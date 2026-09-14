Celeb World 14.09.2026

Αντώνης Ρέμος: Η ατάκα για την Αφροδίτη Λατινοπούλου και τους Gipsy Kings που έγινε viral

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Ο Αντώνης Ρέμος αναφέρθηκε στην Αφροδίτη Λατινοπούλου κατά τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη και εκείνη απάντησε με δικό της βίντεο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Αντώνης Ρέμος ανέφερε την Αφροδίτη Λατινοπούλου σε συναυλία του στη Θεσσαλονίκη.
  • Η αναφορά του Ρέμου έγινε κατά τη διάρκεια εμφάνισης των Gipsy Kings.
  • Η Αφροδίτη Λατινοπούλου απάντησε με βίντεο, διαφωνώντας με τον όρο "Gipsy".
  • Η "κόντρα" Ρέμου-Λατινοπούλου έγινε viral στα social media.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα απρόσμενο… πολιτικό cameo θέλησε να κάνει ο Αντώνης Ρέμος κατά τη διάρκεια της μεγάλης συναυλίας του στη Θεσσαλονίκη, χωρίς βέβαια η Αφροδίτη Λατινοπούλου να βρίσκεται εκεί. Ο τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τους Gipsy Kings και βρήκε την ευκαιρία να κάνει μια αναφορά στην ευρωβουλευτή, προκαλώντας γέλια αλλά και αρκετά σχόλια στα social media.

30_xronia_sinaylia_antonis_remos
ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Αφροδίτη, όπου κι αν είσαι, θα έπρεπε να ήσουν εδώ», ήταν το μήνυμα του Ρέμου, ο οποίος συνέδεσε την παρουσία των Gipsy Kings στη συναυλία με τη Λατινοπούλου. Η ατάκα δεν άργησε να κυκλοφορήσει στα social media και, όπως ήταν αναμενόμενο, η συνέχεια ήρθε… από την ίδια.

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Η Αφροδίτη Λατινοπούλου αποφάσισε να απαντήσει στον τραγουδιστή με ένα δικό της βίντεο. Η απάντησή της βασίστηκε στο όνομα του συγκροτήματος και στην άποψή της για τον όρο «Gipsy», δημιουργώντας ένα νέο viral στιγμιότυπο γύρω από τη συναυλία.

Ο Αντώνης Ρέμος με υψωμένο το χέρι του στη σκηνή, εν αναμονή της συναυλίας στη Θεσσαλονίκη.
https://www.instagram.com/aremovic

Η ατάκα του Αντώνη Ρέμου στη συναυλία

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στη Θεσσαλονίκη, ο Αντώνης Ρέμος αναφέρθηκε στην Αφροδίτη Λατινοπούλου, λέγοντας πως θα ήθελε να βρίσκεται ανάμεσα στο κοινό. Το timing είχε να κάνει φυσικά με την παρουσία των Gipsy Kings επί σκηνής.

30_xronia_sinaylia_antonis_remos
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με αρκετή διάθεση για πείραγμα, ο τραγουδιστής την κάλεσε ουσιαστικά… να μην έχει χάσει τη συγκεκριμένη βραδιά. Η αναφορά καταγράφηκε σε βίντεο και πολύ γρήγορα πήρε τον δρόμο της για τα social media.

Η απάντηση της Αφροδίτης Λατινοπούλου

Η ευρωβουλευτής δεν άφησε την ατάκα αναπάντητη και ανέβασε το δικό της βίντεο. Εκεί εξήγησε πως δεν θα πήγαινε στη συναυλία επειδή διαφωνεί με την ονομασία Gipsy Kings, προτείνοντας μάλιστα, με τον δικό της τρόπο, μια διαφορετική ονομασία για το συγκρότημα. Η τοποθέτησή της προκάλεσε νέο κύκλο σχολίων online, με τη συγκεκριμένη «κόντρα» να μεταφέρεται από τη σκηνή του Ρέμου στα social media.

30_xronia_sinaylia_antonis_remos
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όρος «gipsy» έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης, καθώς θεωρείται από αρκετούς παρωχημένος ή προσβλητικός όταν χρησιμοποιείται για την αναφορά στους Ρομά. Στην προκειμένη περίπτωση, πάντως, η συζήτηση ξεκίνησε από την ίδια την ονομασία του γνωστού συγκροτήματος.

Κάπως έτσι, μια συναυλία στη Θεσσαλονίκη απέκτησε και ένα απρόσμενο… Ρέμος vs. Λατινοπούλου storyline, με τους Gipsy Kings να βρίσκονται στο επίκεντρο χωρίς καν να το έχουν ζητήσει.


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ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ Αφροδίτη Λατινοπούλου
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