Γιώργος Μαζωνάκης: To τελευταίο «αντίο» των celebrities

Η ελληνική showbiz έχει βυθιστεί σε βαθύ πένθος από τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τα social media να έχουν μετατραπεί μέσα σε λίγες ώρες σε έναν απέραντο τοίχο συλλογικής θλίψης. Καλλιτέχνες, παρουσιαστές, influencers και συνάδελφοι του αγαπημένου τραγουδιστή σπεύδουν να αποχαιρετήσουν τον δικό τους «Μαζώ», κατακλύζοντας τα προφίλ τους με σπάνιες φωτογραφίες, βίντεο από τις αξέχαστες συνεργασίες τους και στίχους από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Το σοκ είναι διάχυτο σε κάθε ανάρτηση, αποδεικνύοντας πως ο Γιώργος δεν ήταν απλώς ένα λαμπερός σταρ της πίστας, αλλά μια εμβληματική προσωπικότητα που είχε χαραχθεί ανεξίτηλα στις ζωές και στην καθημερινότητα όλων.

Τα μηνύματα που καταφθάνουν από τον καλλιτεχνικό χώρο είναι γεμάτα συγκίνηση, αναγνωρίζοντας την τεράστια προσφορά του στην ελληνική μουσική σκηνή και το σπάνιο, ασυμβίβαστο ταπεραμέντο του. Από τους στενούς του φίλους μέχρι τα νεότερα αστέρια της pop και λαϊκής σκηνής που μεγάλωσαν ακούγοντας τη φωνή του, όλοι εξαίρουν την αυθεντικότητα, το μοναδικό χιούμορ και την τεράστια καρδιά του. Οι λεζάντες των stories και των αναρτήσεων γεμίζουν με λέξεις όπως «οικειότητα», «πρωτοπορία» και «ανεπανάληπτος», καθώς οι celebrities προσπαθούν να διαχειριστούν το κενό που αφήνει πίσω του ένας άνθρωπος που έζησε και ερμήνευσε τη ζωή του στο κόκκινο.

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Αυτό το αυθόρμητο κύμα αγάπης στα social media μαρτυρά τελικά τη βαθιά διασύνδεση που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης με τον κόσμο, πέρα από τα φώτα της δημοσιότητας και τις λαμπερές του εμφανίσεις. Κατάφερε να γίνει κομμάτι της προσωπικής ιστορίας του καθενός, και οι επώνυμοι αποχαιρετισμοί δεν αποτελούν απλώς τυπικές δηλώσεις συμπαράστασης, αλλά έναν ειλικρινή φόρο τιμής σε έναν αληθινό καλλιτέχνη.

Κυριάκος Πιερρακάκης

«Τον άκουγα από μικρός. Αγάπησα τη φωνή του, τα τραγούδια του, αλλά και αυτό το παράξενο, αμίμητο στυλ του. Ο Μαζωνάκης δεν έμοιαζε με κανέναν. Έφτιαξε έναν κόσμο ολόδικό του – και έγινε κομμάτι των δικών μας αναμνήσεων. Καλό ταξίδι, Γιώργο».

Φαίη Σκορδά

«Ο χρόνος δεν γιατρεύει πια τις πληγές. Καλό ταξίδι μοναδικέ , αγαπημένε μας».

Κατερίνα Καινούργιου

Trannos

Μιχάλης Χατζηγιάννης

«Δεν βρίσκω λόγια. Και ίσως σήμερα τα λόγια να είναι πολύ λίγα για ένα τέτοιο αντίο. Μοιραστήκαμε μουσικές, τραγούδια, στιγμές, γέλια, αγωνίες. Και είχα τη χαρά να ακούσω κομμάτια της ψυχής μου να παίρνουν τη δική σου φωνή και να γίνονται δικά σου. Αυτό δεν ξεχνιέται. Δεν χάνεται.

Ήσουν μοναδικός. Αληθινός, απρόβλεπτος, γενναιόδωρος, ανεπανάληπτος. Ένας άνθρωπος που δεν έμοιαζε με κανέναν και μια φωνή που αρκούσε μία λέξη για να ξέρεις ποιος τραγουδά. Σήμερα είναι πολύ δύσκολο να πιστέψω πως έφυγες. Μένουν όλα όσα ζήσαμε. Μένουν οι κουβέντες μας. Μένουν τα τραγούδια μας. Και πάνω απ’ όλα, μένει η φωνή σου. Γιατί κάποιες φωνές δεν σιωπούν όταν φεύγουν οι άνθρωποι. Μένουν εδώ και συνεχίζουν να μας βρίσκουν εκεί που πονάμε, εκεί που αγαπάμε, εκεί που θυμόμαστε. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο μου. Θα μου λείψεις πολύ».

Ναταλία Γερμανού

«Ξεχώρισες»

Γρηγόρης Αρναούτογλου

«Καλό ταξίδι Γιώργο…εκεί που θα πάς να ηρεμήσει η ψυχούλα σου».

Πάνος Κιάμος

«Καλό ταξίδι φίλε Γιώργο… Δεν μπορώ να το πιστέψω!!! Η φωνή, η ψυχή και τα τραγούδια σου θα μείνουν για πάντα στις καρδιές μας. Καλό παράδεισο».

Χρήστος Δάντης

«Οπως υπηρέτησες την τέχνη του τραγουδιού, αναρχικά, έτσι θα σε θυμάμαι Γιωργάρα. Δε μπορώ να γράψω άλλα, έχω παγώσει…

Καλό σου ταξίδι αγόρι μου…ΜΑΖΩ».

Αντώνης Σρόιτερ

«Ισως ο μονος καλλιτεχνης που θεωρησα φιλο μου. Αντιο Γιωργο».

Αναστασία

Δεν ξέρω τι να γράψω… δεν ξέρω τι να πω… Ό,τι κι αν πω μοιάζει λίγο. Ό,τι κι αν γράψω, δεν φτάνει για να χωρέσει όλα αυτά που νιώθω.

Εδώ και ώρες σκέφτομαι τις λέξεις… και καμία δεν είναι αρκετή. Βαρύ. Πολύ βαρύ. Δεν μπορώ ακόμα να πιστέψω ότι γράφω αυτά τα λόγια για εσένα…Ήσουν η αρχή μου.Το πρώτο μου βήμα. Η πρώτη μου ευκαιρία.Τα πρώτα λόγια που άκουσα από έναν καλλιτέχνη και η πρώτη στήριξη που ένιωσα σε αυτόν τον δρόμο.

Μάλλον ήμουν πολύ ευλογημένη που στην αρχή αυτού του ταξιδιού ήσουν εσύ εκεί. Ένα τεράστιο σχολείο για μένα. Ένας άνθρωπος που άφησε μέσα μου πράγματα που δεν θα σβήσουν ποτέ. Δεν θέλω να σου πω αντίο. Δεν μπορώ. Γιατί για μένα δεν θα φύγεις ποτέ πραγματικά. Θα ζεις πάντα εδώ…Στην ψυχή μου, στη ζωή μου, στο μυαλό μου. Στις στιγμές μας, στις κουβέντες μας, σε όλα όσα μοιραστήκαμε και που θα κρατάω μέσα μου σαν φυλαχτό. Πάντα στο έλεγα και πάντα θα στο λέω…Σε ευχαριστώ για όλα.

Σε ευχαριστούσα μόνο και μόνο που υπήρχες. Ήσουν ένα αυτόφωτο αστέρι.

Από εκείνους τους ανθρώπους που δεν χρειάζονται τίποτα γύρω τους για να λάμψουν. Έμπαινες σε έναν χώρο και τον γέμιζες μόνο με την παρουσία σου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όσα είχαμε μοιραστεί. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όσα μου έδωσες. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εσένα.

Έφυγες πολύ γρήγορα… Και είναι τόσο δύσκολο να χωρέσει το μυαλό ότι κάποιοι άνθρωποι μπορούν απλώς να φύγουν, ενώ έχουν αφήσει τόσα πολλά πίσω τους.

Καλό ταξίδι, κ. Γιώργο μου. Να αναπαυθεί η ψυχούλα σου δίπλα στους αγγέλους.. Και όπου κι αν είσαι, να λάμπεις όπως έλαμπες πάντα εδώ. Σε ευχαριστώ που υπήρξες στη ζωή μου. Θα είσαι για πάντα ένα κομμάτι της αρχής μου. Και ένα κομμάτι της καρδιάς μου. Σ’αγαπώ για πάντα

Κανείς δεν μπορεί να σε ξεχάσει .. έγραψες την δική σου ιστορία .. Legend. Ένα θαύμα κάθε ημέρα θα περιμένω, να σε φέρει κάθε δρόμος…».

Γιώργος Σαμπάνης

Νίκος Οικονομόπουλος

Γιώργος Γιαννιάς

Έλλη Κοκκίνου

Πέτρος Ιακωβίδης

Άννα Βίσση

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου

«Ψυχη μου..καρδια μου…πλασμα μου μοναδικό και καλοκάγαθο…Σ αποχαιρετώ με αυτο το τραγούδι που ξερω ποσο πολυ το αγαπουσες…

Τα λογια ειναι πολυ φτωχα για να περιγράψουν τη συντριβή που νιωθω..Η παντα καλόκαρδη καρδούλα σου δεν αντεξε αλλο πονο..Καλο σου ταξίδι φωτεινό μου αστέρι…».

Χάρης Δούκας

«Ανείπωτη θλίψη…Σε λίγες ημέρες θα υποδεχόμασταν τον Γιώργο Μαζωνάκη στην Τεχνόπολη, για να γιορτάσουμε μαζί τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής. Αποχαιρετούμε έναν νέο άνθρωπο, έναν αυθεντικό καλλιτέχνη που άφησε το δικό του, ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους ανθρώπους του».

Όλγα Κεφαλογιάννη

«Λατρεμένος για τη φωνή του, τα τραγούδια του, το μοναδικό του στυλ… έζησε με το δικό του αυθεντικό τρόπο και έφυγε γεμίζοντας μας θλίψη για τα πολλά που δεν πρόλαβε να κάνει. Κρατάω τις αναμνήσεις μου από τις παρέες μας στην Αθήνα και στην Κρήτη και τις κουβέντες μας περί έρωτος και άλλων δαιμονίων. Καλό ταξίδι στο φως Γιώργο!».

Γιώργος Τσαλίκης

Γιώργος Λιάγκας

«Ο Γιώργος όπως τον ήξερα εγώ… Τα φαγητά μας στου Λουιζίδη στη Βουλιαγμένη, τα χειμωνιάτικα μπάνια μας κάτω από το Divani στο Καβούρι, οι ατέλειωτες πλάκες και κουβέντες μέχρι πρωίας στα καμαρίνια. Ένας σπουδαίος και ξεχωριστός καλλιτέχνης, ένας τεράστιος σταρ, αλλά πάνω απ’ όλα ένας απλός, αυθεντικός και αληθινός άνθρωπος. Γιώργο κάποιοι σε στενοχώρησαν πολύ… Όμως ο κόσμος σε αγάπησε όσο λίγους, γιατί ένιωθε την αλήθεια σου. Έτσι θα σε θυμάμαι, Γιώργο. Απλό, γελαστό, καλοσυνάτο και μοναδικό. Καλό ταξίδι φίλε μου καλέ….».

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