Naomi Campbell: Η απρόσμενη συνάντηση με τον Flavio Briatore 24 χρόνια μετά την ακύρωση του αρραβώνα

Με μια ματιά Η Naomi Campbell συναντήθηκε απρόσμενα με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Flavio Briatore, στο Μπακού μετά από 24 χρόνια.

Οι δυο τους διατηρούν φιλική σχέση μετά τον χωρισμό τους το 2002, έχοντας αρραβωνιαστεί το 1998.

Η Campbell φέρεται να μετακομίζει στο Μιλάνο, έχοντας αγοράσει ακίνητο σε αποκλειστική περιοχή.

Το διάσημο μοντέλο έχει δηλώσει την ανεξαρτησία της, αρνούμενη να είναι απλώς ένα "τρόπαιο". Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Naomi Campbell βρέθηκε πρόσφατα στο Μπακού για το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν, όπου παρακολούθησε τους αγώνες από την πίστα. Εκεί, έλαβε χώρα μια απρόσμενη συνάντηση που τράβηξε τα βλέμματα: η επανένωση με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, τον Ιταλό επιχειρηματία Flavio Briatore. Η συνάντησή τους, 24 χρόνια μετά τον χωρισμό τους, έδωσε αφορμή για σχόλια και αναπόληση του παρελθόντος.

Το 56χρονο supermodel, γνωστό για το αψεγάδιαστο στυλ του, επέλεξε για την περίσταση ένα κομψό λευκό παντελόνι με φαρδιά μπατζάκια, το οποίο συνδύασε με ένα απλό μαύρο τοπ. Την εμφάνισή της ολοκλήρωσαν slip-ons της Chanel, γυαλιά ηλίου και μια χαρακτηριστική δερμάτινη τσάντα κινητού Chanel. Από την άλλη, ο Flavio Briatore, 76 ετών, εμφανίστηκε με το κλασικό του navy polo μπλουζάκι, διακοσμημένο με λογότυπα χορηγών της Formula 1, και ιδιαίτερα γυαλιά ηλίου με πορτοκαλί σκελετό.

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Η σχέση της Naomi Campbell με τον Flavio Briatore ξεκίνησε το 1998 και διήρκεσε τέσσερα χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων είχαν αρραβωνιαστεί. Παρά τον χωρισμό τους, οι δυο τους διατήρησαν μια μακροχρόνια φιλική σχέση, έχοντας δειχθεί μαζί σε διάφορες περιστάσεις, ακόμη και σε κοινές διακοπές. Μετά τον τερματισμό της σχέσης τους, ο Briatore είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Είναι υπέροχη, αλλά είναι καλύτερη ως φίλη παρά ως σύντροφος».

Η Naomi Campbell έχει στο παρελθόν μιλήσει ανοιχτά για τις προσδοκίες που αντιμετώπιζε, δηλώνοντας στο Marie Claire: «Δεν πρόκειται να γίνω τρόπαιο. Αν περιμένεις από εμένα να βρίσκομαι στην κουζίνα και να μαγειρεύω πρωινό φορώντας ψηλοτάκουνα, σαν να βγήκα μόλις από ένα περιοδικό μόδας, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ανεξαρτησία και την αυτοπεποίθηση που πάντα χαρακτήριζαν το διάσημο μοντέλο.

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Η πρόσφατη εμφάνιση της Naomi Campbell λαμβάνει χώρα εν μέσω δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για την πιθανή μετακόμισή της στο Μιλάνο. Η ιταλική πόλη, την οποία επισκέπτεται συχνά για τις Εβδομάδες Μόδας, φαίνεται να την έχει κερδίσει, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχει επιλέξει την πόλη ως τη νέα της βάση.

Σύμφωνα με το Forbes, η σταρ έχει μετακομίσει από το Λονδίνο σε ένα ακίνητο σε μια από τις πιο αποκλειστικές περιοχές του Μιλάνου. Η Naomi Campbell φέρεται να ενίσχυσε αυτές τις φήμες, μοιράζοντας πρόσφατα φωτογραφίες από φωτογράφιση στο Μιλάνο, όπου χρησιμοποιώντας το hashtag #CASA και αναφερόμενη σε «Project» μαζί με τον φίλο της, επιχειρηματία Leonardo Maria Del Vecchio, ο οποίος επίσης εδρεύει στο Μιλάνο.

Αν και γεννήθηκε στο Λονδίνο και περνά σημαντικό μέρος του χρόνου της εκεί, δεν διαθέτει πλέον μόνιμη κατοικία στην αγγλική πρωτεύουσα, προτιμώντας ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενα ακίνητα κατά τις επισκέψεις της. Διαθέτει, ωστόσο, πολυτελές διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη, στην περιοχή της Tribeca, από το 2006.

Η Naomi Campbell παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα του modeling, με μια καριέρα που εκτείνεται σε δεκαετίες, και συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις και τις επιλογές της, είτε αυτές αφορούν την προσωπική της ζωή είτε την καριέρα της.

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