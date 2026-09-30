Sarigian & GLS: Εκπροσωπούν την Ελλάδα στο Junior Planetvision Song Contest 2026 με το «Matia»

Οι Sarigian & GLS θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Junior Planetvision Song Contest 2026 με το τραγούδι «Matia», σε έναν online μουσικό διαγωνισμό αφιερωμένο σε ανερχόμενους καλλιτέχνες

Με μια ματιά Οι Sarigian & GLS θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Junior Planetvision Song Contest 2026 με το τραγούδι «Matia».

Το Junior Planetvision Song Contest είναι ένα online μουσικό event που δημιουργήθηκε από fans για την ανάδειξη νεαρών ταλέντων.

Η συμμετοχή δίνει στους καλλιτέχνες την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε ευρύτερο διαδικτυακό κοινό.

Η διοργάνωση εστιάζει στην υποστήριξη νέων καλλιτεχνών και την αλληλεπίδραση των fans με τη μουσική. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι Sarigian & GLS ετοιμάζονται να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Junior Planetvision Song Contest 2026, με το τραγούδι τους «Matia». Οι 2 καλλιτέχνες θα συμμετάσχουν σε ένα online μουσικό event που δημιουργήθηκε από fans, με στόχο να αναδείξει και να στηρίξει νεαρά ταλέντα από διαφορετικές χώρες. Η ελληνική συμμετοχή έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη μουσικό όνομα στη διοργάνωση, φέρνοντας το «Matia» στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των φίλων του θεσμού.

Το Junior Planetvision Song Contest αποτελεί μια διαδικτυακή μουσική πρωτοβουλία που βασίζεται στην αγάπη των fans για τη μουσική και τους ανερχόμενους καλλιτέχνες. Σε αντίθεση με επίσημους διεθνείς διαγωνισμούς τραγουδιού, πρόκειται για ένα fan-made event, το οποίο δίνει χώρο σε νέους δημιουργούς και ερμηνευτές να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να αποκτήσουν μεγαλύτερη προβολή. Μέσα από τη συμμετοχή τους, οι Sarigian & GLS θα έχουν την ευκαιρία να συστήσουν το τραγούδι τους σε ένα ευρύτερο διαδικτυακό κοινό.

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Με το «Matia», οι Sarigian & GLS αναλαμβάνουν να εκπροσωπήσουν τη χώρα σε αυτή τη μουσική συνάντηση, η οποία έχει ως βασικό της στόχο την υποστήριξη νέων καλλιτεχνών. Η συμμετοχή τους αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον όσων παρακολουθούν αντίστοιχα online μουσικά events, αλλά και όσων αναζητούν νέες προτάσεις από την ελληνική μουσική σκηνή. Το τραγούδι αποτελεί, έτσι, την ευκαιρία τους να παρουσιάσουν τη δική τους καλλιτεχνική ταυτότητα μέσα από μια διεθνή fan-driven διοργάνωση.

Η ανακοίνωση της συμμετοχής των Sarigian & GLS στο Junior Planetvision Song Contest 2026 φέρνει το όνομα της Ελλάδας στη φετινή διοργάνωση. Οι δύο καλλιτέχνες θα διαγωνιστούν με το «Matia», εκπροσωπώντας τη χώρα σε ένα event που δημιουργήθηκε από την κοινότητα των fans και εστιάζει στην ανάδειξη νέων μουσικών φωνών.

Το Junior Planetvision Song Contest δίνει τη δυνατότητα σε νεαρούς καλλιτέχνες να έρθουν σε επαφή με ένα κοινό πέρα από τα σύνορα της χώρας τους, αξιοποιώντας τη δυναμική του διαδικτύου. Η φιλοσοφία του στηρίζεται στην αγάπη για τη μουσική, την ανακάλυψη νέων ταλέντων και την ενεργή συμμετοχή των fans.

Το Junior Planetvision Song Contest είναι ένα online μουσικό event που διοργανώνεται από fans, με σκοπό να προωθήσει και να υποστηρίξει τους αγαπημένους τους νεαρούς καλλιτέχνες. Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα τραγούδια τους σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει τη μουσική δημιουργία και την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους fans.

Η συμμετοχή των Sarigian & GLS με το «Matia» δίνει στην Ελλάδα παρουσία στη διοργάνωση του 2026, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία που έχουν τέτοιες fan-made πρωτοβουλίες για την προβολή νέων μουσικών προτάσεων.

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