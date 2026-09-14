Charli XCX: «Η περιοδεία είναι συναισθηματικά και σωματικά δύσκολη» – Η απάντηση στους fans

Η Charli XCX απαντά ανοιχτά στην κριτική για τις περιορισμένες ημερομηνίες της περιοδείας της και εξηγεί γιατί η σκηνή έχει ένα μεγάλο προσωπικό κόστος

Με μια ματιά Η Charli XCX εξηγεί τους λόγους για τις λίγες ευρωπαϊκές ημερομηνίες της περιοδείας της.

Η περιοδεία είναι συναισθηματικά και σωματικά δύσκολη για την τραγουδίστρια.

Η Charli XCX σέβεται τα προσωπικά της όρια και δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε εξαντλητικά tours.

Το νέο album "Music, Fashion, Film" υποστηρίζεται από την περιοδεία, με επιτυχία στα charts. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Charli XCX απαντά στην απογοήτευση των fans για τις περιορισμένες ημερομηνίες της ευρωπαϊκής περιοδείας της το 2027 και εξηγεί με ειλικρίνεια γιατί επέλεξε να μην ανακοινώσει περισσότερες συναυλίες. Η τραγουδίστρια θα εμφανιστεί μόλις σε έξι πόλεις – Dublin, Glasgow, Manchester, London, Amsterdam και Paris – στο πλαίσιο της περιοδείας για το νέο της album, “Music, Fashion, Film”.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Charli XCX αναγνώρισε ότι αρκετοί fans αισθάνθηκαν απογοήτευση, όμως τόνισε πως πρέπει να σεβαστούν τα προσωπικά της όρια. Όπως εξήγησε, το touring είναι για εκείνη «συναισθηματικά και σωματικά δύσκολο» και δεν θεωρεί τον εαυτό της άνθρωπο που μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα συνεχόμενο, έντονο και μεγάλης διάρκειας tour. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν ζητά τη συμπάθεια του κοινού και δήλωσε ότι σέβεται απόλυτα τους καλλιτέχνες που μπορούν να διαχειριστούν ένα εξαντλητικό πρόγραμμα. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι για τους ίδιους λόγους έχει επιλέξει μικρότερη περιοδεία και στη Βόρεια Αμερική.

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Το νέο album και η μεγάλη επιτυχία

Η περιοδεία υποστηρίζει το “Music, Fashion, Film”, το έβδομο studio album της Charli XCX, που κυκλοφόρησε στις 24 Ιουλίου ως συνέχεια του επιτυχημένου Brat. Το νέο album κινείται σε πιο σκοτεινούς και rock ήχους και έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Official U.K. Albums Chart, χαρίζοντας στην Charli XCX το τέταρτο Νο. 1 album της στη Βρετανία. Στις ΗΠΑ έφτασε στο Νο. 3 του Billboard 200 και στο Νο. 1 του Billboard Top Album Sales. Η νέα περιοδεία έρχεται μετά από ένα σημαντικό καλοκαίρι για την τραγουδίστρια, που περιλάμβανε και το πρώτο της headline set στο Reading Festival.

Οι συναυλίες στη Βόρεια Αμερική

Το North American σκέλος της περιοδείας ξεκίνησε στις 11 Σεπτεμβρίου από τη Philadelphia και περιλαμβάνει 12 συναυλίες σε αρένες, με στάσεις μεταξύ άλλων σε New York, Toronto, Boston, Atlanta και Los Angeles. Η περιοδεία ολοκληρώνεται στις 23 Οκτωβρίου στο Las Vegas, με την electronic artist Underscores να βρίσκεται στο πλευρό της. Για την Charli XCX, όμως, το ζητούμενο δεν φαίνεται να είναι να κάνει όσο περισσότερες συναυλίες γίνεται, αλλά να μπορεί να βρίσκεται στη σκηνή με τρόπο που να παραμένει βιώσιμος για την ίδια. Και αυτή τη στιγμή, όπως λέει ξεκάθαρα, έξι ευρωπαϊκές ημερομηνίες είναι το όριο που μπορεί να υποστηρίξει.

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