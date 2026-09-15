Το Positive Stop της Amita Motion και του Mad Radio 106,2 έρχεται στο Περιστέρι

Το Positive Stop της Amita Motion και του Mad Radio 106,2 μεταφέρεται στο Περιστέρι την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

Με μια ματιά Το Positive Stop της Amita Motion και του Mad Radio 106,2 πραγματοποιείται στο Περιστέρι την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο κατάστημα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Λεωφόρος Κηφισού 80, από τις 17:00 έως τις 20:00.

Θα υπάρχουν μουσική, παιχνίδια, δώρα και η ευκαιρία για 5 τυχερούς να κερδίσουν VIP προσκλήσεις για την Ημέρα Θετικής Ενέργειας.

Το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει ζωντανά από το Περιστέρι, μεταφέροντας το κλίμα της εκδήλωσης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η θετική ενέργεια συνεχίζει να κάνει στάσεις στην πόλη και αυτή τη φορά το ραντεβού μεταφέρεται στο Περιστέρι! Λίγο πριν από τη μεγάλη Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 της Amita Motion, το Positive Stop ταξιδεύει στη δυτική Αθήνα, φέρνοντας μαζί του μουσική, παιχνίδι, fun διάθεση, reactions και φυσικά πολλά δώρα.

Η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 συνεχίζουν τα Positive Stops και σε καλούν να πάρεις μέρος σε ένα διαφορετικό παιχνίδι, όπου το reaction σου μπορεί να σε οδηγήσει μέχρι και στη μεγάλη σκηνή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας.

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, από τις 17:00 έως τις 20:00, σε περιμένει στο κατάστημα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, στη Λεωφόρο Κηφισού 80, για ένα απόγευμα γεμάτο θετική διάθεση και εκπλήξεις.

Παίζεις, ζεις το reaction και κερδίζεις!

Αν βρεθείς εκεί, θα έχεις την ευκαιρία να συμμετέχεις στο παιχνίδι και να διεκδικήσεις δώρα από τον 100% Φυσικό Χυμό Amita Motion. Και φυσικά, το καλύτερο έρχεται για τους πιο τυχερούς, αφού 5 τυχεροί θα κερδίσουν από μία διπλή VIP πρόσκληση για το μεγάλο event της 18ης Σεπτεμβρίου!

Extra TIP: Το Mad Radio 106,2 είναι εκεί live!

Το Positive Stop δεν θα μπορούσε φυσικά να γίνει χωρίς μουσική. Το Mad Radio 106,2 θα βρίσκεται live στο κατάστημα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και θα μεταφέρει από το Περιστέρι όλο το κλίμα της Ημέρας Θετικής Ενέργειας.

Την παραγωγή αναλαμβάνει η Φαίη Βώκου, δίνοντας τον ρυθμό σε ένα απόγευμα με μουσική, παιχνίδι και πολλές εκπλήξεις.

Έλα να παίξεις, να ζήσεις το reaction, να μπεις στο κλίμα της μεγάλης γιορτής και φυσικά να διεκδικήσεις τα δικά σου δώρα. Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 πλησιάζει και η θετική ενέργεια βρίσκεται ήδη στον δρόμο. Αυτή τη φορά, το Positive Stop είναι στο Περιστέρι!

Ζήσε το live. Ζήσε το reaction. Ζήσε τη θετική ενέργεια!