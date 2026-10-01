Μουσικά Νέα 01.10.2026

Stevie Wonder: 50 χρόνια μετά, φέρνει στο φως 4 ακυκλοφόρητα τραγούδια από το «Songs in the key of life»

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Ο Stevie Wonder γιορτάζει τα 50 χρόνια του «Songs in the key of life» με 4 ακυκλοφόρητα τραγούδια και μια νέα παγκόσμια περιοδεία
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Stevie Wonder κυκλοφορεί 4 ακυκλοφόρητα τραγούδια από το άλμπουμ "Songs in the key of life" για την 50ή επέτειο.
  • Τα νέα κομμάτια ηχογραφήθηκαν κατά τις αρχικές συνεδρίες του άλμπουμ και επιλέχθηκαν προσωπικά από τον Wonder.
  • Ο καλλιτέχνης ξεκινά παγκόσμια περιοδεία για να παρουσιάσει ολόκληρο το άλμπουμ, ξεκινώντας από τη Βρετανία.
  • Το EP περιλαμβάνει τα τραγούδια "It's easier", "My life story of love", "I can see the sun in late December" και "I'm into livin'".
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Stevie Wonder γιορτάζει μισό αιώνα από την κυκλοφορία του αριστουργήματος «Songs in the key of life», ενός διπλού άλμπουμ που σημάδεψε την ποπ και R&B μουσική σκηνή, κατακτώντας την κορυφή του Billboard 200 και χαρίζοντας παγκόσμιες επιτυχίες όπως τα «I wish» και «Sir Duke». Ως φόρο τιμής σε αυτό το ορόσημο, ο 76χρονος θρύλος δεν κυκλοφορεί μόνο ένα EP με 4 ανέκδοτα κομμάτια, αλλά ετοιμάζεται και για μια εκτεταμένη παγκόσμια περιοδεία όπου θα παρουσιάσει ολόκληρο το άλμπουμ.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το νέο EP, που κυκλοφόρησε την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, περιλαμβάνει τέσσερα τραγούδια που ηχογραφήθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεδριών του “Songs in the Key of Life”, αλλά δεν συμπεριλήφθηκαν στην τελική έκδοση. Ο ίδιος ο Stevie Wonder επέλεξε προσωπικά τα κομμάτια, τα οποία μιξαρίστηκαν εκ νέου από τους John Fischback και Gary O Adante, τους μηχανικούς ήχου που εργάστηκαν και στην αρχική ηχογράφηση.

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«Έχουμε ζήσει με το “Songs in the key of life” για πενήντα χρόνια, αλλά υπάρχει ακόμα περισσότερο να ακούσετε», δήλωσε ο Wonder. «Δεν προσθέσαμε αυτά τα τραγούδια στο άλμπουμ, αλλά ήταν μέρος αυτού που ένιωθα και ανακάλυπτα καθώς το δημιουργούσαμε. Με φέρνουν πίσω σε εκείνη την περίοδο της ζωής μου, και τώρα μπορούν να γίνουν μέρος της δικής σας».

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μια γεύση από τα νέα κομμάτια

Το EP ξεκινά με το αισιόδοξο «It’s easier», ένα κομμάτι γραμμένο, παραγμένο και ενορχηστρωμένο από τον Wonder, ο οποίος ερμηνεύει όλα τα φωνητικά και παίζει Fender Rhodes, ντραμς, κρουστά και drum machines. Στο τραγούδι, ο καλλιτέχνης αναζητά βοήθεια από έναν «γιατρό της αγάπης» για να επουλώσει μια πληγωμένη καρδιά, τραγουδώντας στο ρεφρέν: «Σου λέω, είναι πιο εύκολο να πεις αντίο στην αγάπη/Παρά να κυκλοφορείς με μια καρδιά που θέλει να κλαίει».

stevie_wonder_sinaylia
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθεί το «My life story of love», ένα κομμάτι με αίσθηση bossa nova, όπου ο Wonder θρηνεί για μια αγάπη που δεν μπορεί να ανακτήσει. Με τη συμμετοχή του keyboardist Gregory Phillinganes, το τραγούδι αναδεικνύει την αίσθηση της ανεκπλήρωτης επιθυμίας, με στίχους όπως «Είναι η ιστορία της ζωής μου με την αγάπη που ποτέ δεν έρχεται αληθινή… Αυτή η φαντασίωση της αγάπης που με αφήνει τόσο μελαγχολικό…».

https://www.instagram.com/steviewonderlegacy
https://www.instagram.com/steviewonderlegacy

Το «I can see the sun in late December» είναι μια απαλή μπαλάντα, όπου ο Wonder, τυφλός από τη γέννησή του, «βλέπει» την ομορφιά του φυσικού κόσμου, ενώ θρηνεί για όσους δεν μπορούν να βιώσουν τη χαρά της ζωής. «Στοιχηματίζω ότι δεν μπορείς καν να δεις τον ήλιο/Α, αλλά ο ήλιος λάμπει ακριβώς μπροστά στα μάτια σου», τραγουδάει. «Στοιχηματίζω ότι δεν μπορείς καν να δεις τον εαυτό σου/Γιατί όταν χάνεσαι, μερικές φορές είναι δύσκολο να βρεις τον εαυτό σου».

https://www.instagram.com/steviewonderlegacy
https://www.instagram.com/steviewonderlegacy

Το EP ολοκληρώνεται με το «I’m into livin’», ένα funky κομμάτι με πνευστά, όπου συμμετέχουν φωνητικά οι Shirley Brewer, Thelma Houston και Deniece Williams. Πρόκειται για ένα κλασικό κομμάτι του Wonder, όπου ο καλλιτέχνης διακηρύσσει την αιώνια αγάπη του, υποσχόμενος: «Μωρό μου, είμαι αφοσιωμένος στο να ζω για τα πράγματά σου/Είμαι αφοσιωμένος στο να ζω για την γλυκιά σου αγάπη, γλυκιά αγάπη/Α-Γ-Α-Π-Η, αγάπη, την αγάπη σου».

Η κληρονομιά του «Songs in the key of life»

Το αρχικό άλμπουμ, εκτός από τα δύο Νο. 1 singles, περιλαμβάνει κλασικά κομμάτια όπως το «Love’s in need of love today», το «Isn’t she lovely» και το «Pastime paradise», το οποίο αποτέλεσε τη βάση για το επιτυχημένο «Gangsta’s paradise» του Coolio το 1995.

Η παγκόσμια περιοδεία «Songs in the Key of Life Performances – 50th Anniversary Tour» του Stevie Wonder αναμένεται να ξεκινήσει στις 13 Οκτωβρίου από το Birmingham της Μεγάλης Βρετανίας, με την Αμερική να ακολουθεί στις 19 Νοεμβρίου.

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Stevie Wonder παγκόσμια περιοδεία
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