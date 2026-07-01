Τίτλοι τέλους για το «Πρωινό» – Τι είπε ο Γιώργος Λιάγκας

Ο Γιώργος Λιάγκας ανακοίνωσε on air το τέλος της εκπομπής «Το Πρωινό» και αποκάλυψε τα καλοκαιρινά του σχέδια

Με μια ματιά Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 ολοκληρώνεται φέτος την Παρασκευή.

Ο Γιώργος Λιάγκας επιβεβαίωσε on air το τέλος της εκπομπής.

Απομένουν δύο ακόμη επεισόδια για την ολοκλήρωση της σεζόν.

Ο παρουσιαστής αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τίτλοι τέλους φαίνεται πως πέφτουν για το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα να επιβεβαιώνει on air ότι η εκπομπή οδεύει προς την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν μέσα στις επόμενες ημέρες. Η αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε έχει ήδη ξεκινήσει, με το τηλεοπτικό κοινό να αποχαιρετά σταδιακά τη μακροχρόνια πρωινή εκπομπή.

Κατά την έναρξη της σημερινής εκπομπής, ο παρουσιαστής μίλησε ανοιχτά για το τέλος της σεζόν, απευθυνόμενος τόσο στους συνεργάτες του όσο και στους τηλεθεατές. Όπως τόνισε, απομένουν μόλις δύο ακόμη επεισόδια μέχρι την αυλαία της εκπομπής, η οποία ολοκληρώνεται την Παρασκευή.

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Χαρακτηριστικά ανέφερε στον αέρα: «Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, είναι η… παραπροτελευταία μέρα στη δουλειά».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Έμειναν ακόμα δύο μέρες και την Παρασκευή κλείνει ο κύκλος του Πρωινού στον ΑΝΤ1. Πάμε γι’ άλλα…».

Με αυτές τις δηλώσεις, ο Γιώργος Λιάγκας ουσιαστικά επιβεβαίωσε το τέλος της εκπομπής για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο για τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα.