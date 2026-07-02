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Η Δανάη Μπάρκα έκανε το «επόμενο βήμα»… και στο Instagram – Η αλλαγή στο προφίλ της

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Η Δανάη Μπάρκα πρόσθεσε το επώνυμο του συζύγου της στο Instagram, λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο τους στη Μεσσηνία
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Δανάη Μπάρκα άλλαξε το όνομά της στο Instagram μετά τον γάμο της.
  • Προστέθηκε το επώνυμο του συζύγου της, Φάνη Μπότση, στο προφίλ της.
  • Η αλλαγή έγινε περίπου τρεις εβδομάδες μετά τον γάμο τους.
  • Η Δανάη Μπάρκα θέλησε να τιμήσει τον σύζυγό της με αυτή την κίνηση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια μικρή, αλλά ιδιαίτερα συμβολική αλλαγή έκανε η Δανάη Μπάρκα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια αποφάσισε να προσθέσει στο όνομά της και το επώνυμο του συζύγου της, με αποτέλεσμα το προφίλ της στο Instagram να εμφανίζεται πλέον ως «Δανάη Μπάρκα Μπότση».

https://www.instagram.com/danai_barka
https://www.instagram.com/danai_barka

Η αλλαγή πραγματοποιήθηκε σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά τον γάμο του ζευγαριού, που έγινε το Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία, παρουσία συγγενών, φίλων και αγαπημένων προσώπων. Με αυτή την κίνηση, η Δανάη Μπάρκα θέλησε να τιμήσει τον σύζυγό της, προσθέτοντας το επώνυμό του στη διαδικτυακή της ταυτότητα.

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Λίγες ημέρες μετά τον γάμο, η παρουσιάστρια είχε μοιραστεί με τους followers της μια σειρά από φωτογραφίες από την ξεχωριστή ημέρα. Στα στιγμιότυπα φαίνονταν το νυφικό της, εικόνες από το μυστήριο στην εκκλησία, αλλά και στιγμές από το γαμήλιο γλέντι που ακολούθησε.

https://www.instagram.com/danai_barka
https://www.instagram.com/danai_barka
https://www.instagram.com/danai_barka
https://www.instagram.com/danai_barka
https://www.instagram.com/danai_barka/
https://www.instagram.com/danai_barka/
https://www.instagram.com/danai_barka/
https://www.instagram.com/danai_barka/
https://www.instagram.com/danai_barka/
https://www.instagram.com/danai_barka/

Η νέα αλλαγή στο προφίλ της δεν πέρασε απαρατήρητη από τους διαδικτυακούς της φίλους, οι οποίοι παρατήρησαν αμέσως το νέο της όνομα στο Instagram.

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Δανάη Μπάρκα Φάνης Μπότσης
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