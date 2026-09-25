Sharon Stone εναντίον Sydney Sweeney: Η αιχμηρή τοποθέτηση για την διαφήμιση που προκάλεσε το Hollywood

Με μια ματιά Η Sydney Sweeney πρωταγωνιστεί σε διαφήμιση αθλητικών στοιχημάτων, προκαλώντας αντιδράσεις.

Η διαφήμιση χρησιμοποιεί γυμνό και αθλητικό εξοπλισμό για να προωθήσει στοιχηματισμό.

Η Sharon Stone επέκρινε την καμπάνια, τονίζοντας την ανάγκη προστασίας της αξιοπρέπειας του γυναικείου αθλητισμού.

Η Stone ανέφερε προσωπικές εμπειρίες για να υποστηρίξει την άποψή της περί ισότητας των φύλων στον αθλητισμό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν κάποιες στιγμές στη βιομηχανία του θεάματος όπου η γραμμή ανάμεσα στη σύγχρονη απελευθέρωση και την παλιομοδίτικη εκμετάλλευση της γυναικείας εικόνας γίνεται επικίνδυνα λεπτή. Η νεότερη γενιά του Hollywood, με εκπρόσωπο τη δημοφιλή Sydney Sweeney, συχνά δοκιμάζει τα όρια της προκλητικότητας, προκαλώντας έντονες συζητήσεις γύρω από τις επιλογές της. Αυτή τη φορά, η 29χρονη πρωταγωνίστρια βρέθηκε στο στόχαστρο εξαιτίας της νέας της συνεργασίας με την εταιρεία αθλητικών στοιχημάτων Novig, όπου εμφανίζεται ολόγυμνη, καλύπτοντας τα επίμαχα σημεία του σώματός της αποκλειστικά με αθλητικό εξοπλισμό.

Η καμπάνια, που υποσχόταν στους θεατές μια εφαρμογή αφιερωμένη «μόνο στα σπορ», προκάλεσε την άμεση αντίδραση επαγγελματιών αθλητριών, αλλά και το αιχμηρό σχόλιο της 68χρονης Sharon Stone. Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός, μιλώντας στο περιθώριο της εκδήλωσης Variety’s 2026 Power of Women: Los Angeles στο Beverly Hills Hotel, δεν δίστασε να τοποθετηθεί ανοιχτά, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για την ανάγκη προστασίας της αξιοπρέπειας του γυναικείου αθλητισμού.

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Η αμφιλεγόμενη καμπάνια της Novig και οι εμπορικές επιλογές της Sydney Sweeney

Στη διαφήμιση που προκάλεσε το κύμα αντιδράσεων, η Sydney Sweeney απευθύνεται απευθείας στην κάμερα, καλύπτοντας το στήθος της με τα χέρια της και χρησιμοποιώντας μπάλες και αθλητικά είδη για να καλύψει τα γυμνά σημεία του σώματός της. Προτρέποντας το κοινό να κάνει προβλήψεις για μεγάλες διοργανώσεις όπως το NBA και το NFL, η ηθοποιός προσπάθησε να συνδέσει το σέξι λουκ με τον αθλητικό τζόγο. Ωστόσο, η απόφαση αυτή θεωρήθηκε από πολλούς ως μια φθηνή τακτική εντυπωσιασμού που υποβαθμίζει την προσπάθεια των γυναικών που αγωνίζονται στα γήπεδα.

Η αυστηρή τοποθέτηση της Sharon Stone και η ευθύνη των γυναικών στο Hollywood

Η Sharon Stone, η οποία έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τη Sydney Sweeney στη σειρά «Euphoria», ξεκαθάρισε ότι η νεαρή συνάδελφός της οφείλει να αναλάβει την ευθύνη για τις αποφάσεις της. Τόνισε με νόημα πως ο δικός της ρόλος δεν είναι να κρίνει, αλλά να στηρίζει τις γυναίκες που κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή του γυναικείου αθλητισμού με το ταλέντο και την σκληρή τους δουλειά. Σύμφωνα με την ίδια, η υποβάθμιση των γυναικείων αθλητικών επιτευγμάτων με σκοπό την προσέλκυση ανδρικών στοιχημάτων αποτελεί μια λανθασμένη κατεύθυνση που δεν τιμά τον αγώνα των αθλητριών.

Οι προσωπικοί αγώνες της Sharon Stone για την ισότητα από τα σχολικά χρόνια

Για να θεμελιώσει την άποψή της, η 68χρονη σταρ αναπολόγησε τα μαθητικά της χρόνια, αποκαλύπτοντας πως είχε φτάσει στο σημείο να απειλήσει με νομικές προσφυγές προκειμένου να της επιτραπεί να δοκιμαστεί στην ανδρική ομάδα γκολφ του σχολείου της, καθώς δεν υπήρχε αντίστοιχο γυναικείο τμήμα. Έχοντας παλέψει προσωπικά για να αποδείξει την αξία της στον αθλητισμό σε μια εποχή με λιγότερες ευκαιρίες, η Stone απέδειξε πως η στάση της απέναντι στη διαφήμιση της Sweeney πηγάζει από βαθιές, βιωματικές πεποιθήσεις για την ισότητα των φύλων.

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