Μουσική 30.09.2026

U2: Πώς συνδέεται το νέο άλμπουμ τους, «Carnaval de Luz» με τη Rosalía

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Η Rosalía γίνεται πηγή έμπνευσης για τους U2! Ο Bono μιλά για το «The mirror maker (Rosalía)», το νέο τραγούδι από το «Carnaval de Luz»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το νέο άλμπουμ των U2, «Carnaval de Luz», περιλαμβάνει το τραγούδι «The mirror maker (Rosalía)».
  • Το τραγούδι εμπνέεται από την Ισπανίδα τραγουδίστρια Rosalía και τη μουσική της ταυτότητα.
  • Η Rosalía έδωσε την έγκρισή της για τη χρήση του ονόματός της, αν και δεν έχουν συναντηθεί.
  • Το νέο άλμπουμ των U2 συνδέεται θεματικά με το άλμπουμ «Lux» της Rosalía.
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Ο Bono και οι U2 ετοιμάζονται να παρουσιάσουν το νέο τους άλμπουμ, «Carnaval de Luz», το οποίο περιλαμβάνει και μια ιδιαίτερη αναφορά στη Rosalía. Συγκεκριμένα, το συγκρότημα έχει συμπεριλάβει στον δίσκο ένα τραγούδι με τίτλο «The mirror maker (Rosalía)», εμπνευσμένο από την Ισπανίδα τραγουδίστρια και τη μουσική της ταυτότητα. Όπως αποκάλυψε ο Bono σε συνέντευξή του στο Rolling Stone, η Rosalía έδωσε την έγκρισή της για τη χρήση του ονόματός της στον τίτλο του κομματιού, παρότι οι δυο τους δεν έχουν συναντηθεί ακόμη από κοντά.

Ο The Edge παίζει κιθάρα στη σκηνή, ενώ ο τραγουδιστής και ο μπασίστας των U2 είναι δίπλα του, με τον ντράμερ πίσω τους.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το νέο τραγούδι φαίνεται πως συνδέεται με τις θεματικές που εξερευνά η Rosalía στο πολυσυζητημένο άλμπουμ της «Lux», δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα μουσική και καλλιτεχνική σύνδεση ανάμεσα στους δύο δημιουργούς. Το «Carnaval de Luz» αναμένεται να κινηθεί σε ανάλογες θεματικές κατευθύνσεις, με τους U2 να αντλούν έμπνευση από ζητήματα που απασχολούν και τη σύγχρονη μουσική σκηνή. Η αναφορά στη Rosalía αποτελεί, έτσι, ένα από τα στοιχεία του δίσκου που ήδη κεντρίζουν το ενδιαφέρον των fans.

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Η ιδέα πίσω από το κομμάτι ήταν αρχικά να συμμετάσχει η ίδια η Rosalía στην ηχογράφηση, ωστόσο η δημιουργική ομάδα των U2 κατέληξε σε διαφορετική προσέγγιση. Ο παραγωγός Jacknife Lee εξήγησε πως η αρχική σκέψη ήταν να πείσουν την Ισπανίδα καλλιτέχνιδα να τραγουδήσει σε ένα κομμάτι που αναφέρεται στην ίδια. Στη συνέχεια, όμως, συνειδητοποίησαν πως ίσως δεν είχε νόημα να ζητήσουν από κάποιον να ερμηνεύσει ένα τραγούδι που έχει ως θέμα το ίδιο του το πρόσωπο.

Ο The Edge παίζει κιθάρα στη σκηνή, ενώ οι U2 ετοιμάζουν ευρωπαϊκή περιοδεία με σενάρια για την Αθήνα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Rosalía στο επίκεντρο του νέου άλμπουμ των U2

Μιλώντας στο Rolling Stone, ο Bono αποκάλυψε πως, αν και δεν έχει γνωρίσει ακόμη προσωπικά τη Rosalía, εξασφάλισε τη συγκατάθεσή της για να συμπεριλάβει το όνομά της στον τίτλο του τραγουδιού. Το «The Mirror Maker (Rosalía)» δεν αποτελεί συνεργασία με την κλασική έννοια ενός ντουέτου, αλλά μια καλλιτεχνική αναφορά που συνδέει τη δημιουργική προσέγγιση των U2 με το έργο της τραγουδίστριας.

Η Rosalía ποζάρει με κομψό φόρεμα, προετοιμάζοντας το νέο της κινηματογραφικό βήμα.
https://www.instagram.com/rosalia.vt

Από την πλευρά του, ο Jacknife Lee περιέγραψε την αρχική ιδέα της ομάδας, η οποία ήταν να προσκαλέσουν τη Rosalía να συμμετάσχει στο τραγούδι. Όπως ανέφερε, η σκέψη αυτή εγκαταλείφθηκε όταν αντιλήφθηκαν την ιδιαιτερότητα της σύνθεσης και το γεγονός ότι η ίδια θα καλούνταν να τραγουδήσει για τον εαυτό της.

Η σύνδεση του «Carnaval de Luz» με το «Lux» της Rosalía

Το ενδιαφέρον γύρω από το «The mirror maker (Rosalía)» ενισχύεται από τις θεματικές ομοιότητες που φέρεται να έχει το νέο άλμπουμ των U2 με το «Lux» της Rosalía. Η Ισπανίδα καλλιτέχνιδα έχει ξεχωρίσει για τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζει διαφορετικές μουσικές επιρροές και προσωπικές αναζητήσεις, ενώ το έργο της έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στη διεθνή μουσική σκηνή.

https://www.instagram.com/rosalia.vt
https://www.instagram.com/rosalia.vt

Η αναφορά της Rosalía στο νέο άλμπουμ των U2 δημιουργεί μια απρόσμενη γέφυρα ανάμεσα σε δύο διαφορετικές μουσικές γενιές και καλλιτεχνικές διαδρομές. Παρότι δεν πρόκειται για μια άμεση συνεργασία, η παρουσία του ονόματός της στο τραγούδι δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η σύγχρονη μουσική μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης πέρα από τα όρια των ειδών και των γενεών.

Ο Bono των U2 με γυαλιά ηλίου, χαμογελάει και κάνει νόημα με το χέρι του, μπροστά από κάμερα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το «Carnaval de Luz» αναμένεται, λοιπόν, να προσθέσει ένα ακόμη ενδιαφέρον κεφάλαιο στη δισκογραφική πορεία των U2, με το «The Mirror Maker (Rosalía)» να ξεχωρίζει ήδη ως ένα από τα τραγούδια που συγκεντρώνουν την προσοχή γύρω από τον νέο δίσκο.

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Bono Rosalia U2
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