«The Chase»: Η Μαρία Μπεκατώρου επιστρέφει για νέες προκλήσεις – Πότε κάνει πρεμιέρα

Η Μαρία Μπεκατώρου υποδέχεται ξανά τους παίκτες και τους Chasers σε μια νέα τηλεοπτική σεζόν

Με μια ματιά Η Μαρία Μπεκατώρου παρουσιάζει την έκτη σεζόν του τηλεπαιχνιδιού «The Chase».

Η πρεμιέρα της νέας σεζόν έχει οριστεί για τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 18:30.

Ένας νέος, έκτος Chaser με την ονομασία «Κυρία Πάντα Ξέρει» προστίθεται στην ομάδα.

Οι παίκτες διεκδικούν χρηματικά έπαθλα που μπορούν να ξεπεράσουν τα 10.000 ευρώ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η επιτυχημένη πορεία του τηλεπαιχνιδιού γνώσεων «The Chase» συνεχίζεται, με τη Μαρία Μπεκατώρου να δίνει ξανά το «παρών» στο τιμόνι της παρουσίασης. Η έκτη σεζόν του δημοφιλούς προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα στο MEGA, φέρνοντας μαζί της νέες αναμετρήσεις, αγωνία και ανατροπές.

Η πρεμιέρα της έκτης σεζόν του «The Chase» έχει οριστεί για τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, με την εκπομπή να προβάλλεται στις 18:30. Το τηλεπαιχνίδι, που έχει ξεπεράσει τα 1.000 επεισόδια, υπόσχεται έναν νέο κύκλο γεμάτο ένταση, ταχύτητα και απρόβλεπτες στιγμές. Η Μαρία Μπεκατώρου θα βρίσκεται στην καρδιά της δράσης, εμψυχώνοντας τους παίκτες και καθοδηγώντας τους στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τους Chasers.

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Οι Chasers επιστρέφουν, ένας νέος προστίθεται

Η ομάδα των Chasers, οι οποίοι αποτελούν το κύριο εμπόδιο για τους διαγωνιζόμενους, επιστρέφει ανανεωμένη και πιο διεκδικητική. Το κοινό θα δει ξανά τους αγαπημένους «Το Γεράκι», «Το Βουνό», «Η Γυναίκα με τα Μαύρα», «Ο Αδέκαστος Επιθεωρητής» και το «Σούπερ Αγόρι» να παίρνουν ξανά θέση μάχης.

Ωστόσο, φέτος, μια νέα, αινιγματική παρουσία θα προστεθεί στην ομάδα. Μια έκτη Chaser, με την κωδική ονομασία «Κυρία Πάντα Ξέρει», έρχεται για να δοκιμάσει τις αντοχές και τις γνώσεις των παικτών, προσθέτοντας ένα νέο στοιχείο στις καταδιώξεις. Η ταυτότητα του νέου μέλους παραμένει προς το παρόν μυστήριο, προκαλώντας προσμονή στους τηλεθεατές.

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Ο στόχος: Σημαντικά χρηματικά έπαθλα

Στόχος των τεσσάρων παικτών που θα διαγωνίζονται κάθε φορά είναι να διεκδικήσουν σημαντικά χρηματικά έπαθλα. Η ικανότητά τους να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από τους Chasers και να απαντούν σωστά στις ερωτήσεις θα καθορίσει αν θα φύγουν από το πλατό με ένα ποσό που μπορεί να ξεπεράσει τα 10.000 ευρώ.

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα δοθεί από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όταν το «The Chase» θα κάνει πρεμιέρα για τη νέα του σεζόν.

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