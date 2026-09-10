Γιώργος Λιβάνης: Η συνεργασία με τον Μαζωνάκη που δεν πρόλαβε να γίνει – «Θα μοιραζόμασταν τη σκηνή»

Ο Γιώργος Λιβάνης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη και αποκάλυψε πως οι 2 τραγουδιστές ετοίμαζαν νέα συνεργασία για τον χειμώνα

Με μια ματιά Ο Γιώργος Λιβάνης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με συγκινητική ανάρτηση.

Οι δύο τραγουδιστές είχαν προγραμματίσει να συνεργαστούν ξανά φέτος τον χειμώνα.

Η συνεργασία τους θα περιλάμβανε κοινές εμφανίσεις στη σκηνή.

Η ξαφνική απώλεια του Μαζωνάκη εμπόδισε την υλοποίηση των σχεδίων τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Γιώργος Λιβάνης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, μία ημέρα μετά τον ξαφνικό θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Μέσα από τα λόγια του μίλησε για έναν καλλιτέχνη με ξεχωριστή φωνή και προσωπικότητα, αλλά και για τη σχέση που είχαν δημιουργήσει μέσα από τη μουσική.

Παράλληλα, ο Γιώργος Λιβάνης αποκάλυψε πως οι δύο τραγουδιστές είχαν στα σχέδιά τους να συνεργαστούν ξανά τον φετινό χειμώνα. Η επιστροφή τους στη σκηνή είχε ήδη αρχίσει να σχεδιάζεται, όμως η ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη δεν τους επέτρεψε να πραγματοποιήσουν όσα είχαν προγραμματίσει.

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Οι δύο καλλιτέχνες είχαν βρεθεί ξανά μαζί επαγγελματικά το 2022, στο Κέντρο Αθηνών, όπου εμφανίζονταν μαζί με την Ήβη Αδάμου. Για τον Γιώργο Λιβάνη, εκείνη η περίοδος αποτέλεσε μια σημαντική εμπειρία που κράτησε στη μνήμη του και, όπως αποκάλυψε, ήθελε να επαναλάβει τέσσερα χρόνια αργότερα.

Η συνεργασία που έμεινε στα σχέδια

Στην ανάρτησή του, ο Γιώργος Λιβάνης στάθηκε στη μοναδικότητα του Γιώργου Μαζωνάκη και στη θέση που έχει αφήσει στο ελληνικό τραγούδι. Θυμήθηκε τη δική τους συνεργασία και μίλησε για τη νέα συνάντηση που περίμεναν να έχουν στη σκηνή.

«Περιμέναμε να ξανασυναντηθούμε φέτος τον χειμώνα, να μοιραστούμε ξανά τη σκηνή και να ζήσουμε όσα είχαμε σχεδιάσει. Δεν προλάβαμε…», έγραψε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Γιώργος Λιβάνης κράτησε τις κοινές τους στιγμές και τη μουσική, αποχαιρετώντας τον συνάδελφό του με αναφορές σε αγαπημένα τραγούδια του Μαζωνάκη, όπως τα «Θα μου λείψεις», «Έλα να δεις», «Τι σου έχω κάνει» και «Κοίτα να δεις».

«Καλό ταξίδι, Γιώργο», ήταν το τελευταίο μήνυμα του τραγουδιστή, σε έναν αποχαιρετισμό που αποκάλυψε και μια συνεργασία που δεν πρόλαβε τελικά να γίνει πραγματικότητα.

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