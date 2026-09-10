Η Ανθή Βούλγαρη για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Κάποιοι να μη χύνουν κροκοδείλια δάκρυα τώρα»

Η Ανθή Βούλγαρη μίλησε με συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη και έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όσους τον αντιμετώπισαν διαφορετικά

Με μια ματιά Η Ανθή Βούλγαρη αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο που πέρασε ο Γιώργος Μαζωνάκης τον τελευταίο χρόνο.

Η δημοσιογράφος τόνισε ότι ο τραγουδιστής κατάφερε να επιστρέψει στη μουσική παρά τις δυσκολίες.

Η Βούλγαρη εξέφρασε την ενόχλησή της για ορισμένες δημόσιες αντιδράσεις μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος μίλησε για έναν αυθεντικό και αγαπητό καλλιτέχνη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε κλίμα συγκίνησης ξεκίνησε η «Κοινωνία Ώρα MEGA» το πρωί της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος μίλησαν για τον αγαπημένο τραγουδιστή και τη σχέση που είχε δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια με το κοινό.

Η Ανθή Βούλγαρη στάθηκε ιδιαίτερα στη δύσκολη περίοδο που πέρασε ο Γιώργος Μαζωνάκης τον τελευταίο χρόνο, επισημαίνοντας πως παρά τις δυσκολίες κατάφερε να επιστρέψει στη μουσική και να προετοιμάσει τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια. «Τον τελευταίο χρόνο δεν τον σεβάστηκαν και πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Η δημοσιογράφος δεν έκρυψε την ενόχλησή της για ορισμένες δημόσιες αντιδράσεις μετά τον θάνατό του, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα: «Καλό θα είναι κάποιοι να μη χύνουν κροκοδείλια δάκρυα τώρα».





Από την πλευρά του, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος μίλησε για έναν καλλιτέχνη που ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στον κόσμο και είχε καταφέρει να παραμείνει αυθεντικός.

Παράλληλα, σχολίασε και εκείνος τις αντιδράσεις ανθρώπων που εμφανίστηκαν δημόσια συντετριμμένοι μετά την είδηση του θανάτου, υπενθυμίζοντας πως ο ίδιος ο Μαζωνάκης είχε μιλήσει στο παρελθόν για ανθρώπους που δεν τον σεβάστηκαν.

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