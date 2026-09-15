Celeb News 15.09.2026

«He is my true trend»: Η Έλενα Τσαγκρινού λιώνει από αγάπη για τα παιχνίδια με τον γιο της

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Η Έλενα Τσαγκρινού μοιράστηκε τρυφερές φωτογραφίες με τον δίχρονο γιο της, Ηρακλή, απολαμβάνοντας μοναδικές στιγμές ευτυχίας
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Έλενα Τσαγκρινού απολαμβάνει τον ρόλο της μητρότητας με τον γιο της, Ηρακλή.
  • Μοιράστηκε στιγμιότυπα με τον γιο της να κολλάει αυτοκόλλητα στο πρόσωπό της.
  • Ο γιος της, Ηρακλής, γιόρτασε τα δεύτερα γενέθλιά του στις 8 Αυγούστου.
  • Η τραγουδίστρια διατηρεί άριστες σχέσεις με τον πατέρα του γιου της και είναι σε νέα σχέση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια από τις πιο όμορφες και τρυφερές περιόδους της ζωής της βιώνει η Έλενα Τσαγκρινού, η οποία απολαμβάνει στο μέγιστο τον ρόλο της μητρότητας. Η γνωστή τραγουδίστρια μοιράστηκε πρόσφατα με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media στιγμιότυπα γεμάτα αγάπη και παιχνίδι από την καθημερινότητα με τον γιο της, Ηρακλή.

elena_tsagkrinou_paidi
https://www.instagram.com/elenatsagkrinou_official/

Στις φωτογραφίες που ανάρτησε, ο μικρός Ηρακλής, ο οποίος γιόρτασε τα δεύτερα γενέθλιά του στις 8 Αυγούστου,  φαίνεται να διασκεδάζει με την ψυχή του, κολλώντας χρωματιστά αυτοκόλλητα στο πρόσωπο της μητέρας του. Η ίδια, ολοφάνερα ευτυχισμένη και συγκινημένη, συνοδεύσες τα στιγμιότυπα με τα λόγια: «He is my true trend. Πως μεγάλωσες έτσι αγόρι μου…».

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Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Αύγουστο, για τα γενέθλια του μικρού, η τραγουδίστρια είχε δημοσιεύσει ένα συγκινητικό βίντεο όπου τον κρατούσε στην αγκαλιά της τραγουδώντας του, γράφοντας χαρακτηριστικά: «8/8 Ζωή μου… Πολύχρονος αγόρι μου! Ηρακλή μας, έγινες 2 χρόνων… Τα γενέθλια σου είναι πολύ σημαντικά για μένα είσαι ότι καλύτερο μου έχει συμβεί».

tsagkrinou_elena_paidi
https://www.instagram.com/elenatsagkrinou_official/

Νέα σελίδα στην προσωπική της ζωή

Ο μικρός Ηρακλής είναι ο καρπός του έρωτα της Έλενας Τσαγκρινού με τον DJ Stephan. Παρά το γεγονός ότι το πρώην ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους στις αρχές του 2026, οι δυο τους διατηρούν άριστες σχέσεις και επικοινωνία, έχοντας πάντα ως απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την ανατροφή και την ευτυχία του γιου τους.

tsagkrinou_paidi
https://www.instagram.com/elenatsagkrinou_official/

Την ίδια στιγμή, η δημοφιλής καλλιτέχνιδα έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική της ζωή, καθώς εδώ και λίγο διάστημα βρίσκεται σε σχέση με τον γνωστό δημοσιογράφο Λάμπρο Κωνσταντάρα, συνδυάζοντας αρμονικά την επαγγελματική της πορεία με τις τρυφερές στιγμές της μητρότητας.

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Έλενα Τσαγκρινού ΠΑΙΔΙ
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