Το τελευταίο «Σας αγαπώ» του Γιώργου Μαζωνάκη στους θαυμαστές του – Δες το συγκινητικό βίντεο

Η τελευταία συναυλία του Γιώργου Μαζωνάκη στη Θεσσαλονίκη είχε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή λίγο πριν φύγει από τη σκηνή

Μια από τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη πάνω στη σκηνή αποκτά πλέον διαφορετικό βάρος. Τρεις μήνες πριν από τον θάνατό του, ο αγαπημένος καλλιτέχνης είχε βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για μια μεγάλη συναυλία, χαρίζοντας στο κοινό μια βραδιά γεμάτη τραγούδια και έντονα συναισθήματα.

Ήταν 10 Ιουνίου, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίστηκε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν η ερμηνεία του «Παράξενο Με Μένα», με τον ίδιο να γονατίζει στη σκηνή, εμφανώς φορτισμένος, ενώ τραγουδούσε μαζί με τους μουσικούς του.

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Στο τέλος, ο Γιώργος Μαζωνάκης στάθηκε για λίγο απέναντι στο κοινό και θέλησε να το ευχαριστήσει για την αγάπη και την παρουσία του. «Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου», είπε, πριν προσθέσει το «σας αγαπώ». Λίγο αργότερα, έκρυψε το πρόσωπό του με το χέρι του και έφυγε τρέχοντας από τη σκηνή, σε ένα στιγμιότυπο που σήμερα συγκινεί ακόμη περισσότερο.

Η τελευταία συναυλία του Γιώργου Μαζωνάκη

Βίντεο από εκείνη τη βραδιά στη Θεσσαλονίκη έχουν επιστρέψει στα social media μετά την είδηση του θανάτου του και θυμίζουν μια από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, που έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, είχε ολοκληρώσει τη συναυλία του έχοντας απέναντί του ένα κοινό που τραγουδούσε μαζί του.

Η ερμηνεία του «Παράξενο με μένα» και κυρίως τα λόγια του στο φινάλε έχουν πλέον ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία. Ένα απλό «σας αγαπώ» ήταν ο τρόπος με τον οποίο αποχαιρέτησε εκείνο το βράδυ τους θαυμαστές του, χωρίς κανείς να γνωρίζει πως θα ήταν μία από τις τελευταίες φορές που θα τον έβλεπε πάνω στη σκηνή.

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