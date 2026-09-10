«Agua»: Η Shakira και ο Maluma ετοιμάζουν το νέο latin hit του φθινοπώρου

Σχεδόν 10 χρόνια μετά το «Chantaje», η Shakira και ο Maluma συνεργάζονται ξανά σε ένα νέο latin τραγούδι «Agua»

Με μια ματιά Η Shakira και ο Maluma συνεργάζονται ξανά στο νέο τραγούδι «Agua».

Το τραγούδι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Σεπτεμβρίου 2026.

Το «Agua» θα έχει tropical και αισθησιακούς ρυθμούς, με παιχνιδιάρικους στίχους.

Αυτή είναι η τέταρτη συνεργασία των δύο Κολομβιανών καλλιτεχνών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Shakira και ο Maluma ετοιμάζονται να ενώσουν ξανά τις δυνάμεις τους και μόνο η είδηση του reunion τους αρκεί για να προκαλέσει ενθουσιασμό στους fans της latin pop. Οι δύο Κολομβιανοί superstars αποκάλυψαν ότι ετοιμάζουν τη νέα τους συνεργασία με τίτλο «Agua», σχεδόν μία δεκαετία μετά την πρώτη φορά που βρέθηκαν μαζί στο studio.

Το νέο τραγούδι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Σεπτεμβρίου 2026 και όλα δείχνουν πως θα κινηθεί σε άκρως tropical και αισθησιακούς ρυθμούς. Η Shakira και ο Maluma έδωσαν την πρώτη γεύση μέσα από μια κοινή ανάρτηση στα social media, στην οποία ποζάρουν μαζί, ενώ το caption «AGUA 17.09.26» έκανε αμέσως τους fans να αρχίσουν τις θεωρίες.

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Την ίδια στιγμή, ο Maluma φρόντισε να ανεβάσει ακόμη περισσότερο το hype, δημοσιεύοντας snippets του τραγουδιού στο TikTok. Στα previews ακούγεται ένας ιδιαίτερα παιχνιδιάρικος στίχος, ενώ το pre-save για το «Agua» έχει ήδη ανοίξει, δίνοντας στους fans τη δυνατότητα να βάλουν από τώρα το νέο track στη λίστα αναμονής τους.

Αν το «Agua» γίνει επίσημα διαθέσιμο στις 17 Σεπτεμβρίου, θα αποτελέσει την τέταρτη συνεργασία της Shakira και του Maluma. Η αρχή έγινε το 2016 με το «Chantaje», ένα από τα μεγαλύτερα latin pop hits της προηγούμενης δεκαετίας, το οποίο έφτασε στην κορυφή του Billboard Hot Latin Songs.

Οι δύο stars επέστρεψαν στο studio για το «Trap», που συμπεριλήφθηκε στο album της Shakira «El Dorado» το 2017. Έναν χρόνο αργότερα ακολούθησε το «Clandestino», ακόμη ένα τραγούδι που ξεχώρισε στα latin charts.

Το «Agua» έρχεται με… tropical διάθεση

Από όσα έχουν αποκαλύψει μέχρι στιγμής, το νέο single φαίνεται να κινείται σε πιο tropical και παιχνιδιάρικη κατεύθυνση, ενώ η αισθητική της πρώτης φωτογραφίας δείχνει πως Shakira και Maluma έχουν επιλέξει ένα ιδιαίτερα stylish concept για τη νέα τους εποχή.

Το «Agua» κυκλοφορεί στις 17 Σεπτεμβρίου και όλα τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στη νέα συνάντηση δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της Κολομβίας. Μετά τα «Chantaje», «Trap» και «Clandestino», το τέταρτο κεφάλαιο της συνεργασίας τους είναι καθ’ οδόν.

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