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Celeb World 01.07.2026

Το μυστικό της Αθηνάς Οικονομάκου που την έκανε «βασίλισσα» του ελληνικού lifestyle

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Η πορεία της Αθηνάς Οικονομάκου από την τηλεόραση μέχρι την επιχειρηματικότητα και το status της ως ελληνικό lifestyle icon
Ειρήνη Στόφυλα

Η Αθηνά Οικονομάκου δεν είναι απλώς μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς της ελληνικής τηλεόρασης. Είναι μια πολυδιάστατη προσωπικότητα που έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε επιχειρηματία, style icon και μία από τις πιο ισχυρές παρουσίες στα ελληνικά social media. Με πορεία που ξεκινά από την τηλεόραση και φτάνει μέχρι τη δημιουργία δικών της fashion brands και τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου lifestyle brand, η διαδρομή της μοιάζει με σύγχρονο success story.

Η Αθηνά Οικονομάκου ποζάρει με μαγιό, στέλνοντας καλοκαιρινό vibe από τις πασχαλινές της διακοπές στην Ισπανία.
https://www.instagram.com/athinao1konomakou/

Αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο η αναγνωρισιμότητά της, αλλά η ικανότητά της να εξελίσσεται συνεχώς, να αλλάζει επίπεδο και να παραμένει επίκαιρη σε κάθε εποχή της showbiz. Από τους τηλεοπτικούς ρόλους μέχρι τις επιχειρηματικές της κινήσεις και τη δημόσια εικόνα της, η Οικονομάκου έχει καταφέρει να χτίσει ένα brand που ξεπερνά την υποκριτική.

Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Οι όρκοι αγάπης και το τριήμερο γαμήλιο party στην Πάρο

Παράλληλα, η προσωπική της ζωή και η μητρότητα έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στη συνολική εικόνα της, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο αφήγημα γύρω από το πρόσωπό της που συνδυάζει καριέρα, οικογένεια και lifestyle.

athina_oikonomakou
https://www.instagram.com/athinao1konomakou/

Από την τηλεόραση στο star system

Η Αθηνά Οικονομάκου ξεκίνησε την τηλεοπτική της πορεία μέσα από συμμετοχές σε σειρές, όμως η μεγάλη της αναγνώριση ήρθε με το «Η ζωή της άλλης», όπου κέρδισε την εκτίμηση του ελληνικού κοινού για τις υποκριτικές της ικανότητες.

https://www.instagram.com/athinao1konomakou/
https://www.instagram.com/athinao1konomakou/

Η παρουσία της χαρακτηρίστηκε από φυσικότητα, εκφραστικότητα και συνέπεια, στοιχεία που την καθιέρωσαν ως πρωταγωνίστρια της ελληνικής τηλεόρασης για αρκετά χρόνια. Δεν έμεινε ποτέ στάσιμη σε έναν τύπο ρόλου, αλλά κινήθηκε ανάμεσα σε κωμωδία και δράμα με άνεση.

Παράλληλα, συμμετείχε και σε θεατρικές παραγωγές, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να σταθεί δυναμικά και στη σκηνή, κάτι που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το καλλιτεχνικό της προφίλ.

Επιχειρηματικότητα & προσωπικό brand

Η Οικονομάκου έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις celebrities που πέρασαν επιτυχημένα στον χώρο της επιχειρηματικότητας. Το fashion brand «SOMĀ», που δημιούργησε με τη Μαίρη Συνατσάκη, έγινε γρήγορα ιδιαίτερα δημοφιλές.

athina_oikonomakou
https://www.instagram.com/athinao1konomakou/

Στη συνέχεια δημιούργησε το fashion brand «All Over by Athena», μέσα από το οποίο εκφράζει τη δική της αισθητική ταυτότητα και επεκτείνει το επιχειρηματικό της αποτύπωμα.

Αθηνά Οικονομάκου
https://www.instagram.com/athinao1konomakou/

Σήμερα θεωρείται ένα δυνατό personal brand που συνδυάζει lifestyle, επιχειρηματικότητα και influence, μετατρέποντας το όνομά της σε εμπορική δύναμη.

Social media & influence

Η παρουσία της στα social media είναι από τις πιο ισχυρές στην ελληνική showbiz. Με έντονη δραστηριότητα στο Instagram, έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο και πιστό κοινό που παρακολουθεί καθημερινά το περιεχόμενό της.

Αθηνά Οικονομάκου Μπρούνο Τσερέλα
https://www.instagram.com/athinao1konomakou/

Η εικόνα που προβάλλει συνδυάζει οικογένεια, μόδα, ταξίδια και καθημερινές στιγμές, δημιουργώντας ένα αυθεντικό lifestyle προφίλ. Αυτή η ισορροπία ανάμεσα στο glam και την καθημερινότητα είναι βασικός λόγος της επιτυχίας της ως influencer.

Celebrities μαγιό
https://www.instagram.com/athinao1konomakou/

Παράλληλα, συνεργάζεται με μεγάλα fashion και beauty brands, ενισχύοντας τη θέση της ως ένα από τα πιο δυνατά ελληνικά digital πρόσωπα.

Προσωπική ζωή & γάμος που συζητήθηκε

Ο γάμος της με τον Φίλιππο Μιχόπουλο αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα της ελληνικής showbiz. Το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μία εντυπωσιακή αλλά σχετικά ιδιωτική τελετή στη Μύκονο, η οποία απασχόλησε έντονα τα media.

Αθηνά Οικονομάκου
https://www.instagram.com/athinao1konomakou/

Η προσωπική της ζωή έχει βρεθεί συχνά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ιδιαίτερα λόγω της ισχυρής παρουσίας της στα social media. Παρόλα αυτά, η ίδια επιλέγει να κρατά ισορροπία, μοιράζοντας μόνο επιλεγμένες στιγμές από την οικογενειακή της καθημερινότητα.

Σιλουέτα της Αθηνάς Οικονομάκου να σηκώνει τον γιο της ψηλά μπροστά στο ηλιοβασίλεμα στη θάλασσα.
Η Αθηνά Οικονομάκου σε μια τρυφερή στιγμή με τον γιο της με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

Πρόσφατα, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella έζησαν ένα από τα πιο όμορφα κεφάλαια της κοινής τους ζωής, διοργανώνοντας ένα τριήμερο γαμήλιων εκδηλώσεων στην Πάρο, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένα πρόσωπα, συγγενείς και φίλους. Η τελετή πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 27 Ιουνίου, λίγο μετά τις 19:00, στο ξενοδοχειακό συγκρότημα Mar Azul, όπου το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αγάπης σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη συναίσθημα, χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση.

https://www.instagram.com/athinao1konomakou/
https://www.instagram.com/athinao1konomakou/

Οι εορτασμοί είχαν διάρκεια τριών ημερών, συνδυάζοντας στιγμές χαλάρωσης, διακοπών και γιορτής, με την Πάρο να αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για την ξεχωριστή αυτή περίσταση. Η σχέση της Αθηνάς Οικονομάκου και του Bruno Cerella ξεκίνησε το 2024, ενώ η αγάπη τους είχε ήδη επισφραγιστεί στις 16 Μαΐου, όταν ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του θρησκευτικού γάμου. Το τριήμερο στην Πάρο αποτέλεσε την ευκαιρία να γιορτάσουν τον έρωτά τους μαζί με τους ανθρώπους που αγαπούν.

https://www.instagram.com/athinao1konomakou/
https://www.instagram.com/athinao1konomakou/

Η Αθηνά Οικονομάκου αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα σύγχρονης ελληνικής celebrity που έχει καταφέρει να εξελιχθεί πέρα από την τηλεόραση. Από ηθοποιός έγινε επιχειρηματίας, influencer και lifestyle icon, χτίζοντας ένα πολυδιάστατο brand με διάρκεια και επιρροή. Η πορεία της δείχνει πως η επιτυχία σήμερα δεν περιορίζεται σε έναν τομέα, αλλά σε ένα ολοκληρωμένο προσωπικό σύμπαν.

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celebrity lifestyle ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
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