Celeb News 24.09.2026

«My big sissy forever»: Η Lara Raj ποζάρει με την Camila Cabello – Δες τη φωτογραφία

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Η Lara Raj των KATSEYE μοιράστηκε μια τρυφερή φωτογραφία με την Camila Cabello, αποκαλώντας την «μεγάλη μου αδερφή για πάντα»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Lara Raj δημοσίευσε φωτογραφία με την Camila Cabello, αποκαλώντας την «μεγάλη μου αδερφή για πάντα».
  • Η μουσική της Camila Cabello έχει εμπνεύσει την Lara Raj και το συγκρότημα KATSEYE.
  • Η Sophia Laforteza, μέλος των KATSEYE, είχε χαρακτηρίσει την Cabello «μεγάλη αδερφή όλων μας».
  • Η ανάρτηση υπογραμμίζει την έμπνευση και τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ καλλιτεχνών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Lara Raj, ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του συγκροτήματος KATSEYE, έδειξε την αγάπη και τον θαυμασμό της για την Camila Cabello, μοιράζοντας μια προσωπική στιγμή μαζί της. Η νεαρή καλλιτέχνιδα δημοσίευσε μια selfie στο Instagram Story της, όπου εμφανίζεται χαμογελαστή, με την Cabello να ακουμπάει το κεφάλι της στον ώμο της. Η λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία ήταν άκρως συγκινητική: «My big sissy forever» (Η μεγάλη μου αδερφή για πάντα).

https://www.instagram.com/lara.rajkatseye/
https://www.instagram.com/lara.rajkatseye/

Αν και η φωτογραφία δεν προσφέρει λεπτομέρειες για το πού και πότε τραβήχτηκε, η σχέση μεταξύ των δύο καλλιτεχνών φαίνεται να πηγαίνει πέρα από μια απλή γνωριμία. Η μουσική της Cabello έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης για την Raj, όπως αποκάλυψε η ίδια σε συνέντευξή της στο podcast «Nicky at Night» τον Αύγουστο. Συγκεκριμένα, το επιτυχημένο τραγούδι της Cabello του 2018, «Never be the same», αποτέλεσε αναφορά για τη δημιουργία και παραγωγή του κομματιού των KATSEYE, «Unloveu».

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Δεν είναι η πρώτη φορά που τα μέλη των KATSEYE εκφράζουν την εκτίμησή τους προς την Cabello. Σε παλαιότερη συνέντευξη στο Complex το 2025, η Sophia Laforteza, μέλος του συγκροτήματος, είχε χαρακτηρίσει την Cabello ως την «μεγάλη αδερφή όλων μας».

Η Lara Raj, μέσω της τρυφερής αυτής ανάρτησης, όχι μόνο μοιράστηκε μια προσωπική στιγμή, αλλά υπογράμμισε και τη σημασία που έχει η μουσική και η παρουσία της Camila Cabello στη δική της καλλιτεχνική πορεία.

https://www.instagram.com/lara.rajkatseye/
https://www.instagram.com/lara.rajkatseye/
https://www.instagram.com/lara.rajkatseye/
https://www.instagram.com/lara.rajkatseye/

Η αλληλεπίδραση αυτή αναδεικνύει πώς οι καλλιτέχνες αντλούν έμπνευση ο ένας από τον άλλον, δημιουργώντας ένα ζωντανό και διαρκώς εξελισσόμενο μουσικό τοπίο.

https://www.instagram.com/lara.rajkatseye/
https://www.instagram.com/lara.rajkatseye/

Η αναγνώριση της Cabello ως «μεγάλης αδερφής» από την Raj και τα υπόλοιπα μέλη των KATSEYE, καθώς και η χρήση της μουσικής της ως σημείο αναφοράς, δείχνουν την ισχυρή σύνδεση και τον αμοιβαίο σεβασμό που υπάρχει στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας.

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Camila Cabello Lara Raj
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