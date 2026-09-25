Celeb News 25.09.2026

Jay-Z: Ανακλήθηκαν οι κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η γυναίκα που είχε κατηγορήσει τον Jay-Z για σεξουαλική επίθεση ανακαλεί τους ισχυρισμούς της σε νέα δικαστική δήλωση
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Jane Doe ανακάλεσε πλήρως τους ισχυρισμούς της για σεξουαλική επίθεση εναντίον του Jay-Z.
  • Δήλωσε ότι δεν γνώρισε ποτέ τον ράπερ και ότι οι κατηγορίες της ήταν αναληθείς.
  • Ο Jay-Z είχε μηνύσει τη γυναίκα και τους δικηγόρους της για εκβιασμό και κακοδικία.
  • Η Jane Doe ανέφερε ότι υπήρξαν ασυνέπειες στην ιστορία της και αμφιβολίες για τα γεγονότα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

2 χρόνια μετά την κατάθεση μιας εντυπωσιακής αγωγής που συγκλόνισε τον μουσικό κόσμο, η Jane Doe που είχε κατηγορήσει τον Jay-Z για σεξουαλική επίθεση, προχώρησε σε πλήρη ανάκληση των ισχυρισμών της. Σε νέα δικαστική δήλωση, η γυναίκα αναφέρει ότι οι κατηγορίες της ήταν αναληθείς, ότι δεν γνώρισε ποτέ τον ράπερ και ιδρυτή της Roc Nation, και ότι είχε ενημερώσει την νομική της ομάδα για ορισμένες «ψυχικές παθήσεις» πριν από τη δημοσιοποίηση του ονόματος του βραβευμένου με Grammy καλλιτέχνη στην αγωγή τον Δεκέμβριο του 2024.

Ο Jay-Z με καπέλο και γυαλιά ηλίου στο Παρίσι, αναμένοντας το reunion με Justin Timberlake και Pharrell Williams.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Ο Shawn ‘Jay-Z’ Carter δεν με βίασε. Δεν έχω συναντήσει ποτέ ούτε έχω μιλήσει με τον κ. Carter. Ο κ. Carter δεν υπήρξε ποτέ ανάρμοστος απέναντί μου με οποιονδήποτε τρόπο», αναφέρεται στην 12σέλιδη δήλωση που εξασφάλισε το Rolling Stone. «Δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε κανέναν από τους ισχυρισμούς μου εναντίον του κ. Carter», πρόσθεσε η γυναίκα, δηλώνοντας ενόρκως. «Κατανοώ ότι οι ψευδείς κατηγορίες μου έχουν προκαλέσει στον κ. Carter ανείπωτο πόνο, ταλαιπωρία και ζημιά που δεν μπορεί ποτέ να αποκατασταθεί πλήρως».

Διάβασε επίσης: Jay-Z: Η εξομολόγηση για την Beyoncé που θα σε κάνει να τη δεις αλλιώς

Η εκτενής δήλωση κατατέθηκε την Πέμπτη, μαζί με την ανακοίνωση ότι ο Jay-Z αποσύρει οικειοθελώς τη γυναίκα ως εναγόμενη στην συνεχιζόμενη αγωγή του για κακοδικία κατά του διακεκριμένου δικηγόρου Tony Buzbee και της δικηγορικής του εταιρείας στο Τέξας. Η Jane Doe διευκρίνισε ότι δεν της υποσχέθηκε ούτε έλαβε καμία αποζημίωση για την κατάθεσή της.

Ο Jay-Z με καπέλο και γκρι φούτερ, σε μια στιγμή από το απρόσμενο reunion με Justin Timberlake και Pharrell Williams στο Παρίσι.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο νέος δικηγόρος της Jane Doe στην υπόθεση κακοδικίας, James Blair Newman, Jr., δήλωσε σε ανακοίνωσή του: «Ο πελάτης μας επιμένει ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής επίθεσης, αλλά έκανε εντελώς λάθος στην ταυτοποίηση του κ. Carter, και οι κατηγορίες αυτές ήταν ψευδείς. Ο κ. Carter δεν τη βίασε, δεν της επιτέθηκε σεξουαλικά, δεν είχε κανένα ανάρμοστο συμπεριφορά απέναντί της, και εκείνη δεν τον έχει συναντήσει ποτέ. Ζητά ειλικρινά και άνευ όρων συγγνώμη από τον κ. Carter και την οικογένειά του».

Το Ιστορικό της Υπόθεσης

Οι νέες δηλώσεις και οι καταθέσεις απόσυρσης έρχονται περισσότερο από ένα χρόνο αφότου ο Jay-Z είχε αρχικά μηνύσει τη γυναίκα και τους δικηγόρους της στο ομοσπονδιακό δικαστήριο. Ο ίδιος τους κατηγόρησε ότι συνωμοτούσαν για να τον πιέσουν να καταλήξει σε έναν μυστικό οικονομικό διακανονισμό «υπό την απειλή καταστροφικής βλάβης στη φήμη του».

Ο Jay-Z τραγουδάει σε συναυλία με φόντο την Beyoncé, αποκαλύπτοντας μια νέα πλευρά της σχέσης τους.
https://www.instagram.com/beyonce/

Η ομοσπονδιακή αγωγή του Carter αποτελούσε απάντηση σε μια διαφορετική αγωγή που είχε καταθέσει αρχικά η γυναίκα τον Οκτώβριο του 2024, κατηγορώντας τον  Diddy για βιασμό όταν ήταν 13 ετών και ισχυριζόμενη ότι ένας άγνωστος «αρσενικός διάσημος» της είχε επίσης επιτεθεί σεξουαλικά. Στις καταθέσεις του, ο Jay-Z ισχυρίστηκε ότι ο Buzbee του έστειλε μια «εκβιαστική επιστολή απαίτησης» τον Νοέμβριο του 2024 και, αφού αρνήθηκε να πληρώσει, τροποποίησε την αγωγή τον Δεκέμβριο του 2024, ταυτοποιώντας τον Carter ως τον προηγουμένως ανώνυμο διάσημο εναγόμενο.

Ο Jay-Z μιλάει στη νέα σειρά ντοκιμαντέρ του HBO με τον Rick Rubin, που αποτελεί must-watch.
Ο Jay-Z μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης σε ασπρόμαυρο πλάνο.

Ο Jay-Z είχε αρνηθεί κατηγορηματικά τον βιασμό μόλις έγινε δημόσιο και αποκάλυψε ότι είχε ήδη μηνύσει τον Buzbee για εκβίαση σε δικαστήριο της Καλιφόρνια τον Νοέμβριο του 2024, χρησιμοποιώντας ένα ψευδώνυμο John Doe. Σε ένορκη δήλωση, ανέφερε ότι η επιστολή απαίτησης του φάνηκε σαν «υπαρξιακή απειλή». «Ένιωσα ότι ο κ. Buzbee μου έβαζε ένα πιστόλι στο κεφάλι, είτε να υποκύψω στις απαιτήσεις του είτε να υποστώ προσωπική και οικονομική καταστροφή. Οι πράξεις του μου προκάλεσαν ψυχική αγωνία για την ωρολογιακή βόμβα και τι θα έκανε σε εμένα, την οικογένειά μου και τη φήμη που έχω κερδίσει με κόπο», είχε γράψει ο Carter.

Η Jane Doe στη συνέχεια απέσυρε οικειοθελώς ολόκληρη την αγωγή της εναντίον του Carter και του Combs στις αρχές του 2025, παραδεχόμενη ότι υπήρχαν ασυνέπειες στην ιστορία της. Ένας δικαστής αργότερα απέρριψε την αγωγή του Carter για εκβίαση που είχε κατατεθεί στην Καλιφόρνια. Ένα εφετείο πρόσφατα επικύρωσε αυτήν την απόρριψη, κρίνοντας ότι η επιστολή απαίτησης του Buzbee προστατευόταν επειδή είχε αποσταλεί «εν όψει κατάθεσης αγωγής».

Ο Jay-Z στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας
https://www.instagram.com/billboardhiphop/

Η απόφαση της Καλιφόρνια αφήνει την αγωγή του Carter για κακοδικία στη Νέα Υόρκη ως την εναπομείνασα υπόθεσή του εναντίον του Buzbee και της εταιρείας του. Ο Carter ισχυρίζεται ότι θα έπρεπε να είχαν γνωρίζει πριν από την κατάθεση της αγωγής της Jane Doe ότι οι ισχυρισμοί της «αντιφάσκουν με δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες, ήταν εσωτερικά ασυνεπείς και δεν υποστηρίζονταν από καμία αξιόπιστη ιστορία ή έρευνα».

O JAY-Z γιορτάζει τα 50 του χρόνια και επιστρέφει στο Spotify
O JAY-Z γιορτάζει τα 50 του χρόνια και επιστρέφει στο Spotify

Στη νέα δήλωσή της, η Jane Doe ανέφερε ότι η νομική της διεκδίκηση ξεκίνησε όταν απάντησε σε μια διαφήμιση στο Facebook στα τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου 2024, η οποία αναζητούσε άτομα με κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης κατά του Sean Combs. «Η διαφήμιση πυροδότησε αναμνήσεις από βιασμό όταν ήμουν 13 ετών», ισχυρίστηκε στη νέα κατάθεση. Ανέφερε ότι έκανε κλικ στη διαφήμιση, συμπλήρωσε μια φόρμα και έλαβε μια κλήση ζητώντας περισσότερες πληροφορίες. Θυμόταν ότι κατά τη διάρκεια της κλήσης δήλωσε ότι ήταν μοντέλο και ότι παρακολούθησε ένα afterparty μετά τα Teen Choice Awards το 2000 στη Νέα Υόρκη. Η αγωγή της αργότερα ισχυρίστηκε ότι η εκδήλωση ήταν τα MTV Video Music Awards.

Ο Αμερικανός ράπερ Jay-Z σε επίσημη εμφάνιση, με αφορμή την αλλαγή στο καλλιτεχνικό του όνομα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η γυναίκα δήλωσε ότι η αρχική της αγωγή τον Οκτώβριο του 2024 εναντίον του Combs κατατέθηκε χωρίς τη γνώση της και χωρίς οι δικηγόροι της «να διεξάγουν οποιαδήποτε ανεξάρτητη έρευνα, έλεγχο ιστορικού ή δέουσα επιμέλεια». Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι της δόθηκαν 1.200 δολάρια σε μετρητά από τους δικηγόρους της όταν ταξίδεψε στο Χιούστον τον Δεκέμβριο του 2024 για μια συνέντευξη στο NBC News. Ανέφερε ότι οι δικηγόροι της της ζήτησαν να κάνει τεστ πολυγράφου μετά τη συνέντευξη ειδήσεων, λόγω ασυνεπειών στην ιστορία της. Ισχυρίστηκε ότι δεν έλαβε ποτέ τα αποτελέσματα του τεστ.

Ο ράπερ Jay-Z σε δημόσια εμφάνιση, μετά τη δικαστική απόφαση που απέρριψε την αγωγή πατρότητας εναντίον του.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Τον Ιανουάριο του 2025, άρχισα να αμφιβάλλω για τους ισχυρισμούς μου εναντίον του κ. Carter. Άρχισα επίσης να αμφιβάλλω αν είχα ποτέ πάει σε πάρτι με διασημότητες», έγραψε. Αφού εξέφρασε τις αμφιβολίες της στους δικηγόρους της, εκείνοι την ενημέρωσαν ότι απέσυραν την αγωγή της, ισχυρίστηκε.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Jay Z
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Ποτέ Δεν Ένιωσες»: Το νέο εκρηκτικό music video του Σπύρου Καίσαρη που κάνει πάταγο

«Ποτέ Δεν Ένιωσες»: Το νέο εκρηκτικό music video του Σπύρου Καίσαρη που κάνει πάταγο

25.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Μαρία Κίτσου: Το throwback από τη Ζάκυνθο που μάς ταξιδεύει στο καλοκαίρι
Celeb News

Μαρία Κίτσου: Το throwback από τη Ζάκυνθο που μάς ταξιδεύει στο καλοκαίρι

25.09.2026
Catherine Zeta-Jones: Η τρυφερή φωτογραφία με τον Michael Douglas για τα κοινά τους γενέθλια
Celeb News

Catherine Zeta-Jones: Η τρυφερή φωτογραφία με τον Michael Douglas για τα κοινά τους γενέθλια

25.09.2026
Η Angelina Jolie αποχαιρετά τη μυθική έπαυλη στο Los Feliz – Το αστρονομικό ποσό της πώλησης
Celeb News

Η Angelina Jolie αποχαιρετά τη μυθική έπαυλη στο Los Feliz – Το αστρονομικό ποσό της πώλησης

25.09.2026
«Ήταν πραγματικά τρομακτικό»: Η απρόσμενη περιπέτεια του Joe Jonas στην Ιταλία
Celeb News

«Ήταν πραγματικά τρομακτικό»: Η απρόσμενη περιπέτεια του Joe Jonas στην Ιταλία

25.09.2026
Η Dakota Johnson βρέθηκε στο video clip της Taylor Swift – Η αποκάλυψη για τη συνεργασία τους
Celeb News

Η Dakota Johnson βρέθηκε στο video clip της Taylor Swift – Η αποκάλυψη για τη συνεργασία τους

25.09.2026
Από τα παιδικά βιβλία στο Gymboree: Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε τι κάνει πλέον μαζί με την Ξένια
Celeb News

Από τα παιδικά βιβλία στο Gymboree: Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε τι κάνει πλέον μαζί με την Ξένια

25.09.2026
Στο Λονδίνο η Ελένη Μενεγάκη για την κόρη της, Βαλέρια – Δες τις φωτογραφίες
Celeb News

Στο Λονδίνο η Ελένη Μενεγάκη για την κόρη της, Βαλέρια – Δες τις φωτογραφίες

25.09.2026
Έτσι απολαμβάνει η Μαρίνα Σπανού τον Σεπτέμβριο – Οι φωτογραφίες που θα σε ταξιδέψουν
Celeb News

Έτσι απολαμβάνει η Μαρίνα Σπανού τον Σεπτέμβριο – Οι φωτογραφίες που θα σε ταξιδέψουν

25.09.2026
Dove Cameron και Damiano David: Παντρεύτηκαν στην Ιταλία μετά από 3 χρόνια σχέσης
Celeb News

Dove Cameron και Damiano David: Παντρεύτηκαν στην Ιταλία μετά από 3 χρόνια σχέσης

25.09.2026
«Μουσικοκινητική»: Το είδος άσκησης που μετατρέπει την προπόνηση σε απελευθερωτική εμπειρία ευεξίας

«Μουσικοκινητική»: Το είδος άσκησης που μετατρέπει την προπόνηση σε απελευθερωτική εμπειρία ευεξίας

Πώς να κάνεις το κρεβάτι σου πιο cozy το φθινόπωρο – 5 tips για ατελείωτο χουζούρεμα

Πώς να κάνεις το κρεβάτι σου πιο cozy το φθινόπωρο – 5 tips για ατελείωτο χουζούρεμα

Matcha: Πώς έγινε η νέα εμμονή σου – Γιατί όλοι αντικαθιστούν τον καφέ με το πράσινο ρόφημα

Matcha: Πώς έγινε η νέα εμμονή σου – Γιατί όλοι αντικαθιστούν τον καφέ με το πράσινο ρόφημα

Τα 4 μυστικά που θα σου χαρίσουν πολύτιμα GB στο κινητό σου χωρίς να θυσιάσεις ούτε μία φωτογραφία

Τα 4 μυστικά που θα σου χαρίσουν πολύτιμα GB στο κινητό σου χωρίς να θυσιάσεις ούτε μία φωτογραφία

Back to office: 8 τρόποι να φορέσεις τα μεγαλύτερα trends της σεζόν στο γραφείο

Back to office: 8 τρόποι να φορέσεις τα μεγαλύτερα trends της σεζόν στο γραφείο

Το πρόγραμμα των 4 εβδομάδων για να επαναφέρεις τη λάμψη στα μαλλιά σου

Το πρόγραμμα των 4 εβδομάδων για να επαναφέρεις τη λάμψη στα μαλλιά σου

Στρατής Λιαρέλλης: «Ο κύκλος στον ΑΝΤ1 έκλεισε, αλλά η δράση δεν σταματά! Tι έγινε στην αδειοδότηση επί ΣΥΡΙΖΑ»

Στρατής Λιαρέλλης: «Ο κύκλος στον ΑΝΤ1 έκλεισε, αλλά η δράση δεν σταματά! Tι έγινε στην αδειοδότηση επί ΣΥΡΙΖΑ»

Άδεια δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης στην Magenta TV για 5 χρόνια!

Άδεια δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης στην Magenta TV για 5 χρόνια!

ΑΙΧΜΕΣ: Τηλεοπτικός θεσμός “Το σόι σου”

ΑΙΧΜΕΣ: Τηλεοπτικός θεσμός “Το σόι σου”

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Η τραγική περίπτωση της υπόθεσης Μαζωνάκη έφερε στο φως πολλά

Η τραγική περίπτωση της υπόθεσης Μαζωνάκη έφερε στο φως πολλά

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό