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Celeb News 01.07.2026

Ο Αντώνης Ρέμος για τον Παντελή Παντελίδη: «Θα μείνει για πάντα μια ημιτελής αγάπη»

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Ο Αντώνης Ρέμος μιλά για τον Αντώνη Βαρδή, τον Παντελή Παντελίδη και τα πρόσωπα που σημάδεψαν τη ζωή και την καριέρα του
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Αντώνης Ρέμος μίλησε για την καριέρα του και σημαντικούς καλλιτέχνες.
  • Ο Αντώνης Βαρδής αποτέλεσε την πιο ουσιαστική βάση στην πορεία του Ρέμου.
  • Ο Ρέμος χαρακτήρισε τον Παντελή Παντελίδη «ημιτελή αγάπη» για το κοινό.
  • Ο Παντελίδης είχε αυθεντικό τρόπο γραφής και επικοινωνίας με το κοινό του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Αντώνης Ρέμος παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Γιώτα Τσιμπρικίδου, στην εκπομπή «Ρυθμός», όπου αναφέρθηκε στην πλούσια καριέρα του, τα πρώτα του όνειρα, αλλά και σε δύο σημαντικά πρόσωπα που καθόρισαν τη ζωή και τη μουσική του διαδρομή: τον Αντώνη Βαρδή και τον Παντελή Παντελίδη. Ο τραγουδιστής μοιράστηκε προσωπικές σκέψεις και αναμνήσεις, προσφέροντας μια βαθύτερη ματιά στην πορεία του.

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Στη συζήτηση, ο Αντώνης Ρέμος στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι 2 καλλιτέχνες επηρέασαν τόσο τον ίδιο όσο και το ευρύτερο κοινό. Οι δηλώσεις του για τον Παντελή Παντελίδη ήταν ιδιαίτερα συγκινητικές, χαρακτηρίζοντας τη σχέση του αείμνηστου τραγουδιστή με τον κόσμο ως μια «ημιτελή αγάπη» που θα παραμείνει ανεξίτηλη στον χρόνο.

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Η γνωριμία και η ουσιαστική βάση με τον Αντώνη Βαρδή

Αρχικά, ο Αντώνης Ρέμος αναφέρθηκε στα πρώτα του βήματα στον χώρο του τραγουδιού και στα όνειρα που είχε ως νέος καλλιτέχνης. Τόνισε πως η πιο ουσιαστική βάση στην πορεία του υπήρξε ο σπουδαίος Αντώνης Βαρδής. «Το όνειρό μου έφτανε μέχρι το σημείο να πάω να τραγουδήσω στο “Να η ευκαιρία”. Σίγουρα η πιο ουσιαστική μου βάση είναι ο Αντώνης Βαρδής. Είχα αυτή τη μεγάλη τιμή, να βρίσκομαι δίπλα στον Αντώνη και να είμαι όχι μόνο απλά ένας συνεργάτης του, αλλά να είμαι κι ένας φίλος του», δήλωσε χαρακτηριστικά. Η εκτίμηση και η αγάπη του για τον Βαρδή είναι εμφανής σε κάθε του λέξη.

Ο Αντώνης Ρέμος με κοστούμι σε σκηνή με κόκκινο φωτισμό, κρατώντας μικρόφωνο, σε flashback από το 2007.
https://www.instagram.com/aremovic/

Ο Παντελής Παντελίδης: Η «ημιτελής αγάπη» που μένει στην ψυχή του κόσμου

Στη συνέχεια, μίλησε για τον Παντελή Παντελίδη, περιγράφοντας με ιδιαίτερο τρόπο τη σχέση του με το κοινό και τον λόγο που θεωρεί ότι θα μείνει για πάντα στην ψυχή του κόσμου. «Ο Παντελής ήταν ένας σύγχρονος Ροβινσώνας Κρούσος. Ταυτίστηκαν πάρα πολλοί νέοι μαζί του και ήταν και πολύ εκκωφαντικός ο θάνατός του. Επειδή ήταν βίαιος κι επειδή ήταν έτσι όπως συνέβη, θεωρώ ότι θα μείνει πάντα στην ψυχή του κόσμου ως ημιτελής αγάπη. Και αυτές οι αγάπες, οι ανεκπλήρωτες, μένουν για πάντα στο χρόνο», ανέφερε.

Ο Αντώνης Ρέμος στάθηκε επίσης στον μοναδικό τρόπο με τον οποίο ο Παντελής Παντελίδης έγραφε και ερμήνευε τα τραγούδια του. Υπογράμμισε πως ο αείμνηστος καλλιτέχνης είχε έναν δικό του, αυθεντικό κώδικα επικοινωνίας με το κοινό του. «Και έγραφε με έναν τρόπο τέτοιο, τόσο ακατανόητο και ακαταλόγιστο αλλά τόσο ουσιαστικό, που μόνο αυτός μπορούσε να το πει», κατέληξε.

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