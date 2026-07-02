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Μουσικά Νέα 02.07.2026

Ο Moby «απογείωσε» το Release Athens Festival – Το sold out υπερθέαμα που έγινε το απόλυτο talk of the town (photo)

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Ο Moby χάρισε μια μοναδική sold out συναυλία στην Πλατεία Νερού μπροστά σε περίπου 20.000 θεατές, με το «Porcelain» να δημιουργεί μια μαγική ατμόσφαιρα και μια πρόταση γάμου να κλέβει την παράσταση
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η συναυλία του Moby στο Release Athens Festival ήταν sold out, με 20.000 θεατές.
  • Οι Garbage και οι Pale Blue Eyes εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα πριν τον Moby.
  • Το τραγούδι «Porcelain» δημιούργησε μια μαγευτική ατμόσφαιρα με τους φακούς των κινητών.
  • Στη συναυλία έγινε ρομαντική πρόταση γάμου στην Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια από τις πιο δυνατές συναυλιακές στιγμές του φετινού καλοκαιριού χάρισε ο Moby στην Αθήνα το βράδυ της Τετάρτης(1/7), ανεβαίνοντας στη σκηνή της Πλατείας Νερού στο πλαίσιο του Release Athens Festival, που φέτος συμπληρώνει δέκα χρόνια παρουσίας.

https://www.instagram.com/release_athens/
https://www.instagram.com/release_athens/

Η συναυλία ήταν sold out, με περίπου 20.000 θεατές να κατακλύζουν τον χώρο και να τραγουδούν μαζί με τον διάσημο μουσικό τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του, σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, συναίσθημα και ενέργεια.

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Πριν από την εμφάνιση του Moby, στη σκηνή βρέθηκαν οι Garbage και οι Pale Blue Eyes, οι οποίοι πραγματοποίησαν την πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα. Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της συναυλίας ήρθε όταν ακούστηκε το εμβληματικό «Porcelain».

https://www.instagram.com/release_athens/
https://www.instagram.com/release_athens/

Χιλιάδες θεατές άναψαν τους φακούς των κινητών τους, δημιουργώντας μια μαγευτική εικόνα που πλημμύρισε τα social media μέσα από βίντεο και φωτογραφίες.

https://www.instagram.com/release_athens/
https://www.instagram.com/release_athens/
https://www.instagram.com/release_athens/
https://www.instagram.com/release_athens/

Ωστόσο, η βραδιά έκρυβε ακόμη μία μεγάλη έκπληξη. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας πραγματοποιήθηκε μια ρομαντική πρόταση γάμου, με την Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα, γνωστή από τη συμμετοχή της στο Survivor και το Exathlon, να δέχεται την πρόταση του συντρόφου της.

https://www.instagram.com/release_athens/
https://www.instagram.com/release_athens/
https://www.instagram.com/release_athens/
https://www.instagram.com/release_athens/

Λίγο αργότερα η ίδια μοιράστηκε τη χαρμόσυνη στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας φωτογραφία με το εντυπωσιακό μονόπετρο και γράφοντας: «Είπε “μωρό μου, ήρθε η ώρα”».

https://www.instagram.com/carolinajacq/
https://www.instagram.com/carolinajacq/

Η sold out εμφάνιση του Moby επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη διαχρονική απήχησή του στο ελληνικό κοινό, προσφέροντας μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη τόσο για τις μουσικές στιγμές όσο και για τις εκπλήξεις που επιφύλασσε.

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Moby Release Athens 2026 ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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