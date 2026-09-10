Μουσική 10.09.2026

Miley Cyrus: Το «Bass Persuades» αποκτά συλλεκτική έκδοση σε λευκό βινύλιο – Πώς θα το αποκτήσεις

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Η Miley Cyrus ανακοίνωσε limited-edition λευκό βινύλιο για το νέο της album «Bass Persuades», που κυκλοφορεί στις 18 Σεπτεμβρίου
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Κυκλοφορεί συλλεκτική έκδοση του album "Bass Persuades" σε λευκό βινύλιο.
  • Η limited-edition έκδοση είναι διαθέσιμη στο επίσημο online store της Miley Cyrus.
  • Το album "Bass Persuades" κυκλοφορεί επίσημα στις 18 Σεπτεμβρίου.
  • Η Miley Cyrus ετοιμάζεται για εμφανίσεις στο Hollywood Bowl τον Σεπτέμβριο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Miley Cyrus βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για την κυκλοφορία του νέου της album «Bass Persuades» και συνεχίζει να ανεβάζει την ανυπομονησία των fans της. Λίγες ημέρες πριν από το μεγάλο release, η pop star αποκάλυψε ακόμη μία έκπληξη γύρω από τον πολυαναμενόμενο δίσκο της.

Η Miley Cyrus με ένα λουλούδι στο στόμα, προαναγγέλλει το νέο της album «Bass Persuades» και την επιστροφή της στη σκηνή.
https://www.instagram.com/miley

Συγκεκριμένα, το BASS PERSUADES αποκτά μια limited-edition έκδοση σε λευκό βινύλιο, η οποία είναι ήδη διαθέσιμη μέσα από το επίσημο online store της Miley Cyrus. Πρόκειται για μια συλλεκτική version που αναμένεται να τραβήξει το ενδιαφέρον όσων αγαπούν όχι μόνο τη μουσική της, αλλά και τα ιδιαίτερα physical editions των albums.

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Η ίδια η Miley ανακοίνωσε τη νέα έκδοση μέσα από τα social media, συνοδεύοντας την αποκάλυψη με ένα χαρακτηριστικό μήνυμα. Με τον δικό της τρόπο περιέγραψε την αίσθηση που θέλει να δημιουργεί το album, σαν εκείνες τις στιγμές που βάζεις τη μουσική να παίξει και για λίγο ξεχνάς όλα όσα συμβαίνουν γύρω σου.

Η Miley Cyrus με κόκκινο φόντο και μαύρη γούνα, φουντώνει τις φήμες για νέο album.
https://www.instagram.com/miley/

Η κυκλοφορία του BASS PERSUADES είναι προγραμματισμένη για τις 18 Σεπτεμβρίου, επομένως η αντίστροφη μέτρηση έχει πλέον ξεκινήσει. Το νέο album αποτελεί το επόμενο μεγάλο μουσικό βήμα της Miley και έρχεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην pop πορεία της, με τους fans να περιμένουν να ακούσουν ολόκληρο το project.

Η Miley Cyrus στέκεται σε βροχερό δρόμο με νέον φώτα, προωθώντας το νέο της album «Bass Persuades».
https://www.instagram.com/miley/

Παράλληλα με την κυκλοφορία του album, η Miley Cyrus ετοιμάζεται για τις εμφανίσεις της στο Hollywood Bowl, γεγονός που κάνει τον Σεπτέμβριο ακόμη πιο σημαντικό για την ίδια και το κοινό της. Η νέα limited-edition έκδοση του βινυλίου έρχεται έτσι την κατάλληλη στιγμή, προσθέτοντας ακόμη ένα κομμάτι στο μεγάλο rollout του BASS PERSUADES.

Μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, το μόνο που μένει είναι η αντίστροφη μέτρηση. Και αν το λευκό vinyl είναι μια πρώτη γεύση από την αισθητική που έχει επιλέξει η Miley για τη νέα της εποχή, τότε το BASS PERSUADES φαίνεται πως θέλει να γίνει κάτι περισσότερο από ένα ακόμη album.

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Bass Persuades Miley Cyrus
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