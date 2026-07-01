Μάρω Κοντού: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από 16 ημέρες νοσηλείας

Η αγαπημένη ηθοποιός συνεχίζει την ανάρρωσή της σε οικείο περιβάλλον, έχοντας στο πλευρό της τον «φύλακα άγγελό» της

Με μια ματιά Η Μάρω Κοντού πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο «Αττικόν» μετά από 16 ημέρες νοσηλείας.

Η ηθοποιός επέστρεψε στο σπίτι της για να συνεχίσει την ανάρρωσή της σε οικείο περιβάλλον.

Οι γιατροί έκκριναν ότι η αποκατάσταση της υγείας της θα είναι καλύτερη μακριά από το νοσοκομείο.

Τη Μάρω Κοντού φροντίζει ο ανιψιός της και έχει επιλέξει να μην δέχεται επισκέψεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ευχάριστα είναι τα νέα για την πορεία της υγείας της σπουδαίας Μάρως Κοντού. Μετά από δεκαέξι ημέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο «Αττικόν», η αγαπημένη ηθοποιός πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι της το απόγευμα της Τρίτης, 30 Ιουνίου, προκειμένου να συνεχίσει την ανάρρωσή της σε ένα πιο ήρεμο και οικείο περιβάλλον.

Την ευχάριστη είδηση επιβεβαίωσε ο δημοσιογράφος Τάσος Τεργιάκης μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, μεταφέροντας τις τελευταίες πληροφορίες για την κατάστασή της.

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Η επιστροφή στο σπίτι και η φροντίδα από τον ανιψιό της

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι θεράποντες ιατροί έκριναν πως η πλήρης αποκατάσταση της υγείας της θα επιτευχθεί καλύτερα μακριά από το κλινικό περιβάλλον του νοσοκομείου. Έτσι, η ηθοποιός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στην οικία της, όπου βρίσκεται πλέον για να ξεκουραστεί και να επανέλθει στους ρυθμούς της.

Όπως ανέφερε ο Τάσος Τεργιάκης, στο πλευρό της βρίσκεται συνεχώς ο ανιψιός της, ο οποίος λειτουργεί ως «φύλακας άγγελος», παρέχοντάς της όλη την απαραίτητη φροντίδα και βοήθεια. Παράλληλα, διευκρινίστηκε πως, για την ταχύτερη ανάρρωσή της, η Μάρω Κοντού έχει επιλέξει να μην δέχεται επισκέψεις, δίνοντας προτεραιότητα στην ξεκούραση και στην ιδιωτικότητά της.