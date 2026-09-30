Μουσικά Νέα 30.09.2026

Ο STAVENTO μιλά στο Mad.gr για το NYXDrop Season 2: «Ψάχνω μια φωνή που να μπορεί να σταθεί εκεί έξω»

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Ο STAVENTO μιλάει αποκλειστικά στο Mad.gr για την επιστροφή του στο NYXDrop Season 2, τη χημεία του με τη Lila και τι ψάχνει από τον φετινό νικητή
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο STAVENTO επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο NYXDrop Season 2, νιώθοντας ενθουσιασμένος.
  • Συνεχίζει τη συνεργασία του με τη Lila στην κριτική επιτροπή, νιώθοντας ότι συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον.
  • Αναζητά στα νέα ταλέντα μια φωνή που να μπορεί να σταθεί εκτός του show και να είναι προσγειωμένη.
  • Το μεγαλύτερο "αγκάθι" για εκείνον σε μια audition είναι το να πηγαίνει ο διαγωνιζόμενος εκτός τόνου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το feed μας στα social media έχει πάρει φωτιά, καθώς το πιο hot digital μουσικό project της χρονιάς, το NYXDrop Season 2, συνεχίζεται πιο δυναμικό από ποτέ. Το No1 music talent show στο TikTok μονοπωλεί το ενδιαφέρον μας και φέρνει στο προσκήνιο τα πιο φρέσκα, αυθεντικά μουσικά ταλέντα της χώρας μέσα από ατελείωτο ρυθμό, πάθος και απρόβλεπτες ανατροπές που σίγουρα συζητιούνται.

stavento_nyx_drop_2
https://www.instagram.com/michalis_stavento/

Στο πλαίσιο αυτό, ο STAVENTO μιλάει αποκλειστικά στο Mad.gr, κάνοντας έναν απολογισμό για τη νέα πορεία του show, τη συνεργασία του με τη Lila, την παρουσίαση της Ilenia Williams, τη συμβολή του music director και coach Βασίλη Κουμεντάκου, τα σχόλια των NYX Reporters Mary Sunshine και Θεώνης Τακού, των Skroutz Expert Creators Αναστασίας Παυλίδου και Johnathan Στεφάνου, καθώς και την αγαπημένης Ευτυχίας Χαραλαμπάκη του MAD TV, αποκαλύπτοντας παράλληλα όλα όσα ψάχνει στον φετινό νικητή.

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Η επιστροφή του στο επιτυχημένο φορμάτ συνοδεύεται από τα καλύτερα συναισθήματα, καθώς ο ίδιος δηλώνει ενθουσιασμένος για τη νέα αυτή πρόκληση. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σχολιάζοντας την παρουσία του για δεύτερη συνεχή χρονιά στο show: «Επιστρέφω για 2η χρονιά στο NYXDrop. Ένιωθα υπέροχα την πρώτη χρονιά που το έκανα και έτσι νιώθω και τώρα», δείχνοντας έτοιμος να καθοδηγήσει τα νέα ταλέντα μαζί με όλη την υπόλοιπη dream team του project, συμπεριλαμβανομένου του music director και coach Βασίλη Κουμεντάκου.

 

Η επιστροφή στην κριτική επιτροπή με την Lila

Η συνεργασία του με τη Lila στη θέση των coaches συνεχίζεται απρόσκοπτα, με τους δυο τους να αποδεικνύουν πως ταιριάζουν απόλυτα καλλιτεχνικά. Στην ερώτηση για το πώς νιώθει που συνεργάζεται ξανά μαζί της, τόνισε: «Πιστεύω ότι συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλον και γι αυτό κληθήκαμε να το κάνουμε και για 2η χρονιά. Νιώθουμε πολύ καλά με αυτό που κάνουμε».

Stavento και Lila στο νέο επεισόδιο του NYXDrop Season 2, όπου η ανατροπή στο Bootcamp άλλαξε τα δεδομένα.

Οι ρόλοι στην κριτική επιτροπή και οι «κόκκινες γραμμές»

Αναφερόμενος στη δυναμική μεταξύ των κριτών και στο ποιος αναλαμβάνει τον ρόλο του καλού ή του κακού, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχουν προκαθορισμένα όρια. Στο ερώτημα για το ποιος θα κάνει τον καλό και ποιον τον κακό, απάντησε: «Ανάλογα με την κατάσταση κάνουμε αυτό που πρέπει ο καθένας από το μετερίζι του. Δεν έχουμε κάτι κανονισμένο. Συνήθως κάνουμε αυτό αισθανόμαστε».

stavento_nyx_drop
https://www.instagram.com/michalis_stavento/

Όσον αφορά το τι αναζητά φέτος στα νέα ταλέντα, ο STAVENTO ξεκαθάρισε: «Για εμένα το πιο σημαντικό είναι η φωνή. Μια φωνή που να μπορεί να σταθεί εκεί έξω, όχι μόνο εδώ». Παράλληλα, αποκάλυψε και ποιο είναι το μεγαλύτερο «αγκάθι» για εκείνον κατά τη διάρκεια μιας audition, ομολογώντας πως αυτό που τον πειράζει περισσότερο είναι: «Να το πάει όλο εκτός τόνου».

stavento_nyx_drop
https://www.instagram.com/michalis_stavento/

Η νίκη της Μαντώ Κουντούρη και το προφίλ του φετινού νικητή

Κάνοντας μια αναδρομή στην περσινή σεζόν και στο πώς κατέληξαν στο αποτέλεσμα, εξήγησε: «Ήταν μια απόφαση που είχε πάρα πολλές παραμέτρους. Έχει να κάνει και με τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους και με τη στιγμή του κάθε παιδιού», αναφερόμενος στην ανάδειξη της Μαντώ Κουντούρη ως πρώτης νικήτριας του NYXDrop.

https://www.instagram.com/michalis_stavento/
https://www.instagram.com/michalis_stavento/

Κλείνοντας, σκιαγράφησε το προφίλ που ψάχνει στον φετινό θριαμβευτή του διαγωνισμού, τονίζοντας: «Κυρίως να ξέρει τι είναι, να μην ονειροβατεί και να είναι απόλυτα γειωμένος και συνδεδεμένος με την πραγματικότητα».

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Nyx Drop NYXDrop 2 STAVENTO
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