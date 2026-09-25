Jay-Z: Ανακλήθηκαν οι κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση

Η γυναίκα που είχε κατηγορήσει τον Jay-Z για σεξουαλική επίθεση ανακαλεί τους ισχυρισμούς της σε νέα δικαστική δήλωση

Με μια ματιά Η Jane Doe ανακάλεσε πλήρως τους ισχυρισμούς της για σεξουαλική επίθεση εναντίον του Jay-Z.

Δήλωσε ότι δεν γνώρισε ποτέ τον ράπερ και ότι οι κατηγορίες της ήταν αναληθείς.

Ο Jay-Z είχε μηνύσει τη γυναίκα και τους δικηγόρους της για εκβιασμό και κακοδικία.

Η Jane Doe ανέφερε ότι υπήρξαν ασυνέπειες στην ιστορία της και αμφιβολίες για τα γεγονότα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

2 χρόνια μετά την κατάθεση μιας εντυπωσιακής αγωγής που συγκλόνισε τον μουσικό κόσμο, η Jane Doe που είχε κατηγορήσει τον Jay-Z για σεξουαλική επίθεση, προχώρησε σε πλήρη ανάκληση των ισχυρισμών της. Σε νέα δικαστική δήλωση, η γυναίκα αναφέρει ότι οι κατηγορίες της ήταν αναληθείς, ότι δεν γνώρισε ποτέ τον ράπερ και ιδρυτή της Roc Nation, και ότι είχε ενημερώσει την νομική της ομάδα για ορισμένες «ψυχικές παθήσεις» πριν από τη δημοσιοποίηση του ονόματος του βραβευμένου με Grammy καλλιτέχνη στην αγωγή τον Δεκέμβριο του 2024.

«Ο Shawn ‘Jay-Z’ Carter δεν με βίασε. Δεν έχω συναντήσει ποτέ ούτε έχω μιλήσει με τον κ. Carter. Ο κ. Carter δεν υπήρξε ποτέ ανάρμοστος απέναντί μου με οποιονδήποτε τρόπο», αναφέρεται στην 12σέλιδη δήλωση που εξασφάλισε το Rolling Stone. «Δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε κανέναν από τους ισχυρισμούς μου εναντίον του κ. Carter», πρόσθεσε η γυναίκα, δηλώνοντας ενόρκως. «Κατανοώ ότι οι ψευδείς κατηγορίες μου έχουν προκαλέσει στον κ. Carter ανείπωτο πόνο, ταλαιπωρία και ζημιά που δεν μπορεί ποτέ να αποκατασταθεί πλήρως».

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Η εκτενής δήλωση κατατέθηκε την Πέμπτη, μαζί με την ανακοίνωση ότι ο Jay-Z αποσύρει οικειοθελώς τη γυναίκα ως εναγόμενη στην συνεχιζόμενη αγωγή του για κακοδικία κατά του διακεκριμένου δικηγόρου Tony Buzbee και της δικηγορικής του εταιρείας στο Τέξας. Η Jane Doe διευκρίνισε ότι δεν της υποσχέθηκε ούτε έλαβε καμία αποζημίωση για την κατάθεσή της.

Ο νέος δικηγόρος της Jane Doe στην υπόθεση κακοδικίας, James Blair Newman, Jr., δήλωσε σε ανακοίνωσή του: «Ο πελάτης μας επιμένει ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής επίθεσης, αλλά έκανε εντελώς λάθος στην ταυτοποίηση του κ. Carter, και οι κατηγορίες αυτές ήταν ψευδείς. Ο κ. Carter δεν τη βίασε, δεν της επιτέθηκε σεξουαλικά, δεν είχε κανένα ανάρμοστο συμπεριφορά απέναντί της, και εκείνη δεν τον έχει συναντήσει ποτέ. Ζητά ειλικρινά και άνευ όρων συγγνώμη από τον κ. Carter και την οικογένειά του».

Το Ιστορικό της Υπόθεσης

Οι νέες δηλώσεις και οι καταθέσεις απόσυρσης έρχονται περισσότερο από ένα χρόνο αφότου ο Jay-Z είχε αρχικά μηνύσει τη γυναίκα και τους δικηγόρους της στο ομοσπονδιακό δικαστήριο. Ο ίδιος τους κατηγόρησε ότι συνωμοτούσαν για να τον πιέσουν να καταλήξει σε έναν μυστικό οικονομικό διακανονισμό «υπό την απειλή καταστροφικής βλάβης στη φήμη του».

Η ομοσπονδιακή αγωγή του Carter αποτελούσε απάντηση σε μια διαφορετική αγωγή που είχε καταθέσει αρχικά η γυναίκα τον Οκτώβριο του 2024, κατηγορώντας τον Diddy για βιασμό όταν ήταν 13 ετών και ισχυριζόμενη ότι ένας άγνωστος «αρσενικός διάσημος» της είχε επίσης επιτεθεί σεξουαλικά. Στις καταθέσεις του, ο Jay-Z ισχυρίστηκε ότι ο Buzbee του έστειλε μια «εκβιαστική επιστολή απαίτησης» τον Νοέμβριο του 2024 και, αφού αρνήθηκε να πληρώσει, τροποποίησε την αγωγή τον Δεκέμβριο του 2024, ταυτοποιώντας τον Carter ως τον προηγουμένως ανώνυμο διάσημο εναγόμενο.

Ο Jay-Z είχε αρνηθεί κατηγορηματικά τον βιασμό μόλις έγινε δημόσιο και αποκάλυψε ότι είχε ήδη μηνύσει τον Buzbee για εκβίαση σε δικαστήριο της Καλιφόρνια τον Νοέμβριο του 2024, χρησιμοποιώντας ένα ψευδώνυμο John Doe. Σε ένορκη δήλωση, ανέφερε ότι η επιστολή απαίτησης του φάνηκε σαν «υπαρξιακή απειλή». «Ένιωσα ότι ο κ. Buzbee μου έβαζε ένα πιστόλι στο κεφάλι, είτε να υποκύψω στις απαιτήσεις του είτε να υποστώ προσωπική και οικονομική καταστροφή. Οι πράξεις του μου προκάλεσαν ψυχική αγωνία για την ωρολογιακή βόμβα και τι θα έκανε σε εμένα, την οικογένειά μου και τη φήμη που έχω κερδίσει με κόπο», είχε γράψει ο Carter.

Η Jane Doe στη συνέχεια απέσυρε οικειοθελώς ολόκληρη την αγωγή της εναντίον του Carter και του Combs στις αρχές του 2025, παραδεχόμενη ότι υπήρχαν ασυνέπειες στην ιστορία της. Ένας δικαστής αργότερα απέρριψε την αγωγή του Carter για εκβίαση που είχε κατατεθεί στην Καλιφόρνια. Ένα εφετείο πρόσφατα επικύρωσε αυτήν την απόρριψη, κρίνοντας ότι η επιστολή απαίτησης του Buzbee προστατευόταν επειδή είχε αποσταλεί «εν όψει κατάθεσης αγωγής».

Η απόφαση της Καλιφόρνια αφήνει την αγωγή του Carter για κακοδικία στη Νέα Υόρκη ως την εναπομείνασα υπόθεσή του εναντίον του Buzbee και της εταιρείας του. Ο Carter ισχυρίζεται ότι θα έπρεπε να είχαν γνωρίζει πριν από την κατάθεση της αγωγής της Jane Doe ότι οι ισχυρισμοί της «αντιφάσκουν με δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες, ήταν εσωτερικά ασυνεπείς και δεν υποστηρίζονταν από καμία αξιόπιστη ιστορία ή έρευνα».

Στη νέα δήλωσή της, η Jane Doe ανέφερε ότι η νομική της διεκδίκηση ξεκίνησε όταν απάντησε σε μια διαφήμιση στο Facebook στα τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου 2024, η οποία αναζητούσε άτομα με κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης κατά του Sean Combs. «Η διαφήμιση πυροδότησε αναμνήσεις από βιασμό όταν ήμουν 13 ετών», ισχυρίστηκε στη νέα κατάθεση. Ανέφερε ότι έκανε κλικ στη διαφήμιση, συμπλήρωσε μια φόρμα και έλαβε μια κλήση ζητώντας περισσότερες πληροφορίες. Θυμόταν ότι κατά τη διάρκεια της κλήσης δήλωσε ότι ήταν μοντέλο και ότι παρακολούθησε ένα afterparty μετά τα Teen Choice Awards το 2000 στη Νέα Υόρκη. Η αγωγή της αργότερα ισχυρίστηκε ότι η εκδήλωση ήταν τα MTV Video Music Awards.

Η γυναίκα δήλωσε ότι η αρχική της αγωγή τον Οκτώβριο του 2024 εναντίον του Combs κατατέθηκε χωρίς τη γνώση της και χωρίς οι δικηγόροι της «να διεξάγουν οποιαδήποτε ανεξάρτητη έρευνα, έλεγχο ιστορικού ή δέουσα επιμέλεια». Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι της δόθηκαν 1.200 δολάρια σε μετρητά από τους δικηγόρους της όταν ταξίδεψε στο Χιούστον τον Δεκέμβριο του 2024 για μια συνέντευξη στο NBC News. Ανέφερε ότι οι δικηγόροι της της ζήτησαν να κάνει τεστ πολυγράφου μετά τη συνέντευξη ειδήσεων, λόγω ασυνεπειών στην ιστορία της. Ισχυρίστηκε ότι δεν έλαβε ποτέ τα αποτελέσματα του τεστ.

«Τον Ιανουάριο του 2025, άρχισα να αμφιβάλλω για τους ισχυρισμούς μου εναντίον του κ. Carter. Άρχισα επίσης να αμφιβάλλω αν είχα ποτέ πάει σε πάρτι με διασημότητες», έγραψε. Αφού εξέφρασε τις αμφιβολίες της στους δικηγόρους της, εκείνοι την ενημέρωσαν ότι απέσυραν την αγωγή της, ισχυρίστηκε.

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