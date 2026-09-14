Celeb World 14.09.2026

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγινε νονός για ακόμη μία φορά – Βάφτισε τον ανιψιό του στην Κύπρο

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Ο δημοφιλής τραγουδιστής ταξίδεψε στη Λεμεσό της Κύπρου μαζί με την Αλεξάνδρα Νίκα για να γίνει νονός του γιου του αδελφού και στενού συνεργάτη του, Παύλου Αργυρού
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ταξίδεψε στην Κύπρο για να βαφτίσει τον γιο του αδελφού του.
  • Ο μικρός πήρε το όνομα Πέτρος και η βάφτιση τελέστηκε στη Λεμεσό.
  • Ο τραγουδιστής ανέλαβε τα καθήκοντα του νονού μαζί με τον αδελφό της μητέρας του παιδιού.
  • Ο αδελφός του Κωνσταντίνου Αργυρού, Παύλος, είναι στενός συνεργάτης του στην εταιρεία παραγωγής του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια από τις πιο όμορφες και συγκινητικές στιγμές της ζωής του βίωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος φόρεσε ξανά τα «καλά» του για έναν πολύ ιδιαίτερο και τρυφερό ρόλο. Ο δημοφιλής ερμηνευτής ταξίδεψε στην Κύπρο για να γίνει για ακόμη μία φορά νονός, βαφτίζοντας τον γιο του αγαπημένου του αδελφού. Στο πλευρό του κατά τη διάρκεια του μυστηρίου βρέθηκε η Αλεξάνδρα Νίκα, με την παρουσία τους να τραβά τα βλέμματα και να μοιράζεται τη χαρά με τους νεοφώτιστους γονείς.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ποζάρει με φόντο τη θάλασσα και την πόλη, λίγο πριν το ταξίδι του στο Παρίσι.
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/

Η βάφτιση του μικρού αγοριού τελέστηκε σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οικογενειακής θαλπωρής στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φραγκούδη, στη Λεμεσό. Οι γονείς του παιδιού, ο Παύλος Αργυρός και η Άννα Μαρία Αναξαγόρου, έπλεαν σε πελάγη ευτυχίας βλέποντας τον μονάκριβο γιο τους να παίρνει επίσημα το όνομα Πέτρος, έχοντας γύρω τους αποκλειστικά στενούς συγγενείς και αγαπημένους φίλους.

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Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέλαβε τα καθήκοντα του νονού με μεγάλη αφοσίωση, απαγγέλλοντας μάλιστα ο ίδιος το «Πιστεύω» μέσα στην εκκλησία. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα καθήκοντα του νονού μοιράστηκε με τον Νικόλα Σαλβαδόρ Αναξαγόρου, ο οποίος είναι ο αδελφός της Άννας Μαρίας Αναξαγόρου. Ο γνωστός τραγουδιστής, άλλωστε, έχει αποδείξει και στο παρελθόν πως αγαπά ιδιαίτερα αυτόν τον ρόλο, έχοντας στο ενεργητικό του αρκετές βαφτίσεις παιδιών στενών του φίλων και συνεργατών, τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια (όπως στην Κρήτη).

Πίσω από τον τίτλο του ευτυχισμένου πατέρα κρύβεται ένας άνθρωπος που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην επαγγελματική πορεία του Κωνσταντίνου Αργυρού. Ο Παύλος Αργυρός δεν είναι απλώς ο αδελφός του δημοφιλή καλλιτέχνη, αλλά αποτελεί τον στενότερο συνεργάτη του και τον ιθύνοντα νου πίσω από την εταιρεία παραγωγής που διαχειρίζεται τις μεγάλες συναυλίες, τα μουσικά projects και τις δισκογραφικές κυκλοφορίες του.

Κωνσταντίνος Αργυρός: Υπέγραψε παγκόσμιο μουσικό συμβόλαιο - Η νέα συνεργασία
https://www.instagram.com/argiros_konstantinos/

Παρά τη δυναμική του παρουσία στα επιχειρηματικά δρώμενα της μουσικής βιομηχανίας, ο Παύλος Αργυρός διατηρεί σταθερά χαμηλό προφίλ, προστατεύοντας την προσωπική και οικογενειακή του ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας. Διαθέτει εξαιρετικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, έχοντας αποκτήσει πτυχίο στις Οικονομικές Επιστήμες από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) στο Real Estate Investment Finance, συνδυάζοντας τις γνώσεις του στις επενδύσεις με την επιχειρηματική διαχείριση.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε αγώνα NBA στη Νέα Υόρκη, όπως δημοσιεύτηκε στο Instagram του.
www.instagram.com/argiros_konstantinos

Η βάφτιση του μικρού Πέτρου αποτέλεσε μια σπάνια και εξαιρετικά ευχάριστη ευκαιρία για την οικογένεια να γιορτάσει ενωμένη, μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, αφήνοντας πίσω της μια γλυκιά ανάμνηση γεμάτη αγάπη, παιδικά χαμόγελα και οικογενειακή ζεστασιά.

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ΒΑΦΤΙΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ νονός
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