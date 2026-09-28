Ελένη Προκοπίου: Έφυγε από τη ζωή η εμβληματική σταρ του ελληνικού κινηματογράφου

Στα 87 της χρόνια απεβίωσε η Ελένη Προκοπίου, ηθοποιός και χορεύτρια, γνωστή για τις λαμπερές της εμφανίσεις στον κινηματογράφο

Με μια ματιά Απεβίωσε η Ελένη Προκοπίου, εμβληματική σταρ του ελληνικού κινηματογράφου, σε ηλικία 87 ετών.

Ξεκίνησε την καριέρα της ως χορεύτρια, συμμετέχοντας σε παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Έγινε γνωστή στον κινηματογράφο στις αρχές του '60, με σημαντική συμμετοχή στην ταινία «Μικρές Αφροδίτες».

Αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας για να αφοσιωθεί στην οικογένειά της, αποκτώντας μία κόρη και δύο εγγονές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ελένη Προκοπίου, μια από τις πιο χαρακτηριστικές και αγαπητές παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του ’60, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Την θλιβερή είδηση επιβεβαίωσε η μοναχοκόρη της, Ειρήνη Συρίγου, μέσα από τη σελίδα «Παλιός Κλασσικός Ελληνικός Κινηματογράφος» στο Facebook.

Η Ελένη Προκοπίου γεννήθηκε στην Αθήνα και από πολύ μικρή ηλικία έδειξε την αγάπη της για τον χορό. Σε ηλικία μόλις έξι ετών, ξεκίνησε μαθήματα χορού στη σχολή της Λουκίας Σακελλαρίου – Κωτσοπούλου, έχοντας ως συμμαθήτρια τη Μάρθα Καραγιάννη. Μαζί, οι δύο νεαρές χορεύτριες συμμετείχαν ως παιδικές φιγούρες σε παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Η είσοδός της στον κινηματογράφο έγινε στις αρχές της δεκαετίας του ’60, αρχικά ως χορεύτρια, προτού μεταπηδήσει επιτυχημένα στην υποκριτική. Ένα σημαντικό ορόσημο στην καριέρα της αποτέλεσε η συμμετοχή της στην ταινία «Μικρές Αφροδίτες» του Νίκου Κούνδουρου το 1963. Ακολούθησαν πολλές επιτυχημένες συμμετοχές σε κωμωδίες και μιούζικαλ, όπως «Ο Εμίρης και ο Κακομοίρης», «Πρόσωπο της Ημέρας», «Οι Κυρίες της Αυλής» και «Πέντε Χιλιάδες Ψέμματα», αφήνοντας το στίγμα της στις παραγωγές της Finos Film.

Παράλληλα με την κινηματογραφική της καριέρα, η Ελένη Προκοπίου διατηρούσε μια δυναμική παρουσία στο θέατρο και την επιθεώρηση, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Η τελευταία της κινηματογραφική εμφάνιση πραγματοποιήθηκε το 1972 στην ταινία «Κοροϊδάκι της Πριγκιπέσσας».

Σε μια περίοδο που βρισκόταν στο απόγειο της δόξας της, η Ελένη Προκοπίου πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Η επιθυμία της να αφοσιωθεί στην οικογένειά της ήταν ισχυρότερη από την καλλιτεχνική της πορεία, αφήνοντας πίσω μια σύντομη αλλά αξιομνημόνευτη διαδρομή στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο.

Η προσωπική της ζωή σημαδεύτηκε από δύο γάμους. Ο πρώτος, με τον ηθοποιό Νίκο Καζή, δεν διήρκεσε πολύ. Αργότερα, στις αρχές της δεκαετίας του ’70, παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Αντώνη Συρίγο, ο οποίος δραστηριοποιούνταν στον χώρο του επίπλου. Η γνωριμία τους έγινε μάλιστα στα στούντιο της Finos Film, καθώς ο Αντώνης Συρίγος προμήθευε έπιπλα για τις κινηματογραφικές παραγωγές.

Μαζί με τον Αντώνη Συρίγο απέκτησαν μία κόρη, την Ειρήνη, η οποία πλέον έχει δημιουργήσει τη δική της οικογένεια και έχει χαρίσει στην Ελένη Προκοπίου δύο εγγονές. Η ίδια είχε μιλήσει στο παρελθόν για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να γίνει μητέρα. «Εγώ εξαφανίστηκα για δύο λόγους:» είχε δηλώσει σε συνέντευξή της το 2019. «Πρώτον, παντρεύτηκα και είχα πάνω από όλους και όλα την οικογένειά μου και, δεύτερον, πέρασα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία με ορμόνες και τέτοια για να μείνω έγκυος στη μονάκριβη κόρη μου. Είχα πολλά γυναικολογικά προβλήματα μέχρι να αποκτήσω παιδί και πήρα πολλά κιλά με όλα αυτά. Μέχρι να σουλουπωθώ, ο κινηματογράφος είχε σβήσει. Είμαι τρισευτυχισμένη γιατί έχω αποκτήσει την υπέροχη κόρη μου Ειρήνη, η οποία μου χάρισε δύο υπέροχες εγγονές».

Η κληρονομιά της Ελένης Προκοπίου παραμένει ζωντανή μέσα από τις ταινίες της, που συνεχίζουν να μαγεύουν το κοινό, προσφέροντας στιγμές νοσταλγίας και αναδεικνύοντας την αδιαμφισβήτητη λάμψη μιας ξεχωριστής σταρ του ελληνικού σινεμά.

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