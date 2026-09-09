Celeb News 09.09.2026

Dolly Parton: Ανοίγουν ξενοδοχείο και μουσείο στη μνήμη της – Η ζωή της παίρνει νέα μορφή στο Nashville

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Η Dolly Parton δεν πρόλαβε να δει το όνειρό της ολοκληρωμένο αλλά το ξενοδοχείο και το μουσείο της είναι πλέον έτοιμα να υποδεχθούν το κοινό
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το SongTeller Hotel και το Dolly’s Life of Many Colors Museum ανοίγουν στο Nashville στις 29 Σεπτεμβρίου.
  • Το ξενοδοχείο, σχεδιασμένο με τη συνεργασία της Dolly Parton, διαθέτει 245 δωμάτια και χώρους ψυχαγωγίας.
  • Το μουσείο προσφέρει διαδραστική εμπειρία στη ζωή και τη μουσική της Parton, με προσωπικά αντικείμενα και αναπαραστάσεις.
  • Η Dolly Parton θα "ξεναγεί" τους επισκέπτες μέσω ηχογραφημένου υλικού και σύγχρονης τεχνολογίας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Dolly Parton μπορεί να έφυγε από τη ζωή στα 80 της χρόνια, όμως η παρουσία της συνεχίζει να βρίσκεται παντού μέσα στο Nashville, την πόλη που έχει συνδεθεί όσο λίγες με τη μουσική πορεία και την καλλιτεχνική της κληρονομιά. Αν βρεθείς εκεί το επόμενο διάστημα, θα έχεις πλέον έναν ακόμη λόγο να σταθείς σε ένα νέο σημείο αναφοράς αφιερωμένο στη ζωή της. Το SongTeller Hotel και το Dolly’s Life of Many Colors Museum ανακοίνωσαν ότι θα ανοίξουν επίσημα μαζί στις 29 Σεπτεμβρίου, σε μια ιδιαίτερη στιγμή που αποκτά ακόμη μεγαλύτερο συναισθηματικό βάρος, καθώς η έναρξή τους έρχεται περίπου έναν μήνα μετά τον θάνατο της Parton, στις 25 Αυγούστου.

https://www.instagram.com/dollyslifeofmanycolors/
https://www.instagram.com/dollyslifeofmanycolors/

Το ξενοδοχείο ήταν αρχικά προγραμματισμένο να ανοίξει τον Ιούνιο, όμως η πρεμιέρα του καθυστέρησε, με το νέο χρονοδιάγραμμα να δίνει πλέον το πράσινο φως για ένα εγχείρημα που είχε σχεδιαστεί σε συνεργασία με την ίδια τη Dolly Parton. Το SongTeller Hotel δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Dolly Parton και την εταιρεία ψυχαγωγίας Herschend και αποτελεί ένα ξενοδοχείο με 245 δωμάτια και σουίτες, δύο χώρους ψυχαγωγίας και ένα café.

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Στους χώρους του ξεχωρίζουν δύο venues που είναι άμεσα συνδεδεμένα με το όνομα της Dolly. Στον τελευταίο όροφο βρίσκεται το Jolene’s, ενώ στον δεύτερο όροφο το Parton’s Live, όπου θα φιλοξενούνται φαγητό, ειδικά ποτά αλλά και μουσικά events. Και εδώ βρίσκεται ένα από τα στοιχεία που κάνουν το νέο ξενοδοχείο διαφορετικό. Δεν πρόκειται απλώς για έναν ακόμη χώρο διαμονής στο Nashville, αλλά για ένα μέρος σχεδιασμένο γύρω από την προσωπικότητα, τη μουσική και την αισθητική της Dolly Parton.

https://www.instagram.com/dollyslifeofmanycolors/
https://www.instagram.com/dollyslifeofmanycolors/
https://www.instagram.com/dollyslifeofmanycolors/
https://www.instagram.com/dollyslifeofmanycolors/

Οι κρατήσεις για το ξενοδοχείο θα ξεκινήσουν στις 14 Σεπτεμβρίου, ενώ από εκείνη την ημερομηνία θα αρχίσει και ένα πρόγραμμα εμφανίσεων και εκδηλώσεων. Στον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου θα στεγάζεται το Dolly’s Life of Many Colors Museum, ένας χώρος που έχει σχεδιαστεί ως μια διαδραστική διαδρομή στη ζωή και τη μουσική της Dolly Parton. Το μουσείο θα συγκεντρώνει προσωπικές ιστορίες, αντικείμενα από τη συλλογή της και εκθέματα που δεν έχουν παρουσιαστεί συχνά στο κοινό, δημιουργώντας μια πιο προσωπική εικόνα της γυναίκας πίσω από τη διάσημη καλλιτέχνιδα.

https://www.instagram.com/songtellerhotel/
https://www.instagram.com/songtellerhotel/
https://www.instagram.com/songtellerhotel/
https://www.instagram.com/songtellerhotel/

Μάλιστα, ένα από τα πιο ιδιαίτερα στοιχεία είναι ότι η ίδια η Dolly Parton θα «ξεναγεί» τους επισκέπτες στην ιστορία της. Μέσα από υλικό που γυρίστηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά και με τη βοήθεια σύγχρονης τεχνολογίας, η φωνή και η παρουσία της θα αποτελούν μέρος της εμπειρίας. Έτσι, ακόμη και μετά τον θάνατό της, θα έχεις την αίσθηση ότι η Dolly εξακολουθεί να αφηγείται η ίδια την ιστορία της.

dolly_paron_fashion
https://www.instagram.com/dollyparton/

Ανάμεσα στα εκθέματα θα υπάρχει και μια αναπαράσταση της μικρής καλύβας όπου μεγάλωσε, ένα στοιχείο που συνδέει το παγκόσμιο μουσικό είδωλο με τις απλές ρίζες της και την οικογένεια που αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της ζωής της. Στον χώρο θα λειτουργεί επίσης gift shop, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να πάρουν μαζί τους ένα μικρό κομμάτι από την εμπειρία.

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dolly parton Dolly’s Life of Many Colors Museum SongTeller Hotel
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