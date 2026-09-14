Joey King: Η εμφάνισή της στο Met Gala φούντωσε τις φήμες για πλαστική – Τι απάντησε η ίδια

Η Joey King διαψεύδει ότι έκανε λίφτινγκ πριν το Met Gala και αποκαλύπτει τι έκανε για να προετοιμαστεί για το viral look της

Με μια ματιά Η Joey King διέψευσε τις φήμες για πλαστική επέμβαση μετά την εμφάνισή της στο Met Gala.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι έκανε spray tan, θεραπείες ομορφιάς και λεμφικά μασάζ.

Ακολούθησε 36ωρη νηστεία για να αντιμετωπίσει το πρήξιμο μετά από bachelorette party.

Η προετοιμασία της ήταν τόσο επιτυχημένη που προκάλεσε εικασίες για αισθητικές επεμβάσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η εμφάνιση της Joey King στο Met Gala 2026 είχε κάνει αρκετούς να αναρωτηθούν τι είχε αλλάξει στο πρόσωπό της. Η 27χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με ένα look που σχολιάστηκε έντονα στα social media, με αρκετούς να υποστηρίζουν ότι είχε προχωρήσει σε αισθητική επέμβαση.

Μήνες μετά το fashion event, η ίδια αποφάσισε να βάλει τέλος στις φήμες. Μιλώντας στο podcast «In Your Dreams» του Owen Thiele, η Joey King ξεκαθάρισε πως δεν έκανε λίφτινγκ ούτε κάποια άλλη αισθητική επέμβαση πριν από το Met Gala.

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Και αφού το θέμα είχε ήδη γίνει viral, αποκάλυψε τι έκανε στην πραγματικότητα για να προετοιμαστεί για τη μεγάλη βραδιά. Η προετοιμασία της περιλάμβανε spray tan, θεραπείες ομορφιάς και λεμφικά μασάζ, ενώ ακολούθησε και μια 36ωρη νηστεία, την οποία η ίδια τόνισε ότι δεν συστήνει.

Η προετοιμασία πριν το Met Gala

Η Joey King εξήγησε ότι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχε βρεθεί σε ένα bachelorette party και είχε καταναλώσει αρκετό αλκοόλ, με αποτέλεσμα να αισθάνεται πρησμένη. Έτσι, αποφάσισε να κάνει ένα «reset», ξεκινώντας αρχικά μια νηστεία που υπολόγιζε ότι θα διαρκούσε περίπου 24 ώρες, αλλά τελικά έφτασε τις 36.

Παράλληλα, μία ημέρα πριν από το Met Gala έκανε λεμφικό μασάζ και περιποίηση προσώπου, ενώ την ημέρα της εμφάνισης ακολούθησε ακόμη ένα λεμφικό μασάζ στο πρόσωπο. Όπως είπε, όλα αυτά έγιναν με στόχο να εμφανιστεί όσο το δυνατόν πιο εντυπωσιακή στο κόκκινο χαλί.

Το αποτέλεσμα, πάντως, ήταν μάλλον… διαφορετικό από αυτό που περίμενε. Η εμφάνισή της ήταν τόσο αλλαγμένη στα μάτια του κοινού, ώστε οι φήμες για λίφτινγκ ξεκίνησαν σχεδόν αμέσως. Η ίδια αντιμετώπισε το όλο θέμα με χιούμορ, σημειώνοντας ουσιαστικά πως η προετοιμασία της πέτυχε τόσο πολύ, που όλοι νόμιζαν ότι είχε κάνει πλαστική — ενώ, όπως ξεκαθάρισε, δεν είχε κάνει καμία επέμβαση.

Η Joey King βρίσκεται αυτή την περίοδο στο επίκεντρο και λόγω του «Practical Magic 2», όπου πρωταγωνιστεί μαζί με τη Nicole Kidman, τη Sandra Bullock και τη Maisie Williams, συνεχίζοντας να απασχολεί το κοινό τόσο με τις κινηματογραφικές εμφανίσεις της όσο και με τα looks της.

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