Μουσική 10.09.2026

Γιώργος Λιβάνης: Η συνεργασία με τον Μαζωνάκη που δεν πρόλαβε να γίνει – «Θα μοιραζόμασταν τη σκηνή»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Γιώργος Λιβάνης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη και αποκάλυψε πως οι 2 τραγουδιστές ετοίμαζαν νέα συνεργασία για τον χειμώνα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Γιώργος Λιβάνης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με συγκινητική ανάρτηση.
  • Οι δύο τραγουδιστές είχαν προγραμματίσει να συνεργαστούν ξανά φέτος τον χειμώνα.
  • Η συνεργασία τους θα περιλάμβανε κοινές εμφανίσεις στη σκηνή.
  • Η ξαφνική απώλεια του Μαζωνάκη εμπόδισε την υλοποίηση των σχεδίων τους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Γιώργος Λιβάνης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, μία ημέρα μετά τον ξαφνικό θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Μέσα από τα λόγια του μίλησε για έναν καλλιτέχνη με ξεχωριστή φωνή και προσωπικότητα, αλλά και για τη σχέση που είχαν δημιουργήσει μέσα από τη μουσική.

Ο Γιώργος Λιβάνης με καλοκαιρινή διάθεση, αναπολώντας μια ξεχωριστή ανάμνηση με τον γιο του.
https://www.instagram.com/giorgos_livanis/

Παράλληλα, ο Γιώργος Λιβάνης αποκάλυψε πως οι δύο τραγουδιστές είχαν στα σχέδιά τους να συνεργαστούν ξανά τον φετινό χειμώνα. Η επιστροφή τους στη σκηνή είχε ήδη αρχίσει να σχεδιάζεται, όμως η ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη δεν τους επέτρεψε να πραγματοποιήσουν όσα είχαν προγραμματίσει.

Διάβασε επίσης: Γιώργος Λιβάνης: Η καλοκαιρινή ανάμνηση που δεν θα ξεχάσει ποτέ έχει πρωταγωνιστή τον γιο του

Οι δύο καλλιτέχνες είχαν βρεθεί ξανά μαζί επαγγελματικά το 2022, στο Κέντρο Αθηνών, όπου εμφανίζονταν μαζί με την Ήβη Αδάμου. Για τον Γιώργο Λιβάνη, εκείνη η περίοδος αποτέλεσε μια σημαντική εμπειρία που κράτησε στη μνήμη του και, όπως αποκάλυψε, ήθελε να επαναλάβει τέσσερα χρόνια αργότερα.

Ο Γιώργος Λιβάνης παίζει λαούτο σε βάρκα με την ελληνική σημαία, ζώντας μια αξέχαστη καλοκαιρινή ανάμνηση.
https://www.instagram.com/giorgos_livanis/

Η συνεργασία που έμεινε στα σχέδια

Στην ανάρτησή του, ο Γιώργος Λιβάνης στάθηκε στη μοναδικότητα του Γιώργου Μαζωνάκη και στη θέση που έχει αφήσει στο ελληνικό τραγούδι. Θυμήθηκε τη δική τους συνεργασία και μίλησε για τη νέα συνάντηση που περίμεναν να έχουν στη σκηνή.

«Περιμέναμε να ξανασυναντηθούμε φέτος τον χειμώνα, να μοιραστούμε ξανά τη σκηνή και να ζήσουμε όσα είχαμε σχεδιάσει. Δεν προλάβαμε…», έγραψε χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/giorgos_livanis/
https://www.instagram.com/giorgos_livanis/

Κλείνοντας, ο Γιώργος Λιβάνης κράτησε τις κοινές τους στιγμές και τη μουσική, αποχαιρετώντας τον συνάδελφό του με αναφορές σε αγαπημένα τραγούδια του Μαζωνάκη, όπως τα «Θα μου λείψεις», «Έλα να δεις», «Τι σου έχω κάνει» και «Κοίτα να δεις».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ποζάρει με λευκό κοστούμι, ετοιμάζεται για την επιστροφή του στην Ακτή Πειραιώς μετά την περιπέτεια υγείας.
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

«Καλό ταξίδι, Γιώργο», ήταν το τελευταίο μήνυμα του τραγουδιστή, σε έναν αποχαιρετισμό που αποκάλυψε και μια συνεργασία που δεν πρόλαβε τελικά να γίνει πραγματικότητα.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

γιώργος λιβάνης ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Νίκος Οικονομόπουλος ανέβαλε τη συναυλία του στο Θέατρο Πέτρας λόγω του Γιώργου Μαζωνάκη – Πότε θα γίνει

Ο Νίκος Οικονομόπουλος ανέβαλε τη συναυλία του στο Θέατρο Πέτρας λόγω του Γιώργου Μαζωνάκη – Πότε θα γίνει

10.09.2026
Επόμενο
Miley Cyrus: Το «Bass Persuades» αποκτά συλλεκτική έκδοση σε λευκό βινύλιο – Πώς θα το αποκτήσεις

Miley Cyrus: Το «Bass Persuades» αποκτά συλλεκτική έκδοση σε λευκό βινύλιο – Πώς θα το αποκτήσεις

10.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

K-Pop Superstars: Το εντυπωσιακό show έρχεται στο Christmas Theater
Μουσικά Νέα

K-Pop Superstars: Το εντυπωσιακό show έρχεται στο Christmas Theater

10.09.2026
Το τελευταίο «Σας αγαπώ» του Γιώργου Μαζωνάκη στους θαυμαστές του – Δες το συγκινητικό βίντεο
Μουσικά Νέα

Το τελευταίο «Σας αγαπώ» του Γιώργου Μαζωνάκη στους θαυμαστές του – Δες το συγκινητικό βίντεο

10.09.2026
Nirvana: Γιατί θα τιμηθούν με βραβείο στα MTV VMAs 2026;
Μουσικά Νέα

Nirvana: Γιατί θα τιμηθούν με βραβείο στα MTV VMAs 2026;

10.09.2026
ROSÉ: Το «new trick» έρχεται με νέο ήχο και ένα ανατρεπτικό music video
Μουσικά Νέα

ROSÉ: Το «new trick» έρχεται με νέο ήχο και ένα ανατρεπτικό music video

10.09.2026
«Agua»: Η Shakira και ο Maluma ετοιμάζουν το νέο latin hit του φθινοπώρου
Μουσικά Νέα

«Agua»: Η Shakira και ο Maluma ετοιμάζουν το νέο latin hit του φθινοπώρου

10.09.2026
Miley Cyrus: Το «Bass Persuades» αποκτά συλλεκτική έκδοση σε λευκό βινύλιο – Πώς θα το αποκτήσεις
Μουσικά Νέα

Miley Cyrus: Το «Bass Persuades» αποκτά συλλεκτική έκδοση σε λευκό βινύλιο – Πώς θα το αποκτήσεις

10.09.2026
Ο Νίκος Οικονομόπουλος ανέβαλε τη συναυλία του στο Θέατρο Πέτρας λόγω του Γιώργου Μαζωνάκη – Πότε θα γίνει
Μουσικά Νέα

Ο Νίκος Οικονομόπουλος ανέβαλε τη συναυλία του στο Θέατρο Πέτρας λόγω του Γιώργου Μαζωνάκη – Πότε θα γίνει

10.09.2026
Harry Styles: Ανακοινώνει νέες ημερομηνίες για το «Together, Together Tour 2027»
Μουσικά Νέα

Harry Styles: Ανακοινώνει νέες ημερομηνίες για το «Together, Together Tour 2027»

10.09.2026
Ο Θοδωρής Φέρρης ανέβαλε τη συναυλία του στη Λάρισα για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Ποια είναι η νέα ημερομηνία
Μουσικά Νέα

Ο Θοδωρής Φέρρης ανέβαλε τη συναυλία του στη Λάρισα για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Ποια είναι η νέα ημερομηνία

10.09.2026
Έτοιμη για το σχολείο; 5 beauty essentials που κοστίζουν λιγότερο από 10€

Έτοιμη για το σχολείο; 5 beauty essentials που κοστίζουν λιγότερο από 10€

5 εύκολες αλλαγές που κάνουν το σπίτι πιο cozy τον Σεπτέμβριο

5 εύκολες αλλαγές που κάνουν το σπίτι πιο cozy τον Σεπτέμβριο

School ready: 6 outfits που θα φοράς ξανά και ξανά στο σχολείο

School ready: 6 outfits που θα φοράς ξανά και ξανά στο σχολείο

Τα πιο iconic τετράδια για το σχολείο που θα κάνουν όλη την τάξη να ζηλεύει

Τα πιο iconic τετράδια για το σχολείο που θα κάνουν όλη την τάξη να ζηλεύει

Αν έχεις φυτά στο σπίτι, πρόσεξε τώρα την αλλαγή του καιρού – Τι πρέπει να αλλάξεις

Αν έχεις φυτά στο σπίτι, πρόσεξε τώρα την αλλαγή του καιρού – Τι πρέπει να αλλάξεις

4 ζώδια που κάθε Σεπτέμβριο κάνουν restart και μπαίνουν σε mood νέας σεζόν

4 ζώδια που κάθε Σεπτέμβριο κάνουν restart και μπαίνουν σε mood νέας σεζόν

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Επικίνδυνα κόλπα με το καλώδιο Κύπρου – Κρήτης

Επικίνδυνα κόλπα με το καλώδιο Κύπρου – Κρήτης

Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο φοβούνται στο Μαξίμου

Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο φοβούνται στο Μαξίμου

Το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις… δεύτερες εκλογές

Το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις… δεύτερες εκλογές