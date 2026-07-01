Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 01.07.2026

Μιχάλης Χατζηγιάννης: Η «Φωτιά στη νύχτα» που μας γυρνάει στα 00s και γιατί το TikTok τον λατρεύει ξανά!

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Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης κατακτά ξανά το TikTok και αποδεικνύει πως τα hits που σημάδεψαν την εφηβεία μας έχουν τη δύναμη να παραμένουν διαχρονικά
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το νέο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη, «Φωτιά στη Νύχτα», προκαλεί νοσταλγία για τα 00s.
  • Το TikTok έχει αγκαλιάσει ξανά τον καλλιτέχνη, με το νέο του κομμάτι να γίνεται viral.
  • Το τραγούδι έχει disco-pop αναφορές 80s και σύγχρονη dance προσέγγιση, με CGI στο video clip.
  • Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ετοιμάζει το 12ο άλμπουμ του, «Terra Incognita», για το 2025.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις αφίσες του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο δωμάτιό σου, τα CD που έπαιζαν στο repeat και τα πρώτα σου φλερτ που «ντύθηκαν» με τις μελωδίες του; Αν νιώθεις κι εσύ αυτό το κύμα νοσταλγίας, δεν είσαι μόνος. Το TikTok έχει πάρει «φωτιά» με το νέο single του αγαπημένου καλλιτέχνη, «Φωτιά στη Νύχτα», το οποίο, παρότι ολοκαίνουργιο, κατάφερε να σε μεταφέρει κατευθείαν στις χρυσές εποχές των 00s, τότε που ο Μιχάλης Χατζηγιάννης καθόριζε το soundtrack της ζωής σου. Είναι σαν μια μηχανή του χρόνου που ενεργοποιείται με κάθε άκουσμα, αποδεικνύοντας ότι διψάς για τη διαχρονική δύναμη της μουσικής του.

https://www.instagram.com/mhatzigiannis/?hl=el
https://www.instagram.com/mhatzigiannis/?hl=el

Το «Φωτιά στη Νύχτα», που κυκλοφόρησε στις 15 Μαΐου 2026 από τη Heaven Music, είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια νέα επιτυχία. Με έντονες disco-pop αναφορές από τα 80s και μια σύγχρονη dance προσέγγιση, το κομμάτι αιφνιδίασε ευχάριστα, καθώς το music video, σκηνοθετημένο από τον Άλεξ Κωνσταντινίδη με τη χρήση τεχνολογίας CGI, ανέδειξε μια αισθητική που «μίλησε» κατευθείαν στην καρδιά σου. Πολλοί fans σχολιάζουν πως το τραγούδι θυμίζει τον «παλιό καλό Χατζηγιάννη», επιβεβαιώνοντας πόσο βαθιά είναι ριζωμένος στη μνήμη σου ο καλλιτέχνης που, σε συνεργασία με τον στιχουργό Νίκο Μωραΐτη, έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ελληνική δισκογραφία.

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Γιατί ο Μιχάλης Χατζηγιάννης παραμένει στην κορυφή;

Η διαχρονική απήχηση του Μιχάλη Χατζηγιάννη δεν είναι τυχαία, καθώς πηγάζει από την ικανότητά του να συνδέεται μαζί σου σε ένα βαθύ συναισθηματικό επίπεδο. Παρά τις επαγγελματικές αλλαγές που γνώρισε η πορεία του, η σχέση εμπιστοσύνης με τους θαυμαστές του παρέμεινε ακλόνητη. Ο ίδιος παραμένει ένας καλλιτέχνης που εξελίσσεται χωρίς να αλλοιώνει την ταυτότητά του, ενώ η διαθεσιμότητα της δισκογραφίας του στις ψηφιακές πλατφόρμες επιτρέπει σε εσένα, είτε είσαι παλιός είτε νέος fan, να ανακαλύπτεις τα διαμάντια του παρελθόντος ανά πάσα στιγμή.

@anastasakhss2 ‍♂️ #fyy #tiktok songs #foryou ♬ πρωτότυπος ήχος – Heaven Music

Το μέλλον και η «Terra Incognita»

Καθώς αναμένεις το 12ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο «Terra Incognita» το 2025, η πορεία του καλλιτέχνη παραμένει μια ιστορία συνεχούς ανανέωσης. Είτε ακούς το «Κρυφό Φιλί», είτε το «Φωτιά στη Νύχτα», το ταξίδι στον κόσμο του Μιχάλη Χατζηγιάννη παραμένει το ίδιο συναρπαστικό για εσένα. Η μουσική του δεν έχει ημερομηνία λήξης και, όσο ο ίδιος συνεχίζει να δημιουργεί με το ίδιο πάθος, η «φωτιά» στις καρδιές σας θα καίει για πάντα.

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TikTok ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ Φωτιά στη Νύχτα
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