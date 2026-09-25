Celeb World 25.09.2026

Έτσι απολαμβάνει η Μαρίνα Σπανού τον Σεπτέμβριο – Οι φωτογραφίες που θα σε ταξιδέψουν

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Μαρίνα Σπανού μοιράστηκε στο Instagram στιγμές από τον Σεπτέμβριό της, με βουτιές στη θάλασσα, καφέδες με φίλους και όμορφες εικόνες
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Μαρίνα Σπανού μοιράστηκε φωτογραφίες από τις φθινοπωρινές της απολαύσεις στο Instagram.
  • Η τραγουδίστρια απολαμβάνει βουτιές στη θάλασσα και χαλαρές στιγμές με φίλους τον Σεπτέμβριο.
  • Η ανάρτησή της, με θέμα τον Σεπτέμβριο, ταξίδεψε τους ακολούθους της σε αίσθηση ηρεμίας.
  • Το κοινό ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό, επαινώντας τις φωτογραφίες και την τραγουδίστρια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μαρίνα Σπανού έδωσε στους ακολούθους της στο Instagram μια γεύση από τις φθινοπωρινές της απολαύσεις, επιβεβαιώνοντας πως ο Σεπτέμβριος μπορεί να είναι εξίσου απολαυστικός με το καλοκαίρι. Η τραγουδίστρια, που συχνά επιλέγει τη μεταβατική αυτή περίοδο για τις διακοπές της, δημοσίευσε ένα άλμπουμ φωτογραφιών και βίντεο που αποτυπώνουν την ηρεμία και την ομορφιά των πρώτων ημερών του φθινοπώρου.

https://www.instagram.com/marinaspanou_
https://www.instagram.com/marinaspanou_

Στο οπτικό υλικό που μοιράστηκε η Μαρίνα Σπανού, κυριαρχούν εικόνες από ανέμελες βουτιές στα ήρεμα πλέον νερά της θάλασσας, απολαμβάνοντας την ατμόσφαιρα του Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, η τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμές από χαλαρές συναντήσεις με φίλους, απολαμβάνοντας καφέδες, και βέβαια, την ειδυλλιακή θέα του φεγγαριού του πρώτου φθινοπωρινού μήνα. Η ανάρτηση, συνοδευόμενη από τη λεζάντα «Σεπτέμβρης εδώ», ταξίδεψε τους followers της στην ίδια αίσθηση ηρεμίας και ομορφιάς.

Διάβασε επίσης: Η Μαρίνα Σπανού μόλις ανακοίνωσε τα δύο νέα μουσικά της project και όλοι ανυπομονούν

Το κοινό της Μαρίνας Σπανού ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό στην ανάρτησή της. Τα σχόλια στο Instagram κατακλύστηκαν από εγκωμιαστικά λόγια, με τους διαδικτυακούς φίλους της να επαινούν την ομορφιά των στιγμιότυπων αλλά και την ίδια την τραγουδίστρια.

https://www.instagram.com/marinaspanou_/
https://www.instagram.com/marinaspanou_/

Δηλώσεις όπως «τι ομορφιά είναι αυτή» και «πανέμορφη» μαρτυρούν την αγάπη και την εκτίμηση του κοινού για την Μαρίνα Σπανού και τον τρόπο που επιλέγει να ζει τις στιγμές της.

https://www.instagram.com/marinaspanou_/
https://www.instagram.com/marinaspanou_/

Η Μαρίνα Σπανού, μέσα από τις αναρτήσεις της, προσφέρει μια υπενθύμιση ότι η ομορφιά και η χαλάρωση μπορούν να βρεθούν σε κάθε εποχή, αρκεί να είμαστε ανοιχτοί στο να τις ανακαλύψουμε. Η σύνδεση με τη φύση και οι απλές χαρές της ζωής, όπως οι βουτιές στη θάλασσα και η συντροφιά φίλων, αποτελούν πηγές έμπνευσης και ανανέωσης.

Διάβασε επίσης:

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Μαρίνα Σπανού ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Καλύτερα δεν γίνεται»: Η Ναταλία Γερμανού μοιράζεται στιγμές από το backstage της εκπομπής

«Καλύτερα δεν γίνεται»: Η Ναταλία Γερμανού μοιράζεται στιγμές από το backstage της εκπομπής

25.09.2026
Επόμενο
Η Cardi B έκλεψε την παράσταση στην πασαρέλα του Roberto Cavalli στο Μιλάνο

Η Cardi B έκλεψε την παράσταση στην πασαρέλα του Roberto Cavalli στο Μιλάνο

25.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Dove Cameron και Damiano David: Παντρεύτηκαν στην Ιταλία μετά από 3 χρόνια σχέσης
Celeb News

Dove Cameron και Damiano David: Παντρεύτηκαν στην Ιταλία μετά από 3 χρόνια σχέσης

25.09.2026
Ariana Grande: Ο ρόλος στο «American Horror Story» που δεν ήρθε ποτέ – Το crossover που έμεινε στα σχέδια
Celeb News

Ariana Grande: Ο ρόλος στο «American Horror Story» που δεν ήρθε ποτέ – Το crossover που έμεινε στα σχέδια

25.09.2026
Νέα αποκάλυψη από τον Charles Spencer: Τι εξομολογήθηκε η πριγκίπισσα Diana
Celeb News

Νέα αποκάλυψη από τον Charles Spencer: Τι εξομολογήθηκε η πριγκίπισσα Diana

24.09.2026
Ciara: Η 9χρονη κόρη της «κατάλαβε» την εγκυμοσύνη της πριν την ίδια
Celeb News

Ciara: Η 9χρονη κόρη της «κατάλαβε» την εγκυμοσύνη της πριν την ίδια

24.09.2026
«Team Moms: Baseball»: Η Kim Kardashian πίσω από το νέο reality που συνδυάζει αθλητισμό και δράμα
Celeb News

«Team Moms: Baseball»: Η Kim Kardashian πίσω από το νέο reality που συνδυάζει αθλητισμό και δράμα

24.09.2026
Η Tatiana Blanik νοσταλγεί την Ελλάδα από το Μεξικό
Celeb News

Η Tatiana Blanik νοσταλγεί την Ελλάδα από το Μεξικό

24.09.2026
«My big sissy forever»: Η Lara Raj ποζάρει με την Camila Cabello – Δες τη φωτογραφία
Celeb News

«My big sissy forever»: Η Lara Raj ποζάρει με την Camila Cabello – Δες τη φωτογραφία

24.09.2026
Christina Aguilera: Οι ρομαντικές στιγμές στο Πορτοφίνο με τον Matthew Rutler
Celeb News

Christina Aguilera: Οι ρομαντικές στιγμές στο Πορτοφίνο με τον Matthew Rutler

24.09.2026
Brad Pitt και Ines de Ramon μαζί στο κόκκινο χαλί – Η εμφάνιση που μαγνήτισε τα βλέμματα
Celeb News

Brad Pitt και Ines de Ramon μαζί στο κόκκινο χαλί – Η εμφάνιση που μαγνήτισε τα βλέμματα

24.09.2026
«Μουσικοκινητική»: Το είδος άσκησης που μετατρέπει την προπόνηση σε απελευθερωτική εμπειρία ευεξίας

«Μουσικοκινητική»: Το είδος άσκησης που μετατρέπει την προπόνηση σε απελευθερωτική εμπειρία ευεξίας

Πώς να κάνεις το κρεβάτι σου πιο cozy το φθινόπωρο – 5 tips για ατελείωτο χουζούρεμα

Πώς να κάνεις το κρεβάτι σου πιο cozy το φθινόπωρο – 5 tips για ατελείωτο χουζούρεμα

Matcha: Πώς έγινε η νέα εμμονή σου – Γιατί όλοι αντικαθιστούν τον καφέ με το πράσινο ρόφημα

Matcha: Πώς έγινε η νέα εμμονή σου – Γιατί όλοι αντικαθιστούν τον καφέ με το πράσινο ρόφημα

Τα 4 μυστικά που θα σου χαρίσουν πολύτιμα GB στο κινητό σου χωρίς να θυσιάσεις ούτε μία φωτογραφία

Τα 4 μυστικά που θα σου χαρίσουν πολύτιμα GB στο κινητό σου χωρίς να θυσιάσεις ούτε μία φωτογραφία

Back to office: 8 τρόποι να φορέσεις τα μεγαλύτερα trends της σεζόν στο γραφείο

Back to office: 8 τρόποι να φορέσεις τα μεγαλύτερα trends της σεζόν στο γραφείο

Το πρόγραμμα των 4 εβδομάδων για να επαναφέρεις τη λάμψη στα μαλλιά σου

Το πρόγραμμα των 4 εβδομάδων για να επαναφέρεις τη λάμψη στα μαλλιά σου

Στρατής Λιαρέλλης: «Ο κύκλος στον ΑΝΤ1 έκλεισε, αλλά η δράση δεν σταματά! Tι έγινε στην αδειοδότηση επί ΣΥΡΙΖΑ»

Στρατής Λιαρέλλης: «Ο κύκλος στον ΑΝΤ1 έκλεισε, αλλά η δράση δεν σταματά! Tι έγινε στην αδειοδότηση επί ΣΥΡΙΖΑ»

Άδεια δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης στην Magenta TV για 5 χρόνια!

Άδεια δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης στην Magenta TV για 5 χρόνια!

ΑΙΧΜΕΣ: Τηλεοπτικός θεσμός “Το σόι σου”

ΑΙΧΜΕΣ: Τηλεοπτικός θεσμός “Το σόι σου”

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Η τραγική περίπτωση της υπόθεσης Μαζωνάκη έφερε στο φως πολλά

Η τραγική περίπτωση της υπόθεσης Μαζωνάκη έφερε στο φως πολλά

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό