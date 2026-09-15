Σίσσυ Χρηστίδου: Πώς η ένταξή της στο Mega επηρεάζει το πρόγραμμα του καναλιού

Η Σίσσυ Χρηστίδου φέρνει αλλαγές στην πρωινή ζώνη του Mega με το πρόγραμμα να διαμορφώνεται από την αρχή και να φέρνει αλλαγές

Με μια ματιά Η Σίσσυ Χρηστίδου μετακινείται στην καθημερινή πρωινή ζώνη του Mega με την εκπομπή "Χαμογέλα και Πάλι!".

Η πρεμιέρα της νέας καθημερινής εκπομπής έχει οριστεί για τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου.

Η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» θα ολοκληρώνεται στις 09:30, αντί για τις 09:00.

Η μετακίνηση στοχεύει στην ενίσχυση της καθημερινής πρωινής ζώνης του σταθμού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η τηλεοπτική σεζόν στο Mega αναμένεται ανανεωμένη, καθώς η ένταξη της Σίσσυς Χρηστίδου στην καθημερινή πρωινή ζώνη φέρνει σημαντικές τροποποιήσεις στο πρόγραμμα, επηρεάζοντας και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».

Από τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, το ψυχαγωγικό μαγκαζίνο “Χαμογέλα και Πάλι!”, με οικοδέσποινα τη Σίσσυ Χρηστίδου, μετακομίζει από τη ζώνη του Σαββατοκύριακου στην καθημερινή πρωινή εκπομπή του Mega. Αυτή η μετακίνηση σηματοδοτεί μια νέα αρχή για την εκπομπή, ενώ ταυτόχρονα επιφέρει αλλαγές και στην ενημερωτική εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» των Ιορδάνη Χασαπόπουλου και Ανθής Βούλγαρη.

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Συγκεκριμένα, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ανακοίνωσε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής στις 15 Σεπτεμβρίου, ότι από τη Δευτέρα, η “Κοινωνία Ώρα Mega” θα ολοκληρώνεται στις 09:30, αντί για τις 09:00 που συνηθιζόταν, προκειμένου να δώσει χώρο στην έναρξη της νέας καθημερινής εκπομπής. Η Ανθή Βούλγαρη σχολίασε ελαφρώς σαρκαστικά την αλλαγή, αναφέροντας «Έχω κάτι δουλειές, αλλά εντάξει», υποδηλώνοντας την προσαρμογή στο νέο πρόγραμμα.

Η νέα ομάδα του «Χαμογέλα και Πάλι!»

Η επίσημη ανακοίνωση του Mega, που εκδόθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου, επιβεβαίωσε την πολυαναμενόμενη μετακίνηση του “Χαμογέλα και Πάλι!” στην καθημερινή ζώνη, με την πρεμιέρα να ορίζεται για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:40. Η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία έχει χτίσει μια ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές μέσα από την αυθεντικότητα και την ευαισθησία της, θα βρίσκεται στο τιμόνι της εκπομπής.

Στο πλευρό της Σίσσυς Χρηστίδου θα βρίσκεται η γνώριμη και αγαπημένη ομάδα της εκπομπής. Οι Παύλος Σταματόπουλος, Νίκος Συρίγος, Κωνσταντίνος Βασάλος και Βάλια Χατζηθεοδώρου συνεχίζουν μαζί της, προσφέροντας έναν συνδυασμό ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, συζητήσεις με επιχειρήματα και χιούμορ. Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου θα παραμείνει μέλος της ομάδας, μοιράζοντας τις αγαπημένες της συνταγές και χρήσιμες συμβουλές για την κουζίνα.

Το «Χαμογέλα και Πάλι!» έχει καταφέρει να εδραιωθεί στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, συνδυάζοντας την έγκυρη ενημέρωση με την ποιοτική ψυχαγωγία. Η μετακίνησή του στην καθημερινή ροή του Mega αναμένεται να προσδώσει νέα δυναμική, διατηρώντας παράλληλα όλα τα στοιχεία που το έχουν κάνει αγαπητό στο κοινό: την άμεση αλληλεπίδραση της ομάδας, την ουσιαστική ανάλυση των ειδήσεων, τις συζητήσεις που δίνουν χώρο σε διαφορετικές απόψεις, αλλά και το χιούμορ και τη θετική ενέργεια.

Η αλλαγή αυτή στο πρόγραμμα του Mega αποτελεί μια στρατηγική κίνηση του σταθμού, με στόχο την ενίσχυση της καθημερινής πρωινής ζώνης και την προσφορά ενός πλούσιου και ποικίλου περιεχομένου στους τηλεθεατές. Η Σίσσυ Χρηστίδου και η ομάδα της αναμένεται να φέρουν φρέσκο αέρα και ανανεωμένη διάθεση στο πρωινό του Mega.

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