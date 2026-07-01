Η Taylor Swift ετοιμάζει τον πιο iconic celebrity γάμο; Το venue που ακούγεται για τον γάμο της με τον Travis Kelce

Με μια ματιά Η Taylor Swift και ο Travis Kelce φέρεται να παντρεύονται στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Προγραμματίζονται δύο εκδηλώσεις: μια "πρόβα" την Πέμπτη και η κύρια γιορτή την Παρασκευή.

Η κύρια γιορτή αναμένεται να φιλοξενήσει περίπου 1.000 καλεσμένους και να διαρκέσει έως το Σάββατο.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο προσωρινού κλεισίματος δρόμων γύρω από το venue. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Taylor Swift και ο Travis Kelce φαίνεται πως βρίσκονται ένα βήμα πριν από μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της showbiz. Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, το ζευγάρι αναμένεται να πραγματοποιήσει τη γαμήλια γιορτή του μέσα στην εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, επιλέγοντας ένα venue που σίγουρα κανείς δεν περίμενε: το θρυλικό Madison Square Garden.

Δύο πηγές με γνώση του σχεδιασμού των εκδηλώσεων ανέφεραν πως έχουν προγραμματιστεί δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις στον εμβληματικό χώρο του Μανχάταν. Η πρώτη, που περιγράφεται ως «πρόβα», αναμένεται να πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Πέμπτης στις 18:00 και υπολογίζεται ότι θα φιλοξενήσει περίπου 100 καλεσμένους.

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Η μεγάλη γαμήλια γιορτή φέρεται να είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή, με ένα «cocktail party» που θα ξεκινήσει αργά το απόγευμα και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα διαρκέσει μέχρι τις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Οι καλεσμένοι εκτιμάται ότι θα φτάσουν περίπου τους 1.000, μετατρέποντας την εκδήλωση σε ένα από τα μεγαλύτερα celebrity events της χρονιάς.

Η σχέση της Taylor Swift με τον αστέρα των Kansas City Chiefs, Travis Kelce, ξεκίνησε το 2023 και από τότε βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο των διεθνών media. Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του τον περασμένο Αύγουστο μέσα από κοινές αναρτήσεις στο Instagram, με τους fans να περιμένουν έκτοτε τις επόμενες εξελίξεις.

Τη φημολογία ενίσχυσε και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Zohran Mamdani, ο οποίος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ενόψει του έντονου κύματος καύσωνα που αναμένεται να πλήξει την πόλη, δήλωσε με νόημα: «Αν τυχαίνει να παντρεύεστε στο MSG, θα παραμείνετε μέσα και θα δροσίζεστε, και νομίζω ότι είναι ένα καλό παράδειγμα για ολόκληρη την πόλη».

Η χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν θεωρείται, καθώς οι εκδηλώσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν λίγο πριν από το εορταστικό τριήμερο της 4ης Ιουλίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζουν τα 250 χρόνια από την ίδρυσή τους. Παράλληλα, η Νέα Υόρκη υποδέχεται χιλιάδες επισκέπτες λόγω των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με πολλούς φιλάθλους να περνούν καθημερινά από τον σταθμό Penn Station, ακριβώς κάτω από το Madison Square Garden.

Το Madison Square Garden μπορεί να έχει φιλοξενήσει αμέτρητες συναυλίες και αθλητικές διοργανώσεις, ωστόσο δεν αποτελεί μια συνηθισμένη επιλογή για γάμο. Παρ’ όλα αυτά, η αυξημένη ασφάλεια του χώρου θεωρείται ιδανική για ένα ζευγάρι όπως η Taylor Swift και ο Travis Kelce, των οποίων κάθε δημόσια εμφάνιση προσελκύει τεράστιο ενδιαφέρον. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Taylor Swift έχει εμφανιστεί οκτώ φορές στη σκηνή του MSG κατά τη διάρκεια της 20χρονης καριέρας της.

Βέβαια, δεν θα είναι οι πρώτοι celebrities που θα επιλέξουν το συγκεκριμένο venue για μία τόσο σημαντική στιγμή της ζωής τους. Ο θρύλος της funk, Sly Stone, παντρεύτηκε εκεί την ηθοποιό Kathy Silva το 1974, ενώ το 1980 ο χώρος φιλοξένησε τον ομαδικό γάμο 4.000 μελών της Korean Unification Church.

Την ίδια ώρα, οι Swifties παραμένουν επιφυλακτικοί, καθώς αρκετοί δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι η pop superstar θα επέλεγε έναν αθλητικό και συναυλιακό χώρο για τον γάμο της. Ωστόσο, οι πληροφορίες συνεχίζουν να πληθαίνουν. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, εταιρεία που ειδικεύεται στη διοργάνωση γάμων φέρεται να έχει ζητήσει ειδική άδεια για εκδήλωση στην περιοχή γύρω από το Madison Square Garden, ενώ οι αρχές εξετάζουν ακόμη και το προσωρινό κλείσιμο δρόμων από την Πέμπτη έως και το Σάββατο.

Παράλληλα, άτομο που γνωρίζει λεπτομέρειες σχετικά με τις προσκλήσεις ανέφερε στο CNN πως οι καλεσμένοι είχαν ενημερωθεί ήδη από την άνοιξη ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 3 Ιουλίου.

Μέχρι στιγμής, ούτε η Taylor Swift ούτε ο Travis Kelce έχουν επιβεβαιώσει δημόσια τις πληροφορίες. Παρ’ όλα αυτά, αν οι αναφορές επαληθευτούν, η Νέα Υόρκη ετοιμάζεται να φιλοξενήσει έναν από τους πιο πολυσυζητημένους celebrity γάμους των τελευταίων ετών.