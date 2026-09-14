Η Σίσσυ Χρηστίδου έγινε 46 και είναι στα καλύτερά της – Το πάρτυ-έκπληξη με φίλους

Με μια ματιά Η Σίσσυ Χρηστίδου γιόρτασε τα 46α γενέθλιά της με πάρτι-έκπληξη στο σπίτι της.

Η γιορτή περιλάμβανε αγαπημένα πρόσωπα, τούρτα, λουλούδια και μπαλόνια.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδιά στα social media.

Η Σίσσυ Χρηστίδου σχολίασε τα γενέθλιά της με χιούμορ, δηλώνοντας ότι στα 46 "σταματάς να δίνεις δεκάρα". Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα 46α γενέθλιά της γιόρτασε η Σίσσυ Χρηστίδου και, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που μοιράστηκε στα social media, η φετινή ημέρα είχε όλα όσα θα ήθελε κανείς από ένα πάρτι γενεθλίων: αγαπημένα πρόσωπα, χαμόγελα, τούρτα, λουλούδια, μπαλόνια και φυσικά μια έκπληξη που έδωσε στη βραδιά ακόμη πιο ξεχωριστό χαρακτήρα.

Η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας υποδέχτηκε τους δικούς της ανθρώπους στο σπίτι της και γιόρτασε μαζί τους τη νέα αυτή προσωπική χρονιά, επιλέγοντας να μοιραστεί με τους followers της μερικά στιγμιότυπα από τη γιορτή. Αν κάτι, ωστόσο, ξεχώρισε περισσότερο από τη διακόσμηση και τη χαρούμενη ατμόσφαιρα, ήταν το μήνυμα που επέλεξε να γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής της, δίνοντας έναν απολύτως δικό της, παιχνιδιάρικο τόνο στα 46α γενέθλιά της.

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Η Σίσσυ Χρηστίδου επέλεξε να περάσει τα γενέθλιά της στο σπίτι της, έχοντας κοντά της ανθρώπους που αγαπά. Η βραδιά είχε χαρακτήρα πάρτι-έκπληξη και η ίδια έδειξε μέσα από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε πόσο όμορφα πέρασε. Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε στο Instagram βλέπεις τη Σίσσυ Χρηστίδου να σβήνει τα κεράκια της τούρτας για τα 46α γενέθλιά της, χαμογελαστή και εμφανώς χαρούμενη για την παρέα και την ιδιαίτερη στιγμή.

Ο χώρος είχε διαμορφωθεί ανάλογα με την περίσταση, με λουλούδια, μπαλόνια και κονφετί να δημιουργούν ένα άκρως γιορτινό σκηνικό. Και μπορεί ένα πάρτι γενεθλίων να έχει ως πρωταγωνίστρια την τούρτα και τα κεράκια, όμως στην περίπτωση της Σίσσυς Χρηστίδου η λεζάντα της ανάρτησης ήταν εκείνη που έκλεψε τελικά τις εντυπώσεις.

Η παρουσιάστρια θέλησε να σχολιάσει με χιούμορ τη νέα δεκαετία της ζωής της και έστειλε ένα μήνυμα που μάλλον συνοψίζει με τον πιο απολαυστικό τρόπο τη διάθεσή της για τα 46. «46. Αν αναρωτιέσαι σε ποια ηλικία σταματάς να δίνεις δεκάρα… Είναι τα 46! #BirthdayGirl #Blessed», έγραψε χαρακτηριστικά. Με αυτόν τον τρόπο, η Σίσσυ Χρηστίδου έδειξε πως υποδέχεται τα 46α γενέθλιά της χωρίς δεύτερες σκέψεις και με αρκετή δόση χιούμορ. Άλλωστε, η φράση της έχει ακριβώς εκείνη την ανεπιτήδευτη διάθεση που ταιριάζει σε μια ημέρα αφιερωμένη στη χαρά, στους φίλους και στους ανθρώπους που έχεις δίπλα σου.

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