«Οι λέξεις δεν έβγαιναν»: Η άγνωστη μάχη της Nicole Kidman με τον τραυλισμό

Με μια ματιά Η Nicole Kidman αντιμετώπιζε τραυλισμό στα παιδικά της χρόνια, δυσκολευόμενη να εκφράσει τις σκέψεις της.

Ο τραυλισμός δεν έχει εξαφανιστεί πλήρως, αλλά η ηθοποιός έχει μάθει να τον διαχειρίζεται.

Η συμβουλή να παίρνει τον χρόνο της για να μιλήσει, την βοήθησε στην υποκριτική καριέρα της.

Η δυσκολία αυτή συνδέεται με την ντροπαλή πλευρά της που παραμένει μέχρι σήμερα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Nicole Kidman έχει μιλήσει πολλές φορές για τη ζωή και την καριέρα της, όμως αυτή τη φορά μοιράστηκε μια ιδιαίτερα προσωπική ιστορία από τα παιδικά της χρόνια. Η διάσημη ηθοποιός αποκάλυψε ότι όταν ήταν μικρή αντιμετώπιζε τραυλισμό, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται κάποιες φορές να πει δυνατά όλα όσα είχε ήδη σκεφτεί. Μια εμπειρία που, όπως εξηγεί σήμερα, δεν την επηρέασε μόνο ως παιδί, αλλά άφησε το δικό της αποτύπωμα και στον τρόπο που επικοινωνεί.

Η Nicole Kidman θυμάται πως περίπου από τα τέσσερα έως τα έξι της χρόνια ήξερε ακριβώς τι ήθελε να πει, όμως υπήρχαν στιγμές που οι λέξεις απλώς δεν έβγαιναν. Το μυαλό της «έτρεχε», η σκέψη ήταν εκεί, αλλά η ομιλία χρειαζόταν περισσότερο χρόνο. «Ήξερα ακριβώς τι ήθελα να πω και σχεδόν ανυπομονούσα να το πω, αλλά δεν έβγαινε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Μιλώντας στο Attitude, με αφορμή τη νέα της ταινία «Μαγικά Φίλτρα 2», η ηθοποιός εξήγησε ότι ο τραυλισμός δεν έχει εξαφανιστεί εντελώς. Μπορεί πλέον να εμφανιστεί μόνο για λίγα δευτερόλεπτα, όμως η ίδια έχει μάθει πώς να διαχειρίζεται αυτές τις στιγμές. Και το πιο ενδιαφέρον; Πιστεύει πως όσα έμαθε τότε ίσως συνδέονται ακόμη και με τον τρόπο που μιλά σήμερα.

Για ένα παιδί, το να θέλει να μιλήσει και να μην μπορεί να βγάλει αμέσως αυτό που σκέφτεται μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Η Nicole Kidman περιγράφει πως αυτό ακριβώς συνέβαινε και σε εκείνη. Δεν ήταν ότι δεν ήξερε τι ήθελε να πει· αντίθετα, η σκέψη της ήταν ξεκάθαρη, απλώς χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για να γίνει λόγος.

«Προσπαθούσα να μιλήσω, αλλά οι λέξεις δεν έβγαιναν», θυμήθηκε, αναφερόμενη στην ηλικία των τεσσάρων, πέντε και έξι ετών. Μεγαλώνοντας, κατάλαβε ότι το σημαντικό ήταν να μην πιέζει τον εαυτό της και να αφήνει την ομιλία να ακολουθεί τον δικό της ρυθμό.

Σήμερα, όταν συμβαίνει ξανά, ξέρει πώς να αντιδράσει. Έχει μάθει μια τεχνική που τη βοηθά να διαχειρίζεται τον τραυλισμό και να συνεχίζει χωρίς να αγχώνεται. Μάλιστα, η ίδια θεωρεί πιθανό ότι αυτή η εμπειρία εξηγεί εν μέρει και το γεγονός ότι έχει έναν πιο χαμηλόφωνο τρόπο ομιλίας.

Η συμβουλή που τελικά έγινε χρήσιμη στην καριέρα της

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ιστορία της είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε να αντιμετωπίσει τον τραυλισμό της ως παιδί αποδείχθηκε αργότερα πολύτιμος και στην υποκριτική.

Όταν δυσκολευόταν να μιλήσει, οι άνθρωποι γύρω της τής έδιναν μια απλή συμβουλή: να σταματά, να παίρνει τον χρόνο της, να σκέφτεται τι θέλει να πει και μετά να συνεχίζει. Έτσι, οι παύσεις έγιναν σταδιακά κάτι φυσικό για εκείνη.

Και τελικά, αυτή η συνήθεια μετατράπηκε σε ένα χρήσιμο εργαλείο μπροστά στην κάμερα. «Έμαθα να σταματώ και να κάνω παύσεις. Και τελικά αυτό είναι πολύ χρήσιμο και στη ζωή», εξήγησε. Μια δυσκολία που κάποτε την έκανε να νιώθει διαφορετικά, λοιπόν, κατέληξε να της προσφέρει έναν τρόπο έκφρασης που τη βοήθησε και επαγγελματικά.

Η ντροπαλή πλευρά της που παραμένει μέχρι σήμερα

Η Nicole Kidman έχει μιλήσει και στο παρελθόν για το πόσο ντροπαλή ήταν ως παιδί, αλλά και για το γεγονός ότι αυτή η πλευρά του χαρακτήρα της δεν εξαφανίστηκε εντελώς μεγαλώνοντας. Παρά τη διεθνή καριέρα και τα αμέτρητα red carpets στα οποία έχει βρεθεί, υπάρχουν ακόμη κοινωνικές καταστάσεις που μπορεί να την κάνουν να αισθανθεί άβολα.

Η ίδια έχει παραδεχτεί ότι δεν της αρέσει να μπαίνει μόνη σε ένα γεμάτο εστιατόριο ή να πηγαίνει χωρίς παρέα σε ένα πάρτι. Η εικόνα της confident Hollywood star, επομένως, συνυπάρχει με μια αρκετά πιο ντροπαλή και εσωστρεφή πλευρά.

Η εξομολόγηση της Nicole Kidman είναι, τελικά, κάτι περισσότερο από μια ιστορία για τον τραυλισμό. Είναι μια υπενθύμιση ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όταν είμαστε παιδιά δεν καθορίζουν απαραίτητα το μέλλον μας. Μερικές φορές, μάλιστα, μπορούν να μας μάθουν κάτι που αργότερα θα αποδειχθεί πολύ πιο σημαντικό απ’ όσο φανταζόμασταν — ακόμη και το πώς να βρίσκουμε τον δικό μας ρυθμό και να μην φοβόμαστε τις παύσεις.

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