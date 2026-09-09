Celeb World 09.09.2026

Η αποκαλυπτική φωτογράφιση της Hailey Bieber για το ICE Magazine που τράβηξε όλα τα βλέμματα

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Από τη γυμνή φωτογράφιση της Hailey Bieber και τις αποκαλυπτικές πόζες μέχρι τη μεγάλη δωρεά που θα διπλασιάσει η ίδια
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Hailey Bieber ποζάρει γυμνή για το ICE Magazine σε τολμηρό editorial.
  • Τη φωτογράφιση ανέλαβε η φίλη της και ιδρύτρια του περιοδικού, Renell Medrano.
  • Η οικειότητα μεταξύ τους επέτρεψε στην Hailey να νιώσει άνετα με την αποκαλυπτική φωτογράφιση.
  • Μέρος των εσόδων της έκδοσης θα διατεθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό για γυναίκες με μεταναστευτικό υπόβαθρο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Hailey Bieber ξέρει πολύ καλά πώς να τραβά πάνω της τα βλέμματα, όμως αυτή τη φορά η νέα της φωτογράφιση δεν είναι απλώς μια ακόμη εντυπωσιακή εμφάνιση που θα κάνει τον γύρο των social media. Για το νέο τεύχος του ICE Magazine, η σύζυγος του Justin Bieber ποζάρει γυμνή, σε ένα ιδιαίτερα τολμηρό editorial που έχει πίσω του μια προσωπική σχέση εμπιστοσύνης αλλά και έναν ξεχωριστό φιλανθρωπικό σκοπό. Και αν δεις ποια βρίσκεται πίσω από τον φακό, καταλαβαίνεις αμέσως γιατί η Hailey ένιωσε αρκετά άνετα ώστε να αφήσει στην άκρη κάθε αναστολή.

Η Hailey Bieber με μαύρα γυαλιά ηλίου και ενσύρματα ακουστικά βγάζει selfie στον καθρέφτη.
https://www.instagram.com/haileybieber/

Τη φωτογράφιση υπογράφει η Renell Medrano, φίλη της Hailey Bieber αλλά και ιδρύτρια του ICE Magazine. Οι δυο τους έχουν αναπτύξει μια στενή σχέση και αυτή η οικειότητα φαίνεται πως ήταν καθοριστική για το αποτέλεσμα. Η Hailey, μάλιστα, δεν έκρυψε ότι δεν θα έκανε μια τόσο αποκαλυπτική φωτογράφιση με οποιονδήποτε φωτογράφο. Όπως εξήγησε μέσα από το περιοδικό, «δεν θα το είχα κάνει ποτέ – να δείξω τόσο πολύ – με οποιονδήποτε άλλον εκτός από εκείνη».

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Η συγκεκριμένη φράση λέει πολλά για τον τρόπο με τον οποίο η Hailey Bieber αντιμετώπισε το συγκεκριμένο project. Δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμη φωτογράφιση μόδας με ένα διάσημο πρόσωπο μπροστά από έναν φακό. Η επιλογή της Medrano φαίνεται πως έδωσε στη Hailey την απαραίτητη ασφάλεια για να κινηθεί σε ένα πιο τολμηρό αισθητικά πλαίσιο, χωρίς να χάσει τον έλεγχο της εικόνας που ήθελε να παρουσιάσει.

https://www.instagram.com/haileybieber/
https://www.instagram.com/haileybieber/

Στις φωτογραφίες για το νέο τεύχος του ICE Magazine, η Hailey εμφανίζεται με ένα teeny bikini, αφήνοντας ελάχιστα στη φαντασία, και επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της σύγχρονης pop culture. Η αισθητική της φωτογράφισης κινείται ανάμεσα στο fashion editorial και στην πιο προσωπική, ανεπιτήδευτη εικόνα, με τη Renell Medrano να αξιοποιεί τη μεταξύ τους σχέση για ένα αποτέλεσμα που δείχνει περισσότερο προσωπικό παρά στημένο.

hailey_bieber_summer_outfit
https://www.instagram.com/haileybieber/

Ωστόσο, πίσω από το εντυπωσιακό εξώφυλλο και τις αποκαλυπτικές πόζες υπάρχει κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Η συγκεκριμένη έκδοση του ICE Magazine έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς μέρος των εσόδων από κάθε πώληση του περιοδικού θα διατεθεί για την υποστήριξη του Center for Immigrant and Refugee Women στο Σάο Πάολο, ενός οργανισμού που στηρίζει γυναίκες με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο.

hailey_bieber
https://www.instagram.com/haileybieber/

Και η Hailey Bieber δεν περιορίζεται μόνο στη συμμετοχή της στη φωτογράφιση. Η ίδια δεσμεύτηκε να καλύψει εξ ολοκλήρου το ποσό της δωρεάς που θα προκύψει από τις πωλήσεις, ουσιαστικά διπλασιάζοντας τη συνολική συνεισφορά προς τον οργανισμό.

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