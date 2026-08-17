Μουσική 17.08.2026

Ο Θέμης Γεωργαντάς απαθανάτισε το ξέφρενο πάρτι γενεθλίων της Madonna στην Κέρκυρα

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Η Madonna γιορτάζει τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα! Δες πώς η σταρ απολαμβάνει τις διακοπές της στην Ελλάδα με χορό και εκπλήξεις
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Madonna γιόρτασε τα 68α γενέθλιά της στην Κέρκυρα, προσελκύοντας διεθνή δημοσιότητα.
  • Η παρουσία της στην Ελλάδα έγινε viral στα social media, με βίντεο από τη συνάντησή της με τον Θέμη Γεωργαντά.
  • Η τραγουδίστρια χόρεψε με τους παρευρισκόμενους σε σκάφος, δημιουργώντας γιορτινή ατμόσφαιρα.
  • Πριν τα γενέθλιά της, επισκέφθηκε τα Μετέωρα, συγκεκριμένα την Ιερά Μονή Βαρλαάμ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα 68α γενέθλιά της επέλεξε να γιορτάσει στην Ελλάδα η Madonna, χαρίζοντας στη φετινή καλοκαιρινή σεζόν μία ακόμη διεθνή στιγμή που συζητιέται έντονα. Η «Βασίλισσα της Pop» βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Κέρκυρα, όπου απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, έχοντας ως φόντο τα καταγάλανα νερά του Ιονίου. Η παρουσία της στο νησί δεν άργησε να γίνει θέμα στα ελληνικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, ενώ εικόνες και βίντεο από τις διακοπές της κατακλύζουν τα social media.

Η Madonna με ροζ σύνολο και ψηλές μπότες στη σκηνή, γιορτάζοντας την κορυφή του Billboard 200 με το «Confessions II».
https://www.instagram.com/madonna/

Παράλληλα, η παραμονή της στη χώρα μας δεν περιορίστηκε μόνο στην Κέρκυρα, καθώς η διάσημη καλλιτέχνιδα πραγματοποίησε και μια ξεχωριστή επίσκεψη στα Μετέωρα, συνδυάζοντας την καλοκαιρινή ξεκούραση με την εξερεύνηση μερικών από τους πιο εμβληματικούς ελληνικούς προορισμούς.

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Η παρουσία της Madonna στην Κέρκυρα έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τα social media, όταν ο παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός Θέμης Γεωργαντάςδημοσίευσε βίντεο από τη συνάντησή τους.Ο ίδιος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, καθώς είναι γνωστή η πολυετής αγάπη και εκτίμησή του προς την pop star. Μάλιστα, μέσα από την ανάρτησή του αποκάλυψε πως έχει ταξιδέψει μέχρι το Μόντρεαλ και το Μεξικό μόνο και μόνο για να τη δει από κοντά, ενώ τα τραγούδια της αποτελούν σταθερό μέρος των DJ sets του εδώ και χρόνια. Η συνάντησή τους στην Κέρκυρα αποτέλεσε μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές των τελευταίων ημερών στα ελληνικά social media, με τους θαυμαστές της Madonna να σχολιάζουν τη χαλαρή διάθεση και το καλοκαιρινό κλίμα που αποπνέει το σχετικό υλικό.

Ξεχωριστή ήταν και η στιγμή που εκτυλίχθηκε κατά την επιβίβαση της Madonna σε σκάφος, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα γενέθλιά της. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, μόλις η διάσημη τραγουδίστρια ανέβηκε στο σκάφος, οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να χορεύουν μαζί της, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα γιορτινή ατμόσφαιρα. Η εικόνα της καλλιτέχνιδας να απολαμβάνει τη στιγμή, μακριά από το αυστηρό πρωτόκολλο που συχνά συνοδεύει τις δημόσιες εμφανίσεις των διεθνών σταρ, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη θετική δημοσιότητα γύρω από την παραμονή της στην Ελλάδα.

Η Madonna στη σκηνή του Coachella με εντυπωσιακή εμφάνιση και υψωμένο το χέρι, κρατώντας μικρόφωνο.
https://www.instagram.com/madonna/

Λίγες ημέρες πριν από τα γενέθλιά της, η Madonna πραγματοποίησε ακόμη μία ξεχωριστή εξόρμηση, αυτή τη φορά σε έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς και θρησκευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου ταξίδεψε με ελικόπτερο από την Κέρκυρα στα Μετέωρα, συνοδευόμενη από τον γιο της και μέλη της παρέας της. Εκεί επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Βαρλαάμ, έναν από τους πιο ιστορικούς και αναγνωρίσιμους μοναστικούς χώρους της χώρας. Η παραμονή της στον χώρο διήρκεσε περίπου τρεις ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την ιστορία, την αρχιτεκτονική και τη μοναδική πνευματική αξία του μνημείου. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με διακριτικότητα και σεβασμό προς τον χαρακτήρα του χώρου.

https://www.instagram.com/madonna/
https://www.instagram.com/madonna/

Η επιλογή της Madonna να περάσει μέρος των διακοπών της στην Ελλάδα δεν αποτελεί έκπληξη. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι διάσημοι από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και του αθλητισμού επιλέγουν ελληνικούς προορισμούς για να απολαύσουν στιγμές ξεκούρασης.

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