Ελένη Φουρέιρα: «Γεμάτη» με την οικογένειά της – Οι αποκαλύψεις για δεύτερο παιδί και ο ρατσισμός που βίωσε

Με μια ματιά Η Ελένη Φουρέιρα νιώθει γεμάτη με την οικογένειά της, ισορροπώντας ιδανικά δουλειά και προσωπική ζωή.

Για δεύτερο παιδί, δηλώνει ότι αν έρθει, θα χαρούν, αλλά δεν υπάρχει πίεση ή απόλυτος σχεδιασμός.

Αναφέρθηκε σε ρατσιστικά σχόλια και δυσκολίες που αντιμετώπισε στην αρχή της καριέρας της λόγω καταγωγής.

Παρά τις δυσκολίες, κατάφερε να γίνει μια από τις πιο επιτυχημένες pop performers στην Ελλάδα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ελένη Φουρέιρα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show» και μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή, τη μητρότητα αλλά και τις δύσκολες στιγμές που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα της. Με ειλικρίνεια, αναφέρθηκε στο πώς ισορροπεί ανάμεσα στην οικογένεια και τη δουλειά της, ενώ δεν έκρυψε τις σκέψεις της για ένα δεύτερο παιδί.

Η τραγουδίστρια μίλησε επίσης για την πληρότητα που νιώθει σήμερα, αλλά και για το πώς οι εμπειρίες του παρελθόντος τη διαμόρφωσαν τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Η Φουρέιρα περιέγραψε πόσο γεμάτη νιώθει με την οικογένειά της, τονίζοντας: «Αυτή τη στιγμή νιώθω ότι έχω κάνει μια πολύ όμορφη οικογένεια. Νιώθω πάρα πολύ γεμάτη γιατί δε μου πήρε ούτε η οικογένεια από τη δουλειά μου κάτι, ούτε η δουλειά μου πήρε από την οικογένειά μου κάτι».

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Για το ενδεχόμενο δεύτερου παιδιού ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει πίεση ή απόλυτος σχεδιασμός: «Αν έρθει, καλώς. Δεν το έχω κλείσει, ούτε έχω πει ότι οπωσδήποτε θέλω να κάνω δεύτερο παιδί, ούτε έχω πει ότι δεν θέλω να κάνω δεύτερο. Αν έρθει, θα χαρούμε πάρα πολύ. Αν δεν έρθει, δεν πειράζει, όλα καλά, είμαστε πολύ γεμάτοι ήδη».

Όπως πρόσθεσε, μπορεί να σκέφτεται κάποιες φορές την ιδέα ενός αδερφού ή αδερφής για το παιδί της, όμως θεωρεί πως η οικογένειά τους είναι ήδη μεγάλη και γεμάτη αγάπη.

Η συζήτηση πήρε πιο προσωπική και σοβαρή κατεύθυνση όταν αναφέρθηκε στις δυσκολίες της αρχής της καριέρας της. Η ίδια μίλησε ανοιχτά για τον ρατσισμό και τα σχόλια που έχει δεχτεί: «Αν γυρίσεις πίσω την τηλεόραση τότε, αυτά τα σχόλια τα ρατσιστικά, αν τα κάνανε τώρα, πιστεύω ότι η εκπομπή θα είχε κλείσει».

https://www.instagram.com/the2nightshow.ant1tv/

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο πώς η καταγωγή της την επηρέασε ψυχολογικά, ειδικά στα πρώτα χρόνια: «Όταν μεγαλώνεις, αυτό μπαίνει μέσα σου και το έχεις ως φόβο. Λες ”αν πω ότι είμαι από την Αλβανία, δε νομίζω ότι θα μου δοθούν ίσες ευκαιρίες”. Αυτή είναι η πραγματικότητα».

Από τις δυσκολίες στην κορυφήΠαρά τις δυσκολίες, η Φουρέιρα κατάφερε να εξελιχθεί σε μία από τις πιο επιτυχημένες pop performers της χώρας και από τις πιο δυνατές παρουσίες των MAD Video Music Awards, όπου έχει γράψει ιστορία με τις εμφανίσεις και τις διακρίσεις της.

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