Benny Blanco: Αποκάλυψε πώς κατάφερε να κερδίσει τη Selena Gomez

Ο διάσημος παραγωγός εξηγεί γιατί η καλοσύνη, η ανοιχτή επικοινωνία και η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος μπορούν να κάνουν τη διαφορά

Με μια ματιά Ο Benny Blanco αποκάλυψε ότι η σχέση του με τη Selena Gomez βασίστηκε στην καλοσύνη και την ανοιχτή επικοινωνία.

Ο Blanco δεν συνειδητοποίησε αρχικά ότι η πρώτη τους έξοδος ήταν ραντεβού.

Το ζευγάρι, που πλέον είναι παντρεμένο, βρίσκεται σε μια πολύ καλή περίοδο.

Η συμβουλή του Blanco για μια επιτυχημένη σχέση είναι η ενεργητική ακρόαση και η καλή συμπεριφορά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Benny Blanco μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με τη Selena Gomez και αποκάλυψε πως δεν χρειάστηκε κάποιο ιδιαίτερο κόλπο για να κερδίσει την καρδιά της. Όπως είπε με χιούμορ, δεν χρησιμοποίησε «μαύρη μαγεία», αλλά απλώς προσπάθησε να είναι καλός, να ακούει και να επικοινωνεί ανοιχτά μαζί της. Το ζευγάρι, που πλέον έχει παντρευτεί, φαίνεται να βρίσκεται σε μια πολύ καλή περίοδο, με τον διάσημο παραγωγό να δηλώνει ιδιαίτερα ευτυχισμένος και τυχερός.

«Απλώς ήμουν καλός»

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο TODAY, ο Benny Blanco μίλησε για τη Selena Gomez, αλλά και για το νέο του βιβλίο «F–k Failure». «Δεν χρησιμοποίησα, σαν, μαύρη μαγεία ή κάτι τέτοιο. Απλώς ήμουν καλός», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως μια καλή σχέση χρειάζεται κατανόηση, επικοινωνία και ανοιχτό διάλογο. «Είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο και είμαι πολύ τυχερός», είπε, χαρακτηρίζοντας τη Selena Gomez «την πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο».

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Δεν κατάλαβε ότι το πρώτο τους ραντεβού ήταν… ραντεβού

Η αρχή της σχέσης τους έχει, μάλιστα, μια αρκετά χαριτωμένη λεπτομέρεια. Οι δυο τους είχαν ήδη συνεργαστεί επαγγελματικά, όταν βγήκαν για φαγητό. Ο Benny Blanco, όμως, δεν είχε καταλάβει ότι επρόκειτο για ραντεβού. «Δεν είχα ιδέα», θυμήθηκε. Μόλις κάθισε απέναντι από τη Selena, άρχισε να αναρωτιέται αν ήταν πράγματι ραντεβού, μέχρι που εκείνη του το επιβεβαίωσε. Η σχέση τους εξελίχθηκε και τελικά οδηγήθηκε στον γάμο, με το ζευγάρι να πλησιάζει πλέον την πρώτη του επέτειο.

Από τη μουσική στη Selena Gomez

Ο Benny Blanco έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία στη μουσική βιομηχανία, έχοντας συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως η Rihanna, ο Ed Sheeran και ο Justin Bieber, ενώ έχει συμμετάσχει στη δημιουργία μεγάλων επιτυχιών. Μιλώντας για την καριέρα του, τόνισε πως η επιμονή ήταν ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της πορείας του. «Αν συνεχίσεις, οι άνθρωποι θα φύγουν. Οπότε ο ανταγωνισμός σου γίνεται όλο και μικρότερος», ανέφερε. Το ίδιο πνεύμα βρίσκεται και πίσω από το νέο του βιβλίο, το οποίο επικεντρώνεται στις αποτυχίες και στα μαθήματα που μπορείς να πάρεις από αυτές.

Η συμβουλή του για τη σχέση τους

Όταν ρωτήθηκε τι θα μπορούσαν να κρατήσουν οι αναγνώστες από τη σχέση του με τη Selena Gomez, η απάντησή του ήταν σύντομη: «Listen up». Για τον Benny Blanco, τελικά, το σημαντικότερο δεν φαίνεται να είναι κάποιο μεγάλο μυστικό. Είναι να ακούς τον άνθρωπό σου, να είσαι καλός μαζί του και να μπορείς να μιλάς ανοιχτά. Μια απλή φιλοσοφία που, όπως όλα δείχνουν, έχει λειτουργήσει τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική του ζωή.

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