Celeb News 14.09.2026

Η Αθηνά Οικονομάκου έγραψε το πρώτο της παραμύθι – Η δική της ιστορία πίσω από «Το Κουμπί»

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Η Αθηνά Οικονομάκου κάνει το πρώτο της συγγραφικό βήμα με το παραμύθι «Το Κουμπί» και μιλά για πρώτη φορά για την ιστορία πίσω από αυτό
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Αθηνά Οικονομάκου έγραψε το πρώτο της παιδικό παραμύθι, με τίτλο «Το Κουμπί».
  • Το βιβλίο χρησιμοποιεί ένα κουμπί ως σύμβολο για τις επιλογές, τον δισταγμό και το θάρρος των παιδιών.
  • Η ιστορία αγγίζει θέματα όπως η χαρά, η αμφιβολία, η ανασφάλεια και η αυτοπεποίθηση.
  • Το «Κουμπί» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός στις 8 Οκτωβρίου.
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Η Αθηνά Οικονομάκου ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο στη δημιουργική της πορεία και αυτή τη φορά στρέφεται στον κόσμο των παιδιών, γράφοντας την πρώτη της παιδική ιστορία. Το νέο της βιβλίο, με τίτλο «Το Κουμπί», έρχεται από τις εκδόσεις Ψυχογιός και σε προσκαλεί να δεις μέσα από μια διαφορετική, πιο τρυφερή ματιά όσα κρύβονται πίσω από τις μικρές επιλογές, τις στιγμές δισταγμού και το θάρρος που χρειάζεται ένα παιδί για να είναι πραγματικά ο εαυτός του.

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https://www.instagram.com/athinao1konomakou/

Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας υπογράφει ένα παραμύθι που κινείται ανάμεσα στη φαντασία και σε πολύ πραγματικά συναισθήματα, χρησιμοποιώντας ένα… κουμπί ως κεντρικό σύμβολο. Ένα κουμπί που δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο της ιστορίας, αλλά συνδέεται με όσα αισθάνεται και βιώνει κάθε παιδί καθώς μεγαλώνει, δοκιμάζει, επιλέγει, αμφιβάλλει και τελικά βρίσκει το δικό του θάρρος.

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«Το Κουμπί» της Αθηνάς Οικονομάκου

Όπως σημειώνει η ίδια η Αθηνά Οικονομάκου, κάθε παιδί κρύβει μέσα του ένα ξεχωριστό κουμπί. Ένα κουμπί που «ανάβει όταν το παιδί γελάει», «τρεμοπαίζει όταν εκείνο διστάζει» και «φωτίζει όταν βρίσκει το θάρρος να γίνει ο εαυτός του». Μέσα από αυτή τη συμβολική εικόνα, η ιστορία αγγίζει θέματα που αφορούν την παιδική ηλικία με έναν απλό και παραμυθένιο τρόπο. Η χαρά, η αμφιβολία, η ανασφάλεια, η επιλογή και τελικά η αυτοπεποίθηση γίνονται κομμάτια μιας αφήγησης που θέλει να μιλήσει στα παιδιά χωρίς να χάνει τη δύναμη του μηνύματός της. Το «Κουμπί» παρουσιάζεται ως ένα παραμύθι για «φανταστικά κουμπιά, πραγματικές επιλογές και τη δύναμη του μαζί». Και αυτή ακριβώς η φράση συμπυκνώνει την ιδέα που βρίσκεται στον πυρήνα του βιβλίου: το παιδί δεν χρειάζεται να είναι μόνο του απέναντι στις δυσκολίες ή στις αποφάσεις που καλείται να πάρει, αλλά μπορεί να βρίσκει δύναμη στη σύνδεση με τους ανθρώπους γύρω του.

Η πρώτη παιδική ιστορία της Αθηνάς Οικονομάκου

Για την Αθηνά Οικονομάκου, «Το Κουμπί» αποτελεί την πρώτη της παιδική ιστορία και μια διαφορετική δημιουργική προσπάθεια. Η ηθοποιός και επιχειρηματίας αφήνει για λίγο πίσω της τους γνώριμους ρόλους της και δοκιμάζεται σε έναν χώρο όπου η φαντασία, η απλότητα και το συναίσθημα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Αν αγαπάς τα παιδικά βιβλία που κρύβουν πίσω από μια απλή ιστορία ένα μεγαλύτερο μήνυμα, εδώ έχεις μια έκδοση που φαίνεται να θέλει να σταθεί ακριβώς σε αυτή τη λεπτή ισορροπία. Να μιλήσει στα παιδιά με έναν τρόπο που μπορούν να καταλάβουν, αλλά παράλληλα να δώσει και στους μεγάλους αφορμή να σταθούν σε έννοιες όπως η αποδοχή, το θάρρος και η δύναμη του να είσαι ο εαυτός σου. Την εικονογράφηση του βιβλίου έχει αναλάβει η Αιμιλία Κονταίου, δίνοντας εικόνα στον κόσμο που δημιούργησε η Αθηνά Οικονομάκου μέσα από την ιστορία της.

Αθηνά Οικονομάκου με μαργαριταρένια κοσμήματα στην Γαλλική Πολυνησία, με φόντο την παραλία και την θάλασσα.
https://www.instagram.com/athinao1konomakou/

Πότε κυκλοφορεί «Το Κουμπί»

Το παιδικό βιβλίο «Το Κουμπί» της Αθηνάς Οικονομάκου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός στις 8 Οκτωβρίου. Έτσι, αν ψάχνεις μια νέα παιδική ιστορία με πρωταγωνιστή τη φαντασία, αλλά και ένα μήνυμα που αφορά την αυτοπεποίθηση και τη δύναμη του «μαζί», η πρώτη συγγραφική απόπειρα της Αθηνάς Οικονομάκου έρχεται με έναν τίτλο που από μόνος του αφήνει χώρο για πολλούς συμβολισμούς.

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ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ παραμύθι
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