Ο Drake γίνεται 40 και ζητά ένα απίθανο δώρο – Η ξεκαρδιστική επιθυμία του για τα γενέθλιά του

Με μια ματιά Ο Drake κλείνει τα 40 και επιθυμεί ένα προσωπικό roast από τον Jim Carrey.

Η επιθυμία του Drake γεννήθηκε αφού είδε βίντεο του Jim Carrey για τα γενέθλια του Jeffrey Ross.

Ο Drake σχολίασε στο Instagram ότι αυτό είναι πλέον το μόνο που θέλει για τα γενέθλιά του.

Ο Drake ετοιμάζει επίσης την ταινία «FOMO» και κυκλοφόρησε τρία επιτυχημένα albums το 2026. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Drake ετοιμάζεται να γιορτάσει ένα μεγάλο ορόσημο στη ζωή του και, όσο κι αν θα περίμενες από έναν από τους πιο επιτυχημένους rappers στον κόσμο να ζητήσει κάτι εντυπωσιακό για τα 40ά γενέθλιά του, η επιθυμία του είναι πολύ πιο απλή – και ταυτόχρονα αρκετά απρόβλεπτη. Ο Καναδός superstar κλείνει τα 40 στις 24 Οκτωβρίου και φαίνεται πως, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, δεν ενδιαφέρεται για κάποιο πανάκριβο δώρο, ένα σπάνιο αντικείμενο ή μια υπερπολυτελή εμπειρία. Αντίθετα, θέλει κάτι που δεν μπορείς απλώς να παραγγείλεις ή να αγοράσεις: ένα προσωπικό roast από τον Jim Carrey.

Η αφορμή για την απρόσμενη επιθυμία του Drake ήρθε μέσα από ένα βίντεο που μοιράστηκε ο κωμικός Jeffrey Ross στα social media. Ο Ross αποκάλυψε πως ο Jim Carrey τού έστειλε ένα ξεχωριστό βίντεο για τα 61α γενέθλιά του, στο οποίο τον «περιποιήθηκε» με τον χαρακτηριστικό κωμικό τρόπο του. Και όπως φαίνεται, ο Drake είδε το συγκεκριμένο βίντεο και σκέφτηκε πως αυτό ακριβώς θα ήθελε να ζήσει και ο ίδιος στα 40ά του.

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Το σχόλιο του Drake που τα είπε όλα

Ο Jeffrey Ross δημοσίευσε το βίντεο με τον Jim Carrey και εξήγησε πως το μήνυμα του ηθοποιού τον έκανε τόσο χαρούμενο, ώστε αποφάσισε να το μοιραστεί με τους φίλους του και τους fans του roast. Το βίντεο περιλάμβανε φυσικά το χαρακτηριστικό χιούμορ του Jim Carrey, ο οποίος δεν χαρίστηκε στον Ross και επιστράτευσε αρκετά καυστικές ατάκες για την εμφάνισή του. Ο Drake δεν χρειάστηκε να γράψει ολόκληρη παράγραφο για να δείξει πόσο πολύ του άρεσε η ιδέα. Άφησε ένα σύντομο αλλά απολύτως ξεκάθαρο σχόλιο: «Wow this is now all I want for my birthday». Με άλλα λόγια, ο Drake λίγο πολύ αποκάλυψε πως αυτό είναι πλέον το μόνο πράγμα που θέλει για τα γενέθλιά του. Και, μεταξύ μας, δύσκολα θα μπορούσε να ζητήσει κάτι πιο ταιριαστό για έναν άνθρωπο που έχει περάσει μεγάλο μέρος της καριέρας του μετατρέποντας την αυτοπεποίθηση, το χιούμορ και την προσωπική του ζωή σε υλικό για τη μουσική του.

Γιατί ο Jim Carrey είναι το ιδανικό πρόσωπο για το «δώρο»

Το ενδιαφέρον στην επιθυμία του Drake δεν βρίσκεται μόνο στο γεγονός ότι θέλει να τον roastάρει ο Jim Carrey. Βρίσκεται κυρίως στο ότι ένας superstar με τη δυνατότητα να αποκτήσει σχεδόν οποιοδήποτε υλικό αγαθό προτιμά κάτι εντελώς προσωπικό. Ένα roast από τον Jim Carrey δεν βρίσκεται σε κάποιο κατάστημα, δεν παραγγέλνεται online και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από ένα πανάκριβο δώρο. Είναι μια στιγμή που πιθανότατα θα έμενε για πάντα στη μνήμη του Drake. Και αν ο Carrey αποφασίσει πράγματι να ανταποκριθεί στην επιθυμία του, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να γίνει ένα από τα πιο viral στιγμιότυπα των φετινών γενεθλίων του. Άλλωστε, ο Jim Carrey διαθέτει ακριβώς το είδος του κωμικού timing που μπορεί να μετατρέψει ένα απλό birthday message σε ολόκληρο show.

Ο Drake αφήνει πίσω του τα 30

Ο Drake γεννήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 1986 και στις 24 Οκτωβρίου 2026 περνά επίσημα στην τέταρτη δεκαετία της ζωής του. Τα 40ά γενέθλια αποτελούν από μόνα τους ένα σημαντικό ορόσημο και, για έναν καλλιτέχνη που έχει συνδέσει τόσο μεγάλο μέρος της ζωής του με τη δημόσια εικόνα του, είναι σχεδόν βέβαιο πως η συγκεκριμένη ημερομηνία θα έχει ιδιαίτερη σημασία. Μέχρι στιγμής, πάντως, ο Drake δεν έχει αποκαλύψει μεγάλα σχέδια για τον εορτασμό. Πέρυσι, για τα 39α γενέθλιά του, είχε βρεθεί στις Bahamas, απολαμβάνοντας μια πιο εξωτική απόδραση. Για τα 40ά του, όμως, το μόνο πράγμα που φαίνεται να έχει ζητήσει δημόσια είναι ένα roast από τον Jim Carrey. Και αυτό ίσως είναι ακόμη πιο Drake και από ένα υπερβολικά λαμπερό πάρτι!

Το άλλο μεγάλο project του Drake πριν από τα 40

Τα γενέθλια δεν είναι το μοναδικό πράγμα που απασχολεί τον Drake αυτή την περίοδο. Πριν ολοκληρώσει την τρίτη δεκαετία της ζωής του, ο καλλιτέχνης έχει ακόμη ένα σημαντικό project για το κοινό του. Πρόκειται για το «FOMO», μια ταινία που ο ίδιος έχει περιγράψει ως «not so short» και την οποία έχει ήδη αρχίσει να προωθεί μέσα από τις αναρτήσεις του. Η πρεμιέρα του «FOMO» έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Τρίτης, ενώ ο Drake αναμένεται να κάνει livestream στο YouTube στις 9 μ.μ. ET, προκειμένου να παρουσιάσει το πολυαναμενόμενο visual. Έτσι, ενώ τα 40 πλησιάζουν, ο Drake φαίνεται να βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δραστήρια περίοδο τόσο μουσικά όσο και δημιουργικά.

Μια γεμάτη χρονιά για τον “ICEMAN”

Το 2026 έχει ήδη αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για τον Drake, αφού τον Μάιο κυκλοφόρησε τρία albums, τα «ICEMAN», «HABIBTI» και «MAID OF HONOUR». Το εντυπωσιακότερο στοιχείο ήταν πως και τα τρία albums κατέλαβαν τις τρεις πρώτες θέσεις του Billboard 200. Αν επιβεβαιωθεί ως ιστορική επίδοση, πρόκειται για ένα επίτευγμα που δείχνει για ακόμη μία φορά το μέγεθος της εμπορικής επιρροής του Drake στη μουσική βιομηχανία. Και κάπως έτσι, ενώ ο ίδιος ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 40 του, συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της pop culture.

Το πιο ακριβό δώρο δεν είναι πάντα το καλύτερο

Υπάρχει κάτι αρκετά διασκεδαστικό στην επιλογή του Drake. Θα μπορούσε να ζητήσει σχεδόν οτιδήποτε για τα γενέθλιά του, όμως αυτό που τον ενθουσίασε περισσότερο ήταν ένα προσωπικό, χιουμοριστικό μήνυμα από έναν άνθρωπο που θαυμάζει. Το γεγονός ότι εμπνεύστηκε από το birthday roast του Jeffrey Ross δείχνει πως, τελικά, ακόμη και για έναν superstar αυτού του μεγέθους, υπάρχουν στιγμές που η αξία ενός δώρου δεν έχει καμία σχέση με την τιμή του. Τώρα μένει να δούμε αν ο Jim Carrey θα ακούσει την επιθυμία του Drake και θα αποφασίσει να του κάνει το πιο ιδιαίτερο birthday gift που θα μπορούσε να ζητήσει. Γιατί αν ο Carrey αποφασίσει να τον roastάρει για τα 40ά του, ένα είναι σχεδόν βέβαιο: ο Drake μάλλον θα έχει έναν πολύ καλό λόγο να θυμάται για χρόνια τα φετινά γενέθλιά του.

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