Spotify: Παγκόσμιο blackout στην πλατφόρμα – Τι αναφέρουν οι χρήστες

Η μουσική αποτελεί καθημερινή συνήθεια για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, είτε βρίσκονται στον δρόμο είτε χαλαρώνουν στο σπίτι τους. Τι συμβαίνει, όμως, όταν η αγαπημένη σου πλατφόρμα streaming σταματά ξαφνικά να λειτουργεί; Αυτό ακριβώς αντιμετώπισαν χιλιάδες χρήστες του Spotify, καθώς η δημοφιλής υπηρεσία παρουσίασε εκτεταμένα τεχνικά προβλήματα, προκαλώντας αναστάτωση σε όσους προσπάθησαν να ακούσουν μουσική.

Τις τελευταίες ώρες, χρήστες από διαφορετικές περιοχές του κόσμου ανέφεραν δυσκολίες στην πρόσβαση στην εφαρμογή, στη σύνδεση στους λογαριασμούς τους, αλλά και στην αναπαραγωγή των αγαπημένων τους τραγουδιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Downdetector, περισσότερες από 17.000 αναφορές προβλημάτων καταγράφηκαν στις ΗΠΑ, με αρκετούς ακροατές να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν βασικές λειτουργίες της πλατφόρμας. Η διακοπή επηρέασε διαφορετικές υπηρεσίες του Spotify, αφήνοντας πολλούς χρήστες χωρίς τη δυνατότητα να απολαύσουν τις playlists και τα podcasts τους.

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Η ίδια η εταιρεία αναγνώρισε ότι υπήρχαν προβλήματα, ενημερώνοντας τους χρήστες μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο X ότι είχε εντοπίσει ορισμένες δυσλειτουργίες και βρισκόταν στη διαδικασία διερεύνησής τους. Παρά την ανακοίνωση, η ακριβής αιτία της διακοπής δεν είχε γίνει άμεσα γνωστή, ενώ δεν υπήρχε επιβεβαίωση για το αν επρόκειτο για αστοχία στους servers ή για κάποιο άλλο τεχνικό ζήτημα. Το περιστατικό έφερε ξανά στο προσκήνιο την εξάρτηση της καθημερινής μουσικής εμπειρίας από τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Γιατί αντιμετώπισε προβλήματα το Spotify;

Μέχρι τη στιγμή των σχετικών αναφορών, δεν είχε διευκρινιστεί τι προκάλεσε τη δυσλειτουργία του Spotify. Παρότι αρκετοί χρήστες αντιμετώπισαν το περιστατικό ως πιθανό πρόβλημα των servers, δεν υπήρχαν επιβεβαιωμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η διακοπή οφειλόταν σε αστοχία της υποδομής της εταιρείας.

Παράλληλα, δεν είχε ανακοινωθεί κάποια σύνδεση του περιστατικού με σφάλμα λογισμικού ή κυβερνοεπίθεση. Η πλατφόρμα είχε επιβεβαιώσει ότι γνώριζε για τις δυσλειτουργίες και ότι εξέταζε το ζήτημα, χωρίς να έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την τεχνική αιτία.

Τι προβλήματα αντιμετώπισαν οι χρήστες;

Οι αναφορές στο Downdetector αποτύπωσαν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι ακροατές, με τα προβλήματα να αφορούν κυρίως τη λειτουργία της εφαρμογής και την αναπαραγωγή περιεχομένου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρθηκαν στις 11:15 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ (EDT), περίπου το 58% των χρηστών που δήλωσαν ότι αντιμετώπιζαν πρόβλημα ανέφερε δυσλειτουργίες στην εφαρμογή, ενώ το 21% αντιμετώπιζε ζητήματα με το audio streaming.

We’re aware of some issues right now and are checking them out! — Spotify Status (@SpotifyStatus) September 29, 2026

Μεταξύ των προβλημάτων που καταγράφηκαν ήταν:

Πρόβλημα σύνδεσης : Αρκετοί χρήστες δεν μπορούσαν να συνδεθούν στους λογαριασμούς τους.

Δυσκολίες στην αναπαραγωγή μουσικής : Η εφαρμογή άνοιγε, αλλά τα τραγούδια δεν ξεκινούσαν να παίζουν.

Προβλήματα στην αναζήτηση: Ορισμένοι ακροατές δεν μπορούσαν να εντοπίσουν τραγούδια ή καλλιτέχνες.

Δυσλειτουργίες της εφαρμογής : Σε κάποιες περιπτώσεις, το Spotify δεν ανταποκρινόταν σωστά ή δεν επέτρεπε την πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες.

Προβλήματα σύνδεσης με τους servers: Χρήστες ανέφεραν αδυναμία επικοινωνίας της εφαρμογής με τις υπηρεσίες της πλατφόρμας.

Τι ανακοίνωσε το Spotify για τη διακοπή;

Το Spotify επιβεβαίωσε μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο X ότι ήταν ενήμερο για τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι χρήστες και ότι είχε ξεκινήσει τη διερεύνηση του περιστατικού. Η ανακοίνωση δεν περιλάμβανε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την αιτία ή την έκταση της τεχνικής δυσλειτουργίας.

Η ακριβής φύση του προβλήματος, καθώς και οι τεχνικοί παράγοντες που οδήγησαν στη διακοπή, παρέμεναν άγνωστοι κατά τη δημοσιοποίηση των σχετικών αναφορών.

Για τους χρήστες που βασίζονται καθημερινά στο Spotify για τη μουσική και τα podcasts τους, τέτοιου είδους δυσλειτουργίες μπορούν να διακόψουν την ακουστική τους εμπειρία, ιδιαίτερα όταν επηρεάζονται βασικές λειτουργίες της εφαρμογής.

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