Celeb World 24.09.2026

«Το Κουτί»: Η Αθηνά Οικονομάκου μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο της παραμύθι

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Η Αθηνά Οικονομάκου παρουσιάζει το πρώτο της παραμύθι, «Το Κουτί», και αποκαλύπτει πώς προσωπικά βιώματα την ενέπνευσαν τη συγγραφή του
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Αθηνά Οικονομάκου κυκλοφόρησε το πρώτο της παραμύθι, με τίτλο «Το Κουτί».
  • Η ιδέα του βιβλίου προέκυψε από προσωπικά βιώματα, αλλαγές και αποφάσεις της ζωής της.
  • Η συγγραφή του παραμυθιού ήταν μια προσωπική επιθυμία και πρόκληση για την ηθοποιό.
  • Η Οικονομάκου εκφράζει τη συγκίνησή της, θεωρώντας το βιβλίο ένα πολύ προσωπικό της επίτευγμα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Αθηνά Οικονομάκου βίωσε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, με την παρουσίαση του πρώτου της βιβλίου, ενός παραμυθιού με τίτλο «Το Κουτί». Η ηθοποιός, μιλώντας στις κάμερες, εξήγησε ότι η ιδέα για το βιβλίο γεννήθηκε μέσα από προσωπικά της βιώματα, σημαντικές αλλαγές και αποφάσεις που σημάδεψαν την πορεία της.

Γυναίκα με μακριά μαλλιά και λουλουδάτο φόρεμα, που μιλάει για κακοπροαίρετα σχόλια στα social media.
https://www.instagram.com/athinao1konomakou/

Η συγγραφή του «Κουτιού» αποτελούσε μια επιθυμία της Οικονομάκου εδώ και αρκετά χρόνια. Όπως ανέφερε η ίδια, «Η ιδέα του να γράψω αυτό το βιβλίο ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια και νομίζω ότι έχει να κάνει με αρκετές βιωματικές εμπειρίες, με αλλαγές που έγιναν στη ζωή μου, με αποφάσεις και με αρκετή προσωπική δουλειά. Σκέφτηκα να γράψω κάτι που να δηλώνει τη δική μου πορεία και τις δικές μου συνειδητοποιήσεις».

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Παραδέχτηκε ότι η συγγραφή ενός λογοτεχνικού έργου ήταν μια πρόκληση, καθώς δεν θεωρεί ότι διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες για κάτι τέτοιο, γι’ αυτό και κατέληξε στο «Το Κουτί». «Μου ήταν πολύ δύσκολο να γράψω λογοτεχνικό βιβλίο, δεν νομίζω ότι έχω τις ικανότητες, οπότε έγραψα Το Κουτί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αθηνά Οικονομάκου
https://www.instagram.com/athinao1konomakou/

Η Αθηνά Οικονομάκου εξέφρασε την βαθιά της συγκίνηση για αυτό το προσωπικό της επίτευγμα, τονίζοντας πόσο δικό της είναι. «Είμαι πολύ συγκινημένη γιατί είναι κάτι πολύ δικό μου», είπε, και πρόσθεσε: «Γενικότερα δεν είμαι πολύ εξωστρεφής άνθρωπος οπότε με αυτή την κίνηση νομίζω ότι ανοίγω λίγο παραπάνω τα δικά μου συναισθήματα και τον δικό μου κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό βήμα για εμένα».

Όσον αφορά την αντίδραση του γιου της, Μπρούνο, στην ανάγνωση του βιβλίου, η Οικονομάκου ανέφερε ότι δεν του το έχει διαβάσει ακόμα, αλλά πιστεύει ότι θα βρουν τον τρόπο να το καταλάβει. Η σχέση της Αθηνάς Οικονομάκου με τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα, φαίνεται να είναι πολύ δυνατή, όπως άλλωστε έχουμε δει και παλαιότερα, με δηλώσεις του ίδιου να κάνουν λόγο για «καρμική συνάντηση». 

Αθηνά Οικονομάκου
https://www.instagram.com/athinao1konomakou/

Το συγγραφικό εγχείρημα της Αθηνάς Οικονομάκου έρχεται λίγο καιρό μετά από αναρτήσεις που αφορούσαν την επιστροφή της στις προπονήσεις, αποδεικνύοντας την πολυδιάστατη παρουσία της.

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ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ παραμύθι
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