα και θα δροσίζεστε, και νομίζω ότι είναι ένα καλό παράδειγμα για ολόκληρη την πόλη».

Taylor Swift και Travis Kelce κρατούν χέρια, αναδεικνύοντας το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων της τραγουδίστριας.
https://www.instagram.com/taylorswift/

Η χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν θεωρείται, καθώς οι εκδηλώσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν λίγο πριν από το εορταστικό τριήμερο της 4ης Ιουλίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζουν τα 250 χρόνια από την ίδρυσή τους. Παράλληλα, η Νέα Υόρκη υποδέχεται χιλιάδες επισκέπτες λόγω των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με πολλούς φιλάθλους να περνούν καθημερινά από τον σταθμό Penn Station, ακριβώς κάτω από το Madison Square Garden.

Η Taylor Swift, υποψήφια για 9 βραβεία στα iHeartRadio Music Awards 2026.
www.instagram.com/taylorswift/

Το Madison Square Garden μπορεί να έχει φιλοξενήσει αμέτρητες συναυλίες και αθλητικές διοργανώσεις, ωστόσο δεν αποτελεί μια συνηθισμένη επιλογή για γάμο. Παρ’ όλα αυτά, η αυξημένη ασφάλεια του χώρου θεωρείται ιδανική για ένα ζευγάρι όπως η Taylor Swift και ο Travis Kelce, των οποίων κάθε δημόσια εμφάνιση προσελκύει τεράστιο ενδιαφέρον. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Taylor Swift έχει εμφανιστεί οκτώ φορές στη σκηνή του MSG κατά τη διάρκεια της 20χρονης καριέρας της.

Η Taylor Swift στη σκηνή των iHeartRadio Music Awards 2026 μιλώντας για τον Travis Kelce.
www.instagram.com/iheartradio/

Βέβαια, δεν θα είναι οι πρώτοι celebrities που θα επιλέξουν το συγκεκριμένο venue για μία τόσο σημαντική στιγμή της ζωής τους. Ο θρύλος της funk, Sly Stone, παντρεύτηκε εκεί την ηθοποιό Kathy Silva το 1974, ενώ το 1980 ο χώρος φιλοξένησε τον ομαδικό γάμο 4.000 μελών της Korean Unification Church.

taylor_swift
https://www.instagram.com/taylorswift/

Την ίδια ώρα, οι Swifties παραμένουν επιφυλακτικοί, καθώς αρκετοί δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι η pop superstar θα επέλεγε έναν αθλητικό και συναυλιακό χώρο για τον γάμο της. Ωστόσο, οι πληροφορίες συνεχίζουν να πληθαίνουν. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, εταιρεία που ειδικεύεται στη διοργάνωση γάμων φέρεται να έχει ζητήσει ειδική άδεια για εκδήλωση στην περιοχή γύρω από το Madison Square Garden, ενώ οι αρχές εξετάζουν ακόμη και το προσωρινό κλείσιμο δρόμων από την Πέμπτη έως και το Σάββατο.

Η Taylor Swift σε στιγμιότυπο από το ντοκιμαντέρ End of an Era που προκάλεσε αύξηση στις πωλήσεις κρασιού Sancerre.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παράλληλα, άτομο που γνωρίζει λεπτομέρειες σχετικά με τις προσκλήσεις ανέφερε στο CNN πως οι καλεσμένοι είχαν ενημερωθεί ήδη από την άνοιξη ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 3 Ιουλίου.

Η Taylor Swift με κιθάρα στη σκηνή, σε μια νίκη-ορόσημο απέναντι σε Live Nation και Ticketmaster.
www.instagram.com/taylorswift/

Μέχρι στιγμής, ούτε η Taylor Swift ούτε ο Travis Kelce έχουν επιβεβαιώσει δημόσια τις πληροφορίες. Παρ’ όλα αυτά, αν οι αναφορές επαληθευτούν, η Νέα Υόρκη ετοιμάζεται να φιλοξενήσει έναν από τους πιο πολυσυζητημένους celebrity γάμους των τελευταίων ετών.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Taylor Swift Travis Kelce
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Μιχάλης Χατζηγιάννης: Η «Φωτιά στη νύχτα» που μας γυρνάει στα 00s και γιατί το TikTok τον λατρεύει ξανά!

Μιχάλης Χατζηγιάννης: Η «Φωτιά στη νύχτα» που μας γυρνάει στα 00s και γιατί το TikTok τον λατρεύει ξανά!

01.07.2026
Επόμενο
Sharon Stone: Η επιστροφή στην πασαρέλα, 30 χρόνια μετά την τελευταία της εμφάνιση

Sharon Stone: Η επιστροφή στην πασαρέλα, 30 χρόνια μετά την τελευταία της εμφάνιση

01.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Έλλη Κοκκίνου: «Με μπέρδεψαν με την Δέσποινα Βανδή» – Το απίστευτο σκηνικό που δεν περίμενε κανείς
Celeb News

Έλλη Κοκκίνου: «Με μπέρδεψαν με την Δέσποινα Βανδή» – Το απίστευτο σκηνικό που δεν περίμενε κανείς

01.07.2026
Sharon Stone: Η επιστροφή στην πασαρέλα, 30 χρόνια μετά την τελευταία της εμφάνιση
Celeb News

Sharon Stone: Η επιστροφή στην πασαρέλα, 30 χρόνια μετά την τελευταία της εμφάνιση

01.07.2026
Ο Αντώνης Ρέμος για τον Παντελή Παντελίδη: «Θα μείνει για πάντα μια ημιτελής αγάπη»
Celeb News

Ο Αντώνης Ρέμος για τον Παντελή Παντελίδη: «Θα μείνει για πάντα μια ημιτελής αγάπη»

01.07.2026
Ελένη Φουρέιρα: «Γεμάτη» με την οικογένειά της – Οι αποκαλύψεις για δεύτερο παιδί και ο ρατσισμός που βίωσε
Celeb News

Ελένη Φουρέιρα: «Γεμάτη» με την οικογένειά της – Οι αποκαλύψεις για δεύτερο παιδί και ο ρατσισμός που βίωσε

01.07.2026
Chris Brown: Ο σκύλος που του «στοίχισε» εκατομμύρια – Η δικαστική απόφαση που κανείς δεν περίμενε
Celeb News

Chris Brown: Ο σκύλος που του «στοίχισε» εκατομμύρια – Η δικαστική απόφαση που κανείς δεν περίμενε

01.07.2026
Το μυστικό της Αθηνάς Οικονομάκου που την έκανε «βασίλισσα» του ελληνικού lifestyle
Celeb News

Το μυστικό της Αθηνάς Οικονομάκου που την έκανε «βασίλισσα» του ελληνικού lifestyle

01.07.2026
Μάρω Κοντού: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από 16 ημέρες νοσηλείας
Celeb News

Μάρω Κοντού: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από 16 ημέρες νοσηλείας

01.07.2026
Μιχάλης Μόσιος: Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος «Ταμτάκος»
Celeb News

Μιχάλης Μόσιος: Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος «Ταμτάκος»

01.07.2026
Η Nicki Minaj ευχήθηκε στον Elon Musk για τα γενέθλιά του με μια ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις
Celeb News

Η Nicki Minaj ευχήθηκε στον Elon Musk για τα γενέθλιά του με μια ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις

30.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα