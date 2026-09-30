TV 30.09.2026

Δες το trailer του νέου κύκλου του «Dragons’ Den» – Πότε κάνει πρεμιέρα

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Το «Dragons' Den» έρχεται με ανανεωμένο καστ και νέες προκλήσεις, ενώ το πρώτο trailer μάς δίνει μία γεύση από τη δράση
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το Dragons' Den μεταφέρεται στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη.
  • Επιστρέφουν οι Χάρης Βαφειάς, Λέων Γιοχάη, Μαρία Χατζηστεφανή και Γιάννης Τσιώρης.
  • Νέοι επενδυτές στο πλατό είναι οι Ελευθερία Ζούρου, Αντώνης Καράτζης και Κώστας Χαλκιάς.
  • Ο νέος κύκλος κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 22:10, στον ΣΚΑΪ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Dragons’ Den ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία για έναν νέο, γεμάτο ανατροπές κύκλο, αυτή τη φορά μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη, το αγαπημένο τηλεοπτικό πρόγραμμα που εστιάζει στην επιχειρηματικότητα, υποδέχεται ξανά φιλόδοξους επιχειρηματίες που θέλουν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα, διεκδικώντας την υποστήριξη των επενδυτών.

Η παρουσιάστρια του Dragons' Den, Μαρία Μπακοδήμου, με κοστούμι, στο πλατό του νέου κύκλου του show.
https://www.instagram.com/dragonsdengreece

Για τον φετινό κύκλο, η «dream team» των Dragons ενισχύεται σημαντικά. Τέσσερις αγαπημένοι επενδυτές από προηγούμενες σεζόν, ο Χάρης Βαφειάς, ο Λέων Γιοχάη, η Μαρία Χατζηστεφανή και ο Γιάννης Τσιώρης, επιστρέφουν δυναμικά, έτοιμοι να ακούσουν, να αμφισβητήσουν και, φυσικά, να επενδύσουν.

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Στο πλευρό τους, τρεις νέοι, καταξιωμένοι επαγγελματίες κάνουν την είσοδό τους στο πλατό. Η Ελευθερία Ζούρου, ο Αντώνης Καράτζης και ο Κώστας Χαλκιάς φέρνουν μαζί τους τη δική τους τεχνογνωσία και εμπειρία, προσδοκώντας να στηρίξουν τις καινοτόμες ιδέες των νέων επιχειρηματιών, προσφέροντας όχι μόνο κεφάλαια αλλά και πολύτιμες συμβουλές. Οι Dragons υπόσχονται σκληρές διαπραγματεύσεις, στρατηγικά deals και έντονες συγκινήσεις, θέτοντας τον πήχη ψηλά για ακόμη μία χρονιά.

Ο κορυφαίος επενδυτής του Dragons' Den, με τις νέες αφίξεις, ποζάρει με σταυρωμένα χέρια στο πλατό της εκπομπής.
https://www.instagram.com/dragonsdengreece

Πρεμιέρα με πρεμιέρα

Η αγωνία για την πρεμιέρα του νέου κύκλου του Dragons’ Den κορυφώνεται, καθώς πριν από λίγο κυκλοφόρησε το επίσημο trailer. Το βίντεο προσφέρει μια πρώτη «γεύση» από τα όσα αναμένεται να δούμε, με στιγμιότυπα από τις παρουσιάσεις των επιχειρηματιών και τις αντιδράσεις των Dragons.

Ο Στέλιος Κρητικός, ένας από τους κορυφαίους επενδυτές του Dragons' Den, ποζάρει χαμογελαστός στο πλατό της εκπομπής.
https://www.instagram.com/dragonsdengreece

Η πρεμιέρα του επιχειρηματικού προγράμματος έχει οριστεί για την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 22:10, στον ΣΚΑΪ. Οι τηλεθεατές αναμένεται να παρακολουθήσουν με κομμένη την ανάσα τις προσπάθειες των νέων επιχειρηματιών να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να εξασφαλίσουν την απαραίτητη χρηματοδότηση για να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Αυτό το νέο ξεκίνημα του «Dragons’ Den» στον ΣΚΑΪ σηματοδοτεί μια φρέσκια σελίδα για το concept, φέρνοντας νέες δυναμικές και ανανεωμένη ενέργεια στην ελληνική τηλεόραση.

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Dragons Den TRAILER ΣΚΑΪ
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