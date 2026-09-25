Από τα παιδικά βιβλία στο Gymboree: Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε τι κάνει πλέον μαζί με την Ξένια

Η παρουσιάστρια Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε πρόσφατα μια ευχάριστη προσωπική στιγμή με τους συνεργάτες και τους τηλεθεατές της, αναφερόμενη σε μια νέα δραστηριότητα που ανακάλυψε μαζί με την κόρη της, Ξένια. Η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία πρόσφατα απέκτησε το νέο βιβλίο της Χριστίνας Φλαμπούρη «Οι 7 κορυφές», βρήκε έμπνευση στις ιστορίες του βιβλίου, οι οποίες εστιάζουν σε δραστηριότητες στη φύση.

«Μου άρεσε και αυτό που πάνε όλες μαζί οι μαμάδες για ορειβασία και περίπατο», δήλωσε η παρουσιάστρια, προσθέτοντας με το χαρακτηριστικό της χιούμορ: «Με φαντάζεσαι; Ποτέ. Εγώ δεν μπορώ ούτε μια βόλτα να βγω». Ωστόσο, η ίδια αποκάλυψε ότι η κόρη της, Ξένια, έχει αρχίσει να δείχνει ενδιαφέρον για την ανάγνωση παιδικών βιβλίων. «Τώρα είμαστε στη φάση που λίγο διαβάζουμε και κάπως της αρέσει που βλέπει τις ωραίες εικόνες. Έχει και πολύ ωραία εικονογράφηση», ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου.

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Η παρουσιάστρια, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Αποκάλυψε ότι η Ξένια και εκείνη είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν μια διαφορετική, πιο διαδραστική δραστηριότητα. «Χθες την πήγα και Gymboree», είπε, περιγράφοντας το πρόγραμμα ως ένα σύστημα που προέρχεται από το εξωτερικό και πλέον λειτουργεί και στην Ελλάδα. «Είναι για παιδάκια που αρχίζουν πρώτα και κάνουν μουσικοκινητική, ανακαλύπτουν τις αισθήσεις τους. Είναι πάρα πολύ ωραίο», εξήγησε η ίδια, δείχνοντας τον ενθουσιασμό της για τη νέα αυτή εμπειρία.

Η Κατερίνα Καινούργιου συμπλήρωσε ότι το Gymboree προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πρώιμη ανάπτυξη του παιδιού, συνδυάζοντας μουσική, κίνηση και την εξερεύνηση των αισθήσεων. Η ίδια εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η κόρη της απολαμβάνει αυτές τις δραστηριότητες, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξή της.

Αναφερόμενη ξανά στην ιδέα της ορειβασίας, η Κατερίνα Καινούργιου αστειεύτηκε λέγοντας: «Τώρα να την έχω στο μάρσιπο και να πηγαίνω ορειβασία, νομίζω εγώ θα τα παίξω πιο πολύ από το παιδί». Η δήλωση αυτή έδειξε για άλλη μια φορά το χιουμοριστικό της πνεύμα και την ειλικρίνειά της όσον αφορά τις προσωπικές της αντοχές. Η παρουσιάστρια, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη βάπτιση της κόρης της, Ξένια, στην Πάρο, φαίνεται να απολαμβάνει αυτή τη νέα φάση της μητρότητάς της, βρίσκοντας τρόπους να περνά ποιοτικό χρόνο με την κόρη της και να ανακαλύπτουν μαζί νέες δραστηριότητες.

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