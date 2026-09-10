Μουσικά Νέα 10.09.2026

Miley Cyrus: 1,5 εκατομμύριο fans «πολιορκούν» τα εισιτήρια για τις δύο συναυλίες στο Hollywood Bowl

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Η Miley Cyrus γυρίζει στο Los Angeles για δύο βραδιές στο Hollywood Bowl και η ανταπόκριση του κοινού, δείχνει πως η επιστροφή της δεν θα περάσει απαρατήρητη
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Σχεδόν 1,5 εκατομμύριο fans προ-αγόρασαν εισιτήρια για δύο συναυλίες της Miley Cyrus στο Hollywood Bowl.
  • Οι συναυλίες στις 16 και 18 Οκτωβρίου είναι οι πρώτες της μεγάλες εμφανίσεις από το 2022.
  • Το νέο 10ο studio album της, «Bass Persuades», κυκλοφορεί στις 18 Σεπτεμβρίου.
  • Η Miley Cyrus θα παρουσιάζεται πλέον μόνο με το όνομα "Miley", χωρίς το επώνυμο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Miley Cyrus επιστρέφει στη σκηνή και, όπως όλα δείχνουν, το κοινό της την περίμενε περισσότερο απ’ όσο ίσως φανταζόταν κανείς. Σχεδόν 1,5 εκατομμύριο fans μπήκαν στην ουρά για την προπώληση των εισιτηρίων για τις δύο πολυαναμενόμενες συναυλίες της στο Hollywood Bowl, σε μια εντυπωσιακή ένδειξη του ενδιαφέροντος που εξακολουθεί να προκαλεί η pop star. Οι εμφανίσεις της στις 16 και 18 Οκτωβρίου στο εμβληματικό Los Angeles venue θα αποτελέσουν τις πρώτες μεγάλες συναυλίες της από το 2022, ενώ έρχονται μόλις λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία του 10ου studio album της, «Bass Persuades».

Η Miley Cyrus επιστρέφει εκεί όπου νιώθει πως ανήκει

Αν παρακολουθείς την πορεία της Miley Cyrus, ξέρεις πως η επιστροφή της στη σκηνή δεν είναι μια απλή συναυλιακή ανακοίνωση. Η ίδια έχει περιγράψει το Hollywood Bowl ως το αγαπημένο της μέρος για να ακούει μουσική και να βλέπει τους καλλιτέχνες που θαυμάζει. Τώρα, για πρώτη φορά, θα βρεθεί η ίδια πάνω στη σκηνή του ιστορικού χώρου. Οι δύο συναυλίες θα πραγματοποιηθούν στις 16 και 18 Οκτωβρίου και σηματοδοτούν την πρώτη μεγάλη live εμφάνιση της Miley από το Corona Capital στο Mexico City, τον Νοέμβριο του 2022. Η ζήτηση, πάντως, είναι ήδη τεράστια. Σχεδόν 1,5 εκατομμύριο fans συμμετείχαν στην ουρά της προπώλησης, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό ρεκόρ ζήτησης για τις δύο συγκεκριμένες εμφανίσεις.

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https://www.instagram.com/miley
https://www.instagram.com/miley

Όλα αυτά λίγο πριν από το «Bass Persuades»

Η χρονική στιγμή δεν είναι τυχαία. Η Miley Cyrus βρίσκεται λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία του 10ου studio album της, «Bass Persuades», το οποίο αναμένεται στις 18 Σεπτεμβρίου από την Atlantic Records. Η ίδια ανακοίνωσε το άλμπουμ την 1η Σεπτεμβρίου, εξηγώντας με έναν ιδιαίτερα προσωπικό τρόπο τι σημαίνει για εκείνη ο τίτλος. «Music takes hold of us. We feel it, sing it, sometimes dance it, let it out and carry on», έγραψε μεταξύ άλλων η Miley, περιγράφοντας τη μουσική ως κάτι ταυτόχρονα δυνατό, ευάλωτο, γλυκό και ισχυρό. Το νέο κεφάλαιο έχει ήδη ξεκινήσει και μουσικά. Το ομώνυμο single «Bass Persuades» κυκλοφόρησε στις 3 Σεπτεμβρίου και μέσα σε λίγες ημέρες κατάφερε να ξεχωρίσει στα charts και στις ψηφιακές πλατφόρμες.

https://www.instagram.com/miley
https://www.instagram.com/miley

Το νέο τραγούδι έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία του

Το «Bass Persuades» έγινε το τραγούδι με τις περισσότερες προσθήκες στο αμερικανικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα, ενώ έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Spotify U.S. Top Songs για το διάστημα 4-6 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, βρέθηκε στο Νο. 2 του παγκόσμιου Spotify chart για το ίδιο διάστημα και ανέβηκε στην κορυφή του iTunes στις ΗΠΑ. Το τραγούδι κινείται σε ένα έντονα dance-pop, 80s-inspired ύφος και έχει ως βασικό θέμα έναν κόσμο όπου η οθόνη του κινητού μοιάζει να έχει καταλάβει όλο και μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς μας. Η Miley τραγουδά για την ανάγκη να αφήσεις για λίγο το κινητό στην άκρη και να επιστρέψεις στη μουσική, στον χορό και στην πραγματική επαφή. Το video clip, σε σκηνοθεσία του Mert Alas, μετατρέπει αυτή την ιδέα σε ένα μεγάλο, πολύχρωμο πάρτι.

https://www.instagram.com/miley
https://www.instagram.com/miley

Μια Miley, χωρίς το επώνυμο

Μία ακόμη αλλαγή που συνοδεύει τη νέα εποχή είναι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται η καλλιτέχνιδα. Το νέο project κυκλοφορεί απλώς ως «Miley», χωρίς το επώνυμο Cyrus. Ο πατέρας της, Billy Ray Cyrus, έδειξε δημόσια τη στήριξή του στη νέα αυτή κατεύθυνση, παραλληλίζοντας την επιλογή της κόρης του με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί χρησιμοποιώντας μόνο το μικρό τους όνομα, όπως οι Dolly, Cher, Elvis και Prince. Για τη Miley, πάντως, η αλλαγή μοιάζει περισσότερο με φυσική εξέλιξη παρά με μια προσπάθεια να αφήσει πίσω της το παρελθόν.

https://www.instagram.com/miley
https://www.instagram.com/miley

Δύο βραδιές που ήδη προκαλούν τεράστιο ενδιαφέρον

Με το «Bass Persuades» να βρίσκεται προ των πυλών και τη ζήτηση για τα εισιτήρια να έχει εκτοξευθεί, οι δύο συναυλίες στο Hollywood Bowl εξελίσσονται ήδη σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα live γεγονότα της νέας μουσικής εποχής της Miley Cyrus. Και αν κάτι δείχνει η ουρά των σχεδόν 1,5 εκατομμυρίου fans, είναι πως το κοινό της δεν χρειάστηκε ιδιαίτερη πρόσκληση για να την ακολουθήσει σε αυτό το νέο κεφάλαιο. Η γενική πώληση των εισιτηρίων ξεκινά στις 10 Σεπτεμβρίου στις 10 π.μ. ώρα Ειρηνικού, ενώ η MODEL/ACTRIZ θα εμφανιστεί ως special guest και στις δύο συναυλίες. Η Miley έχει ήδη δώσει το μήνυμα: επιστρέφει στο Los Angeles, επιστρέφει στη σκηνή και ετοιμάζεται να παρουσιάσει από κοντά τη νέα της μουσική εποχή.

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Hollywood Bowl Miley Cyrus
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