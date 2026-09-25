Celeb News 25.09.2026

Από τα παιδικά βιβλία στο Gymboree: Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε τι κάνει πλέον μαζί με την Ξένια

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Μάθε πώς η Κατερίνα Καινούργιου ανακάλυψε νέες δραστηριότητες με την κόρη της Ξένια, εστιάζοντας σε κίνηση και εξερεύνηση αισθήσεων
Πόπη Βασιλείου

Η παρουσιάστρια Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε πρόσφατα μια ευχάριστη προσωπική στιγμή με τους συνεργάτες και τους τηλεθεατές της, αναφερόμενη σε μια νέα δραστηριότητα που ανακάλυψε μαζί με την κόρη της, Ξένια. Η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία πρόσφατα απέκτησε το νέο βιβλίο της Χριστίνας Φλαμπούρη «Οι 7 κορυφές», βρήκε έμπνευση στις ιστορίες του βιβλίου, οι οποίες εστιάζουν σε δραστηριότητες στη φύση.

Η Κατερίνα Καινούργιου με λευκό φόρεμα στο Παρίσι, απολαμβάνοντας την εμπειρία της πόλης του φωτός.
https://www.instagram.com/katken85/

«Μου άρεσε και αυτό που πάνε όλες μαζί οι μαμάδες για ορειβασία και περίπατο», δήλωσε η παρουσιάστρια, προσθέτοντας με το χαρακτηριστικό της χιούμορ: «Με φαντάζεσαι; Ποτέ. Εγώ δεν μπορώ ούτε μια βόλτα να βγω». Ωστόσο, η ίδια αποκάλυψε ότι η κόρη της, Ξένια, έχει αρχίσει να δείχνει ενδιαφέρον για την ανάγνωση παιδικών βιβλίων. «Τώρα είμαστε στη φάση που λίγο διαβάζουμε και κάπως της αρέσει που βλέπει τις ωραίες εικόνες. Έχει και πολύ ωραία εικονογράφηση», ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου.

Διάβασε επίσης: Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή ανάρτηση από το Παρίσι με την οικογένειά της – Δες τις φωτογραφίες

Η παρουσιάστρια, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Αποκάλυψε ότι η Ξένια και εκείνη είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν μια διαφορετική, πιο διαδραστική δραστηριότητα. «Χθες την πήγα και Gymboree», είπε, περιγράφοντας το πρόγραμμα ως ένα σύστημα που προέρχεται από το εξωτερικό και πλέον λειτουργεί και στην Ελλάδα. «Είναι για παιδάκια που αρχίζουν πρώτα και κάνουν μουσικοκινητική, ανακαλύπτουν τις αισθήσεις τους. Είναι πάρα πολύ ωραίο», εξήγησε η ίδια, δείχνοντας τον ενθουσιασμό της για τη νέα αυτή εμπειρία.

Η Κατερίνα Καινούργιου στο Παρίσι με την οικογένειά της, σε τρυφερή ανάρτηση από τις βόλτες τους.
https://www.instagram.com/katken85/

Η Κατερίνα Καινούργιου συμπλήρωσε ότι το Gymboree προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πρώιμη ανάπτυξη του παιδιού, συνδυάζοντας μουσική, κίνηση και την εξερεύνηση των αισθήσεων. Η ίδια εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η κόρη της απολαμβάνει αυτές τις δραστηριότητες, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξή της.

Η Κατερίνα Καινούργιου κρατά στην αγκαλιά της ένα μωρό
https://www.instagram.com/katken85/

Αναφερόμενη ξανά στην ιδέα της ορειβασίας, η Κατερίνα Καινούργιου αστειεύτηκε λέγοντας: «Τώρα να την έχω στο μάρσιπο και να πηγαίνω ορειβασία, νομίζω εγώ θα τα παίξω πιο πολύ από το παιδί». Η δήλωση αυτή έδειξε για άλλη μια φορά το χιουμοριστικό της πνεύμα και την ειλικρίνειά της όσον αφορά τις προσωπικές της αντοχές. Η παρουσιάστρια, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη βάπτιση της κόρης της, Ξένια, στην Πάρο, φαίνεται να απολαμβάνει αυτή τη νέα φάση της μητρότητάς της, βρίσκοντας τρόπους να περνά ποιοτικό χρόνο με την κόρη της και να ανακαλύπτουν μαζί νέες δραστηριότητες.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Μαζί κι αντίθετα»: Ο Akylas τραγουδά το νέο theme της σειράς «Αντώνιος και Κλεοπάτρα»

«Μαζί κι αντίθετα»: Ο Akylas τραγουδά το νέο theme της σειράς «Αντώνιος και Κλεοπάτρα»

25.09.2026
Επόμενο
Η Dakota Johnson βρέθηκε στο video clip της Taylor Swift – Η αποκάλυψη για τη συνεργασία τους

Η Dakota Johnson βρέθηκε στο video clip της Taylor Swift – Η αποκάλυψη για τη συνεργασία τους

25.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Ήταν πραγματικά τρομακτικό»: Η απρόσμενη περιπέτεια του Joe Jonas στην Ιταλία
Celeb News

«Ήταν πραγματικά τρομακτικό»: Η απρόσμενη περιπέτεια του Joe Jonas στην Ιταλία

25.09.2026
Η Dakota Johnson βρέθηκε στο video clip της Taylor Swift – Η αποκάλυψη για τη συνεργασία τους
Celeb News

Η Dakota Johnson βρέθηκε στο video clip της Taylor Swift – Η αποκάλυψη για τη συνεργασία τους

25.09.2026
Στο Λονδίνο η Ελένη Μενεγάκη για την κόρη της, Βαλέρια – Δες τις φωτογραφίες
Celeb News

Στο Λονδίνο η Ελένη Μενεγάκη για την κόρη της, Βαλέρια – Δες τις φωτογραφίες

25.09.2026
Έτσι απολαμβάνει η Μαρίνα Σπανού τον Σεπτέμβριο – Οι φωτογραφίες που θα σε ταξιδέψουν
Celeb News

Έτσι απολαμβάνει η Μαρίνα Σπανού τον Σεπτέμβριο – Οι φωτογραφίες που θα σε ταξιδέψουν

25.09.2026
Dove Cameron και Damiano David: Παντρεύτηκαν στην Ιταλία μετά από 3 χρόνια σχέσης
Celeb News

Dove Cameron και Damiano David: Παντρεύτηκαν στην Ιταλία μετά από 3 χρόνια σχέσης

25.09.2026
Ariana Grande: Ο ρόλος στο «American Horror Story» που δεν ήρθε ποτέ – Το crossover που έμεινε στα σχέδια
Celeb News

Ariana Grande: Ο ρόλος στο «American Horror Story» που δεν ήρθε ποτέ – Το crossover που έμεινε στα σχέδια

25.09.2026
Νέα αποκάλυψη από τον Charles Spencer: Τι εξομολογήθηκε η πριγκίπισσα Diana
Celeb News

Νέα αποκάλυψη από τον Charles Spencer: Τι εξομολογήθηκε η πριγκίπισσα Diana

24.09.2026
Ciara: Η 9χρονη κόρη της «κατάλαβε» την εγκυμοσύνη της πριν την ίδια
Celeb News

Ciara: Η 9χρονη κόρη της «κατάλαβε» την εγκυμοσύνη της πριν την ίδια

24.09.2026
«Team Moms: Baseball»: Η Kim Kardashian πίσω από το νέο reality που συνδυάζει αθλητισμό και δράμα
Celeb News

«Team Moms: Baseball»: Η Kim Kardashian πίσω από το νέο reality που συνδυάζει αθλητισμό και δράμα

24.09.2026
«Μουσικοκινητική»: Το είδος άσκησης που μετατρέπει την προπόνηση σε απελευθερωτική εμπειρία ευεξίας

«Μουσικοκινητική»: Το είδος άσκησης που μετατρέπει την προπόνηση σε απελευθερωτική εμπειρία ευεξίας

Πώς να κάνεις το κρεβάτι σου πιο cozy το φθινόπωρο – 5 tips για ατελείωτο χουζούρεμα

Πώς να κάνεις το κρεβάτι σου πιο cozy το φθινόπωρο – 5 tips για ατελείωτο χουζούρεμα

Matcha: Πώς έγινε η νέα εμμονή σου – Γιατί όλοι αντικαθιστούν τον καφέ με το πράσινο ρόφημα

Matcha: Πώς έγινε η νέα εμμονή σου – Γιατί όλοι αντικαθιστούν τον καφέ με το πράσινο ρόφημα

Τα 4 μυστικά που θα σου χαρίσουν πολύτιμα GB στο κινητό σου χωρίς να θυσιάσεις ούτε μία φωτογραφία

Τα 4 μυστικά που θα σου χαρίσουν πολύτιμα GB στο κινητό σου χωρίς να θυσιάσεις ούτε μία φωτογραφία

Back to office: 8 τρόποι να φορέσεις τα μεγαλύτερα trends της σεζόν στο γραφείο

Back to office: 8 τρόποι να φορέσεις τα μεγαλύτερα trends της σεζόν στο γραφείο

Το πρόγραμμα των 4 εβδομάδων για να επαναφέρεις τη λάμψη στα μαλλιά σου

Το πρόγραμμα των 4 εβδομάδων για να επαναφέρεις τη λάμψη στα μαλλιά σου

Στρατής Λιαρέλλης: «Ο κύκλος στον ΑΝΤ1 έκλεισε, αλλά η δράση δεν σταματά! Tι έγινε στην αδειοδότηση επί ΣΥΡΙΖΑ»

Στρατής Λιαρέλλης: «Ο κύκλος στον ΑΝΤ1 έκλεισε, αλλά η δράση δεν σταματά! Tι έγινε στην αδειοδότηση επί ΣΥΡΙΖΑ»

Άδεια δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης στην Magenta TV για 5 χρόνια!

Άδεια δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης στην Magenta TV για 5 χρόνια!

ΑΙΧΜΕΣ: Τηλεοπτικός θεσμός “Το σόι σου”

ΑΙΧΜΕΣ: Τηλεοπτικός θεσμός “Το σόι σου”

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Η τραγική περίπτωση της υπόθεσης Μαζωνάκη έφερε στο φως πολλά

Η τραγική περίπτωση της υπόθεσης Μαζωνάκη έφερε στο φως πολλά

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό