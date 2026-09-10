Ο Νίκος Οικονομόπουλος ανέβαλε τη συναυλία του στο Θέατρο Πέτρας λόγω του Γιώργου Μαζωνάκη – Πότε θα γίνει

Ο Νίκος Οικονομόπουλος ανακοίνωσε την αναβολή της συναυλίας του στο Θέατρο Πέτρας μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Με μια ματιά Ο Νίκος Οικονομόπουλος ανέβαλε τη συναυλία του στο Θέατρο Πέτρας λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου, αντί για την αρχική ημερομηνία 10 Σεπτεμβρίου.

Τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί παραμένουν σε ισχύ για τη νέα ημερομηνία.

Ο Οικονομόπουλος εξέφρασε τη θλίψη του για τον χαμό του Μαζωνάκη, τον οποίο χαρακτήρισε συνάδελφο και φίλο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Νίκος Οικονομόπουλος ανακοίνωσε την αναβολή της προγραμματισμένης συναυλίας του στο Θέατρο Πέτρας, μετά τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η εμφάνιση του τραγουδιστή ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, ωστόσο τελικά δεν θα πραγματοποιηθεί στην αρχική της ημερομηνία.

Ο τραγουδιστής γνωστοποίησε την απόφασή του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εξηγώντας πως θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του συναδέλφου και φίλου του. Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, με πολλούς ανθρώπους της μουσικής να εκφράζουν δημόσια το πένθος τους.

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Η συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου μεταφέρεται πλέον για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Όπως διευκρίνισε ο ίδιος, τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί παραμένουν σε ισχύ και δεν χρειάζεται να αντικατασταθούν για τη νέα ημερομηνία.

Η ανακοίνωση του Νίκου Οικονομόπουλου

«Με βαριά καρδιά σας ενημερώνω πως η αυριανή μου συναυλία στο Θέατρο Πέτρας αναβάλλεται, για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου», έγραψε ο Νίκος Οικονομόπουλος, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη από το κοινό για την αλλαγή της τελευταίας στιγμής.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη με ιδιαίτερα προσωπικό τρόπο, σημειώνοντας πως ο αιφνίδιος χαμός του έχει βυθίσει τους ανθρώπους που τον γνώριζαν και τον αγαπούσαν σε βαθύ πένθος. Μάλιστα, συνόδευσε την ανακοίνωση με μια κοινή φωτογραφία τους και ένα λιτό μήνυμα: «Καλό ταξίδι Γιώργο μου».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, μετά από ανακοπή. Η είδηση προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση σε fans και καλλιτέχνες, ενώ οι αποχαιρετισμοί προς τον δημοφιλή τραγουδιστή συνεχίζονται.

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