Celeb News 28.09.2026

Χριστίνα Μπόμπα και Σάκης Τανιμανίδης: Δες τις φωτογραφίες από τη ρομαντική τους απόδραση στη Σερβία

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Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης ταξίδεψαν στη Σερβία, αφήνοντας για λίγο πίσω τις δίδυμες κόρες τους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης πραγματοποιούν ρομαντική απόδραση στη Σερβία.
  • Το ζευγάρι ταξίδεψε χωρίς τις δίδυμες κόρες τους, αφιερώνοντας χρόνο στη σχέση τους.
  • Η Χριστίνα Μπόμπα μοιράστηκε φωτογραφία από τη βραδινή τους έξοδο, σχολιάζοντας χιουμοριστικά την απουσία των παιδιών.
  • Η απόδραση στη Σερβία προσφέρει στο ζευγάρι χαλάρωση και προσωπικό χρόνο μακριά από την καθημερινότητα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια διαφορετική απόδραση από τις συνηθισμένες οικογενειακές τους εξορμήσεις πραγματοποιούν αυτές τις ημέρες η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης. Το γνωστό ζευγάρι αποφάσισε να ταξιδέψει μέχρι τη Σερβία, αφήνοντας για λίγο πίσω τις δίδυμες κόρες τους. Αυτή η σπάνια ευκαιρία τους επέτρεψε να αφιερώσουν πολύτιμο χρόνο αποκλειστικά στη σχέση τους, χαλαρώνοντας μακριά από τους ρυθμούς της καθημερινότητας.

https://www.instagram.com/chrismpo/
https://www.instagram.com/chrismpo/

Η Χριστίνα Μπόμπα, πιστή στις συνήθειές της, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από το ταξίδι τους, αναρτώντας μια φωτογραφία από τη βραδινή τους έξοδο. Με διάθεση για χιούμορ, δεν παρέλειψε να σχολιάσει την ιδιαιτερότητα ενός Σαββατόβραδου χωρίς την παρουσία των παιδιών τους, μιας περίστασης που είναι όντως σπάνια για εκείνους.

Διάβασε επίσης: Σάκης Τανιμανίδης – Χριστίνα Μπόμπα: Η οικογενειακή απόδραση στην Αλάσκα με τις κόρες τους

Οι δυο τους, οι οποίοι συχνά μοιράζονται στιγμές από την οικογενειακή τους ζωή με το ευρύ κοινό, φαίνεται να απολαμβάνουν ιδιαίτερα αυτή τη μικρή, αλλά αναγκαία, ανάσα προσωπικού χρόνου. Η επιλογή τους να επισκεφθούν τη σερβική πρωτεύουσα τους προσέφερε ένα όμορφο σκηνικό για να απολαύσουν ο ένας την παρέα του άλλου, ενισχύοντας την σχέση τους.

https://www.instagram.com/chrismpo/
https://www.instagram.com/chrismpo/

Αυτές οι αποδράσεις, ακόμα και αν είναι σύντομες, είναι σημαντικές για τα ζευγάρια που διαχειρίζονται απαιτητικές επαγγελματικές υποχρεώσεις και ταυτόχρονα φροντίζουν μία οικογένεια. Η Μπόμπα και ο Τανιμανίδης αποτελούν ένα από τα πιο αγαπητά ζευγάρια της ελληνικής showbiz, και οι στιγμές τους, είτε οικογενειακές είτε ως ζευγάρι, πάντα προσελκύουν το ενδιαφέρον του κοινού.

Η Σερβία, με την πλούσια ιστορία και τον πολιτισμό της, προσφέρει ένα διαφορετικό σκηνικό για ένα ρομαντικό ταξίδι. Πιθανότατα, το ζευγάρι αναζήτησε μια εναλλακτική από τις κλασικές τουριστικές επιλογές, βρίσκοντας γαλήνη και χαλάρωση στην καρδιά των Βαλκανίων.

https://www.instagram.com/chrismpo/
https://www.instagram.com/chrismpo/

Παρόλο που δεν έγιναν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα του ταξιδιού τους, η ανάρτηση της Μπόμπα αρκεί για να δώσει μια εικόνα της ευχάριστης διάθεσης και της χαλάρωσης που απολαμβάνουν. Η ευκαιρία να απομακρυνθούν από την καθημερινότητα και να επανασυνδεθούν ως ζευγάρι, χωρίς τις αμέτρητες υποχρεώσεις της γονεϊκότητας, είναι ανεκτίμητη.

Αυτή η απόδραση στη Σερβία έρχεται να προστεθεί στις πολυάριθμες εξορμήσεις του ζευγαριού, οι οποίες συχνά μοιράζονται με τους ακολούθους τους. Είτε πρόκειται για μεγάλες οικογενειακές εκδρομές, είτε για σύντομες ρομαντικές αποδράσεις, η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης ξέρουν πώς να απολαμβάνουν τη ζωή και να μοιράζονται την ευτυχία τους.

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Σάκης Τανιμανίδης Χριστίνα Μπόμπα
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