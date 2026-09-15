Η τρυφερή ανάρτηση της Meghan Markle για τα γενέθλια του Harry – Η ανησυχία για τα παιδιά τους

Με μια ματιά Η Meghan Markle δημοσίευσε συγκινητική ανάρτηση στο Instagram για τα γενέθλια του Harry.

Η ανάρτηση περιλαμβάνει φωτογραφίες του Harry με τα παιδιά τους και τον σκύλο τους.

Τα παιδιά τους, Archie και Lilibet, άλλαξαν σχολείο στο Ηνωμένο Βασίλειο για λόγους ασφαλείας.

Επανεξετάζεται η απαίτηση του Harry για αστυνομική προστασία με δημόσιο χρήμα στη Βρετανία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Δούκισσα του Σάσεξ, Meghan Markle, επέλεξε να γιορτάσει τα 42α γενέθλια του συζύγου της, Πρίγκιπα Harry, με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας μια σειρά από εννέα φωτογραφίες που απεικονίζουν τον ίδιο να απολαμβάνει στιγμές με την οικογένειά τους. Η ανάρτηση έρχεται σε μια περίοδο έντονων συζητήσεων σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών τους, Πρίγκιπα Archie και Πριγκίπισσας Lilibet, μετά την πρόσφατη μετακόμισή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Απλώς ο καλύτερος»: Η αφιέρωση της Meghan

Η Meghan Markle συνόδευσε τις φωτογραφίες με τη συγκινητική λεζάντα: «Απλώς ο καλύτερος. Χρόνια πολλά, αγάπη μου», προσθέτοντας ένα emoji καρδιάς. Οι εικόνες παρουσιάζουν τον Πρίγκιπα Harry σε διάφορες υπαίθριες δραστηριότητες με τα παιδιά και τον σκύλο τους, την Πούλα. Σε μία από τις φωτογραφίες, ο Harry φαίνεται να φιλάει την κόρη του, Lilibet, ενώ σε άλλη την κρατάει ενώ κάνουν σκι. Άλλες στιγμές τους περιλαμβάνουν βόλτες με τετράτροχο, με τα παιδιά να κάθονται εκατέρωθεν μιας τσάντας Marks & Spencer. Το φωτογραφικό μοντάζ συνοδεύεται από ένα απόσπασμα από το τραγούδι του Noah Reid, μια διασκευή του κλασικού της Tina Turner, «Simply the Best», το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί στην τηλεοπτική σειρά «Schitt’s Creek».

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Ανησυχίες για την ασφάλεια και αλλαγή σχολείου

Η δημοσίευση αυτή έρχεται λίγο μετά την αποκάλυψη ότι ο Πρίγκιπας Archie, επτά ετών, και η Πριγκίπισσα Lilibet, πέντε ετών, μεταφέρθηκαν σε νέο σχολείο, λίγο μετά την άφιξη της οικογένειας στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 26 Αυγούστου. Αν και τα παιδιά είχαν μόλις ξεκινήσει την εκπαίδευσή τους στην Αγγλία, η απόφαση για αλλαγή σχολείου ελήφθη μετά από συζητήσεις με την ομάδα ασφαλείας της οικογένειας, λόγω των πρακτικών δυσκολιών που παρουσίαζε η μεταφορά τους, ιδίως μετά το μεγάλο ταξίδι από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εκπρόσωπος των Σάσεξ δήλωσε: «Η απόφαση για τη μετακίνηση των παιδιών σε άλλο σχολείο ελήφθη μετά από συζήτηση με την ομάδα ασφαλείας της οικογένειας σχετικά με τις πρακτικές πτυχές των τρεχουσών ρυθμίσεων. Οι γονείς παραμένουν εξαιρετικά ευγνώμονες σε όλους τους δασκάλους και το προσωπικό για την αγάπη, τη φροντίδα και την προσπάθεια που έχουν δείξει στην οικογένειά τους. Αυτή η απόφαση σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως κριτική προς το σχολείο ή την εξαιρετική φροντίδα που έχουν λάβει τα παιδιά εκεί».

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Φίλοι του ζευγαριού ανέφεραν ότι η απόφαση πάρθηκε για λόγους πρακτικότητας, καθώς η ομάδα ασφαλείας δυσκολευόταν να διασφαλίσει την ασφαλή μεταφορά των παιδιών. Οι δύο γονείς είχαν δηλώσει ότι οι ίδιοι και τα παιδιά τους λάτρευαν το σχολείο, αλλά η ασφάλεια ήταν αδιαπραγμάτευτη.

Η υπόθεση της προστασίας από τον φορολογούμενο

Παράλληλα, αναθεωρείται η απαίτηση του Πρίγκιπα Harry για αστυνομική προστασία με δημόσιο χρήμα κατά την παραμονή του στη Βρετανία. Ο Δούκας είχε χάσει το δικαίωμα αυτό μετά την αποχώρησή του από τα βασιλικά του καθήκοντα το 2020. Το ζευγάρι, ωστόσο, πληρώνει εκατομμύρια για ιδιωτική ασφάλεια. Στη Βρετανία, οι ιδιωτικοί φρουροί δεν επιτρέπεται να φέρουν όπλα, κάτι που εντείνει την επιθυμία του Harry για επαναφορά της δημόσιας προστασίας.

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Η απόφαση για επανεξέταση της ασφάλειάς του, η οποία αφορά τόσο τον ίδιο όσο και τη σύζυγό του, θεωρείται σημαντική εξέλιξη, ιδίως μετά τις δηλώσεις του Harry στο παρελθόν, όπου εξέφραζε αμφιβολίες για την ασφάλεια της οικογένειάς του στη χώρα γέννησής του. Η αναθεώρηση αυτή πραγματοποιείται από την αρμόδια επιτροπή της βρετανικής κυβέρνησης, η οποία εξετάζει τους κινδύνους για την οικογένεια.

Η Meghan Markle και ο Harry έχουν μετακομίσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, και όπως δήλωσαν πηγές κοντά στο ζευγάρι, η προτεραιότητά τους παραμένει η ομαλή προσαρμογή των παιδιών, ενώ όλα τα υπόλοιπα θέματα θα διευθετηθούν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.

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