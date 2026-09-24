Celeb News 24.09.2026

Brad Pitt και Ines de Ramon μαζί στο κόκκινο χαλί – Η εμφάνιση που μαγνήτισε τα βλέμματα

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Ο Brad Pitt και η Ines de Ramon έκαναν εντυπωσιακή κοινή εμφάνιση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, τραβώντας όλα τα βλέμματα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Brad Pitt και η Ines de Ramon έκαναν δημόσια εμφάνιση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σαν Σεμπαστιάν.
  • Το ζευγάρι προώθησε τη νέα ταινία του Pitt, «Heart of the Beast», κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου.
  • Η Ines de Ramon εντυπωσίασε με πράσινο δαντελένιο φόρεμα, ενώ ο Pitt φόρεσε μαύρο κοστούμι.
  • Η εμφάνιση αυτή επιβεβαιώνει τη σχέση τους και έρχεται μετά από δηλώσεις του Pitt για βραδιά τους στον γάμο της Taylor Swift.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Brad Pitt, 62 ετών, και η σύντροφός του, Ines de Ramon, 33 ετών, επέλεξαν το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν για να κάνουν μια εντυπωσιακή δημόσια εμφάνιση, προωθώντας παράλληλα τη νέα του ταινία «Heart of the Beast». Το ζευγάρι, που βρίσκεται σε σχέση από τα τέλη του 2022, δεν έκρυψε τη στοργή του, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου κατά τη διάρκεια του φωτογραφικού αφιερώματος.

innes_brad_pitt
https://www.instagram.com/lauriezanoletti/

Ο Brad Pitt έδειχνε ιδιαίτερα κομψός, φορώντας ένα μαύρο κοστούμι και έχοντας τα μαλλιά του χτενισμένα σε ένα κλασικό, “old Hollywood” στυλ. Η Ines de Ramon έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα εντυπωσιακό πράσινο δαντελένιο φόρεμα με τιράντες, το οποίο αναδείκνυε τη σιλουέτα της. Η παρουσία τους μαζί στο κόκκινο χαλί υπογραμμίζει την ισχυρή τους σύνδεση, καθώς αλληλοσυμπληρώνονταν αρμονικά.

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Η νέα ταινία, «Heart of the Beast», βρίσκει τον Brad Pitt στον ρόλο του James Belmont, ενός αποστρατευμένου αξιωματικού των Ειδικών Δυνάμεων. Η πλοκή εκτυλίσσεται όταν το αεροπλάνο του, μαζί με τον πιστό του σκύλο Odin, συντρίβεται στην απομακρυσμένη άγρια φύση της Αλάσκας. Οι δύο επιζώντες καλούνται να παλέψουν για την επιβίωσή τους κάτω από αντίξοες συνθήκες, ελπίζοντας σε διάσωση. Η ταινία αναμένεται να αναδείξει ξανά τις υποκριτικές ικανότητες του Pitt, σε έναν ρόλο που απαιτεί ένταση και αντοχή.

 

Η εμφάνιση αυτή έρχεται λίγες μόλις ημέρες αφότου ο Brad Pitt είχε μιλήσει με ενθουσιασμό για μια βραδιά που πέρασε με την Ines de Ramon στον γάμο της Taylor Swift και του Travis Kelce τον Ιούλιο. Περιγράφοντας την εκδήλωση ως «τον γάμο του αιώνα», ο ηθοποιός ανέφερε ότι πέρασαν περίπου δέκα με δώδεκα ώρες εκεί, απολαμβάνοντας μια «πολύ συγκινητική και διασκεδαστική»  βραδιά.

Ο Brad Pitt και η Ines de Ramon εμφανίστηκαν μαζί στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας, τραβώντας τα βλέμματα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Ines de Ramon είχε κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο Instagram δίπλα στον Brad Pitt σε μια σειρά φωτογραφιών που απεικόνιζαν τις εμφανίσεις τους στον γάμο της Swift και του Kelce. Παρά το αυστηρό πολιτικό «όχι τηλεφώνων» που είχαν επιβάλει οι νεόνυμφοι, ο Pitt αστειευόμενος ανέφερε πως έχασε για λίγο την de Ramon μέσα στον «χαμό» της χορευτικής πίστας, αλλά η επανένωσή τους δεν άργησε.

Ο Brad Pitt και η Ines de Ramon παρακολούθησαν την πρεμιέρα της νέας του ταινίας, συζητώντας την εμφάνισή τους.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η παρουσία του Brad Pitt και της Ines de Ramon στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν σηματοδοτεί μια ακόμη δημόσια επιβεβαίωση της σχέσης τους, ενώ παράλληλα προωθεί τη νέα του κινηματογραφική δουλειά, «Heart of the Beast».

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Brad Pitt Ines de Ramon
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